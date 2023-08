Visoke cijene i onečišćenje plaža - glavne su teme koje se ovo ljeto vrte po medijima. Strani turisti, ali i domaći, nezadovoljni su cijenama, koje su za razliku od prethodnih godina iznimno visoke, javlja HRT.

Predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković kazala je da su kritike krenule iz domaćih medija pa se proširile i na one inozemne. Da uspjeh u turizmu ostvaren prethodnih godina, čak i u vrijeme pandemije, konkrencija ne prašta, smatra Barbara Marković.

"Moje mišljenje je da ti mediji potenciraju možda i malo više nego što je realno. Možda nas ta konkurencija udara nekako s boka", objasnila je predsjednica udruge.

Neki su poskupili više nego što su trebali

Cijene je jesu dignule, dodala je, ali ne samo kod nas, već i cijelom svijetu. Ipak, Boris Žgomba, predsjednik udruge agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i potpredsjednik Europske udruge putničkih agencija, priznao je da su neki pojedinci poskupili i više nego što su trebali.

"Da toga nije bilo, imali bismo savršenu turističku godinu", kazao je Žgomba. A što se tiče objava u stranim medijima o hrvatskom turizmu, smatra da je riječ o PR kampanjama.

"Medijski je to izazvalo velike odjeke vani, ali nemojmo zaboraviti - to su velikom većinom PR-članci koje plaća naša konkurencija. To je jedna normalna, ne možda moralna, okolnost koju smo morali i moramo očekivati", objasnio je.

Ipak, dodao je Žgomba, konverzija na eruo nije uzorokvala poskupljenje, već je olakšala turistima usporedbu cijena. A poskupljenja su u redu ako su uzrokovana zbog povećanja kvalitete, naglasio je.

Radi se na poboljšanju

Kada je riječ o kvaliteti smještaja, Marković kaže kako su na Mediteranu možda i najkvalitetniji obiteljski smještaji. Uz to, i dalje se radi na poboljšanju kvalitete, a neke smještajne jedinice moguće je usporediti s boljim hotelima, objasnila je Marković.

Kada je riječ o uzurpaciji plaža i koncesionarima, Žgomba je rekao da treba razlikovati uzurpatore i većinu koja radi odlično.

"i prema jednom gostu nitko se nema pravo ponašati na način koji izlazi okvira onoga što je uobičajeno, što je pravilno i što je u konačnici ugovoreno ugovorom o koncesiji", zaključio je Boris Žgomba.

