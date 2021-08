U Hrvatskoj, prema podacima Hrvatske turističke zajednice, boravi oko milijun turista. Radi se o velikoj brojci - u zemlji je 270 tisuća turista više nego prošle godine, ali i dalje manje od rekordne 2019. godine kada ih je na današnji dan bilo milijun i 100 tisuća.

Gotovo je 800 tisuća stranih turista, najviše iz Njemačke, Slovenije, Poljske, Austrije i Češke, a najpopularnije destinacije su Rovinj, Vir, Medulin, Poreč i Umag.

I brojke s hrvatskih autocesta pokazuju da je sezona bolja od očekivane. Naplaćeno je više cestarina nego rekordne (po pitanju turizma) 2019. godine.

Optimistična predviđanja

Direktor sektora za naplatu cestarina u HAC-u Ivan Ribičić za RTL Danas komentirao je dobre brojke na autocesti.

"Promet se povećao najviše zahvaljujući epidemiološkoj situaciji, turisti su to prepoznali. U usporedbi s 2020. godinom, to su povećanja od 27, odnosno 28 posto. To nas isto veseli", rekao je Ribičić.

"Hrvatske autoceste se financiraju od prihoda i kredita koja treba vratiti. Zato nas ovo isto veseli. Koja su predviđanja za nadolazeće dane i vikende? Uvijek optimistična", zaključio je.