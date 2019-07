TURISTIČKA SEZONA VISI O KONCU? ‘Gosti masovno otkazuju rezervacije. Neki će doživjeti razočaranje i svi će im biti krivi’

Hrvatska turistička ponuda ove je godine toliko narasla da je nadmašila potražnju gostiju koji su sada u prilici otkazivati rezervacije radi jeftinijeg smještaja

Iznajmljivači, ugostitelji i hotelijeri početkom srpnja nemaju zašto biti zadovoljni, dapače, tvrdi Slobodna Dalmacija, bilo bi ravno čudu naći nekog iz turističkog sektora tko je zadovoljan. Razlog tome je što je iskorištenost dostupnog smještaja dosegla tek nešto više od 33 posto. To znači da je početkom srpnja popunjen svaki treći od 1,662.841 ponuđenog “turističkog kreveta” u Hrvatskoj. U odnosu na isto vrijeme prošle godine, u pitanju je 110 tisuća više postelja i mjesta u hotelima, sobama, apartmanima itd., a inozemne potražnje jednostavno nema dovoljno da bi se popunili kapaciteti.

Ipak, tijekom prve polovice ove problematične poslovne godine zabilježen je rast od šest posto u dolascima i dva posto u noćenjima kada smo ugostili 6,6 milijuna gostiju koji su ostvarili 25,5 milijuna noćenja. Rezultat nije ni mogao biti drugačiji s obzirom na veliki rast kapaciteta. “Lipanj je od početka godine bio mjesec dobrih rezervacija i nikoga nije iznenadilo da je u Hrvatskoj bilo 44 posto više Nijemaca nego lani. Oni su u lipnju imali školske praznike u trima pokrajinama i kako je bilo vrijeme kupanja, krenuli su na Jadran gdje im je u lipnju bilo jeftinije nego u visokoj sezoni, što je bilo i očekivano.

No, s oko milijun Nijemaca, koliko ih je do sada bilo u Hrvatskoj, tek smo na trećini posla koji trebamo odraditi u ovoj godini”, rekao je za Slobodnu Dalmaciju Selimir Ognjenović, vlasnik ID Riva Toursa iz Münchena. Iako podaci za lipanj govore o dobrim rezultatima, zabrinjava loša popunjenost kapaciteta. Najbolje u popunjenosti stoje hoteli i kampovi koji su na oko 80 posto punih soba i parcela. Međutim, iskorištenost objekata u obiteljskim domaćinstvima nije dosegla ni 40 posto.

NEUSPOREDIVO: Evo koliko se plaća sedmodnevni odmor u Hrvatskoj, a koliko kod naše najveće konkurencije

Domaćini bi mogli doživjeti razočaranje

Jedan vlasnik turističke agencije sa šibenskog područja rekao je za Slobodnu Dalmaciju da nije moguće očekivati da će turisti moći pratiti rast kapaciteta. Kaže da smo u jednoj od najzahtjevnijih turističkih sezona u zadnjih deset godina i da će biti dobro ako se ponovi zarada kao i prošle godine.

“Domaćini koji su u zadnji trenutak krenuli raditi, bez pripreme i analize tržišta te kvalitetnog poslovnog plana, ove će godine doživjeti najveće razočaranje i svi će im biti krivi. Uložili su puno i zadužili se, a radit će samo špicu sezone. Jer, ako gost dođe susjedu, neće doći k njima zato što je gostiju manje nego kreveta i netko tu mora izgubiti.

Ponuda je u tom smještaju nadmašila potražnju i to je najgore što nam se moglo dogoditi. Gosti to znaju i do zadnjeg trenutka biraju i otkazuju već rezervirano da bi otišli kod drugoga, ako im je tamo ponuđeno jeftinije. Nikada kao ove godine nije bilo toliko otkazivanja dolazaka u roku u kojemu nema penalizacije za goste. Teško je planirati posao u takvim okolnostima”, kaže ovaj vlasnik.

PROBLEMI ZA DOMAĆI TURIZAM? ‘Sezona će biti na razini lanjske, ali to ove godine neće biti dovoljno’