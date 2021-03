Ministrica vjeruje kako uz dobru epidemiološku sliku, hrvatska turistička sezona počinje za Uskrs

Ministrica turizma Nikolina Brnjac komentirala je detalje protokola oko putovanja u vrijeme pandemije.

“U Hrvatskoj već imamo zabilježeno preko 600 000 noćenja. Hoteli su otvoreni, kao i OPG-ovi i kuće za odmor. No za sada za dolazak u zemlju, još uvijek je potreban negativan PCR test. Još uvijek se razgovara o samim protokolima i zelenom certifikatu. Razgovarat će se i na europskom Vijeću o tome kakvi će biti uvjeti. Imate oni koji su procijepljeni, one koji su oboljeli i one koji imaju negativan test”, rekla je ministrica Brnjac za RTL.

”Što se tiče Uskrsa imamo dosta upita. Za charter je izuzetno velik interes, što nas ne iznenađuje, jer svi žele sigurnost. Svi žele one oblike turizma koji su se prošle godine pokazali da su bili sigurni”, tvrdi ministrica.

Vjeruje kako uz dobru epidemiološku sliku, hrvatska turistička sezona počinje za Uskrs. U utorak je počeo najveći svjetski sajam i na sajmu sudjeluje i Hrvatska turistička zajednica.

”Naglasak je stavljen na boravak u prirodi, na posebne oblike turizma, ali i na promotivnu kampanju ‘Stay safe in Croatia”, rekla je Brnjac.

Pri planiranju za ovu godinu, razgovaralo se što je interes svakog turista i to je prvenstveno sigurnost, rekla je Brnjac. To pokazuju i istraživanja.

”Razradili smo sve zdravstvene i sigurnosne protokole u suradnji s našim turističkim sektorom i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo”, rekla je Brnjac.

Poseban broj za turiste ako sumnjaju na koronu

Kazala je kako su izrađenih priručnici i kako je počela edukacija na terenu. Tvrdi da se i lani turistički sektor pokazao kao odgovoran. Na internetskoj stranici ima i karta HZJZ-a po županijama gdje se vidi sedmodnevna incidencija. Pokušat će se dobiti i informacije za otoke.

”Imamo i broj 113 na koji će se turisti moći javiti ukoliko sumnjaju na koronu. Razgovaramo s regionalnim voditeljima turističkih zajednica da se omogući spajanje direktno na njih, da turisti mogu dobiti sve informacije za svaku pojedinu županiju”, izjavila je Brnjac.

Nakon prve dvije faze, kad krene cijepljenje opće populacije, očekuje se da će se procijepiti i turistički sektor. S obzirom na prošlogodišnja iskustva, ministrica očekuje ove godine očekuje još bolju sezonu. No sve će ovisiti o epidemiološkoj situaciji u RH i izvan nje.

