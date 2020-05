TURISTI U HRVATSKU DOLAZE VEĆ OD 1. LIPNJA? Tvrde da sezona nije upitna; Ugostitelji će otvoriti i unutarnje prostore?

Ovoga bi tjedna trebale biti dogovorene epidemiloške mjere za kafiće, restorane i hotele, a očekuje se i uspostavljanje suradje s drugim zemljama kako bi se najkasnije do 15. lipnja turistička sezona mogla barem djelomično normalno odvijati

Ministarstvo turizma i Nacionalni stožer civilne zaštite održat će ovoga tjedna video sastanke s predstavnicima ugostitelja, hotelijera i udruga privatnih iznajmljivača kako bi dogovorili paket epidemioloških mjera s ciljem da turistička sezona, barem djelomično, počne od 1. lipnja ili najkasnije od 15. lipnja. Ugostitelji su već upozorili kako neće otvoriti svoje objekte 11. svibnja ako epidemiološki uvjeti budu prestrogi i preskupi, pa je Ceh ugostitelja i turističkih radnika Hrvatske obrtničke komore tražio otvaranje unutarnjih prostora po austrijskom modelu.

No, za početak će biti otvorene samo terase, a otvaranje unutarnjih prostora će ovisiti o epidemiološkoj situaciji do kraja svibnja, doznaje Jutarnji. To ne znači da se već sada ne razmišlja o radu u zatvorenim prostorima, tamo gdje je to moguće.

“Razgovarat ćemo o svemu, ne ovisi o nama, ali ne vidimo problem da se otvore i unutarnji prostori kod onih objekata koji imaju velike lokale, tamo gdje su se dosad održavala različita veća slavlja, poput svadbi. Ako je, primjerice, u jednom prostoru moglo stati 200 do 300 gostiju, ne vidim razlog da im se ne dopusti rad s ograničenim brojem stolova, uz poštivanje razmaka. Poanta je da se počne raditi s terasama. U ovom trenutku, kada su granice još zatvorene, i tako će najvjerojatnije biti barem do 1. lipnja, u kafiće i restorane ići će domaći gosti. Lijepo je vrijeme i svi će htjeti sjediti vani. K tome, većina terasa ima tende, suncobrane i nadstrešnice ako počne padati kiša. Idemo obazrivo, ne treba srljati, što ne znači da nećemo do kraja mjeseca, ako situacija bude dobra, dopustiti i rad unutarnjih prostora”, poručili su iz Ministarstva turizma.

Ne tako stroge epidemiološke mjere

S obzirom na to da će već sljedećeg tjedna proraditi samo terase, predsjednik Nacionalne udruge ugostitelja Marin Medak tražio je od lokalnih vlasti da se, po uzoru na Vilnius, gradske ulice, trgovi i ostale javne površine prepuste ugostiteljima bez naknade. Pula i Bjelovar su to već prihvatili dok o tome razmišljaju Zagreb, Dubrovnik, Zadar, Split i Šibenik.

Doznaje se i kako bi razmak između stolova trebao biti najviše jedan metar, a ostale epidemiološke mjere uključivat će nošenje maski i rukavica, pojačanu dezinfekciju i higijenske standarde te zatvorene šankove. U Ministarstvu turizma tvrde kako nema smisla otvarati hotelske restorane samo za goste hotela, jer neki poznati restorani djeluju u sklopu boutique hotela, u kojima je primarna djelatnost ugostiteljstvo visoke razine. Prvi hotel s pet zvjezdica koji će već 11. svibnja otvoriti svoja vrata i restoran jest opatijski Navis, a u istom gradu će se otvoriti i Villa Kapetanović.

Uskoro otvaranje granica

Ostali će početi primati goste tijekom svibnja i lipnja, no svi računaju da će granice biti otvorene te uspostavljeni turistički koridori od 1. lipnja. Ministarstvo turizma, pak, želi što prije otvoriti golfske terene, jer je procijenjeno da je rizik od zaraze u tom sportu male, a razmišlja se i o pokretanju nautičkog turizma.

Ministar turizma Gari Cappelli potvrdio je sastanke s udrugama, ali i kolegama iz susjednih zemalja, koje su već zainteresirane za uspostavljanje turističkih koridora prema Hrvatskoj.

“U ozbiljnim smo pregovorima sa Slovencima. Sada će se naći njihovi i naši epidemiolozi da pokušaju naći rješenje za siguran prelazak granice, kako bismo početkom lipnja ili najkasnije 15. lipnja, mogli otvoriti granice. Razgovaramo sa svim susjednim državama, a uskoro ću imati sastanak i s talijanskim ministrom. Možda bi se mogla uspostaviti neka katamaranska veza između Ancone i Zadra te Splita, ako kod njih bude sve u redu”, zaključio je Cappelli.

