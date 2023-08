"A, skupo je. Dašta je. S ovim plaćama ne moreš priuštiti život ovdje. S kandskim plaćama more i se i nekako. Ovako ne more nikako. Ovo je preskupo, Bože sačuvaj"., "Piće je jako skupo. Voda četiri i pol eura. Mislim, to je pravazišlo sve granice", govore naši, a ni strani turisti nisu ništa manje šokirani cijenama na Jadranu: "Iznuda, iznuda! Upravo sam platila 25 eura za dva sladoleda", u čudu govori Rita iz Engleske. "Sladoled 3 eura. Prije je bio 7 kuna", kaže jedan od turista, prenosi Danas.hr.

Još u lipnju je bilo očito da će ovo biti najskuplje ljeto na Jadranu, a ubrzo i da će ostati puno praznih ležajeva. "Ako gledamo da je najveći razlog tome cijena, spuštati sad cijenu je nekako nezgodno", objašnjava direktorica hotela u Splitu, Davina Ljubičić Đirlić. Drugima to nije bilo nezgodno, nego neizbježno. "Smatram da još uvijek nije kasno, ali strah opravdani postoji i treba se pod hitno reagirati, jer strah me da gubimo te naše goste srednje klase koje smo mi u većini imali", ističe vlasnica apartmana u Splitu, Martina Nimac Kalcina.

'Nije važno pet posto više ili manje noćenja'

No ako se pita turistička zajednica, uspjeh sezone odjednom se više ne broji noćenjima nego potrošenim novcem. "Nije važno jesmo li ostvarili pet posto manje ili više noćenja. Važno je da imamo kvalitetne goste, da imamo puno veći financijski učinak", kaže Kristijan Staničić, a slično rezoniraju i u Poreznoj upravi. "Isti je broj izdanih računa u odnosu na prošlu godinu, to je negdje 250 milijuna računa. Što se tiče iznosa računa tu je vidljiv značajan rast, taj iznos je veći za 18 posto", napominje ravnatelj Porezne uprave, Božidar Kutleša.

Iako je prema podacima sustava eVisitor Hrvatska u srpnju ostvarila rast od tri posto u dolascima, a u noćenjima ostala na istom neke su destinacije u broju noćenja ipak podbacile.

Od nasumično odabranih sedam destinacija za koje je poslan upit Turističkoj zajednici jedna je destinacija ostala na istom kao prošle godine - Makarska, dok tri bilježe minus. Poreč i Trogir minus od tri, a Šibenik od pet posto.

'I prije no što dođe već je orobljen'

"Nabili smo cijene smještaja, nabili smo cijene avioprijevoza i prije nego što uđe u Hrvatsku on je već orobljen i znači kad uđe u Hrvatsku on već počinje štedjeti", komentira voditelj restorana u Trogiru, Roko Puče. "U Parizu na Champs Ellyseesu, u finom restoranu patka koja je njihov domaći specijalitet, košta 24 eura, a ovdje su obične lignje sa žara 30, tako da se zaista vidi razlika", ističe Ina Hasanović iz Bosne i Hercegovine.

Vlasnica restorana u Mošćeničkoj Dragi, Fikrija Šerif kaže, cijene su se od prošle godine sigurno podigle oko 30 posto, pa zbog toga što jedno vuče drugo, rasle su i cijene u restoranu. Sada se cijene naglo spuštaju. Na poznatoj stranici za rezervacije smještaja apartmani i sobe se sada mogu bukirati i sa popustom od 800 eura za tjedan dana, a i na mnogim se mjestima taj famozni sladoled vratio na jedan euro.

"Dogodine će biti to da ćemo mi žaliti za ovom godinom", kaže voditelj restorana u Trogiru, Roko Puče.