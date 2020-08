TURISTI U HRVATSKOJ STRAHUJU OD LOŠIH VIJESTI IZ NJIHOVIH ZEMALJA: ‘Nadam se da nas neće dočekati karantena kad se vratimo. Plaše nas…’

Ako se i druge zemlje povedu primjerom Austrijanaca, danas pune Hrvatske plaže uskoro bi se mogle isprazniti

Na Veliku Gospu već tradicionalno događa se i velika smjena turista. Ove godine čak i unatoč pandemiji cijeli je dan pojačan promet. Gužvi bilo je i na graničnim prijelazima, no kako su javili iz hrvatskog Autokluba, to još nije ništa u usporedbi s onime što nas čeka u nedjelju. Spora vožnja u koloni u subotu je bilo uobičajeno iskustvo za sve vozače u blizini Bosiljeva. Zbog nekoliko prometnih nesreća kolona je u jednom trenutku bila duga čak 13 kilometara. No, zato su mnogi pronašli spas u odmorištima koja su danas bila krcata.

Nisu samo autoceste bile pune, i u trajektnom prometu imali su pune ruke posla. Prema Supetru su uvedene tri izvanredne linije, a pojačan je promet i sa Visa i Hvara. “Znači imamo negdje oko 68.000 putnika i 16.000 vozila. To je još uvijek jako dobar postotak, negdje na 68 posto od prošle godine. Kad se sve zbroji s obzirom na situaciju možemo samo biti zadovoljni”, poručila je Jelena Ivulić, voditeljica Jadrolinijine agencije u Splitu.

Turisti su uplašeni

No, zadovoljni nisu turisti koji se plaše da bi im iz njihove domovine mogla doći vijest koja će im pokvariti odmor. “Bojim se da će u vrijeme mog povratka Češka promijeniti mjere i da ću morati u karantenu ili na testiranje”, izjavio je Jano iz Češke.

“Nadam se da nas neće dočekati karantena. Plaše nas da bi možda već u petak morali u karantenu. U tom slučaju morat ćemo se vratiti ranije”, rekao je Sebastijan iz Slovenije.

Da bi izbjegli probleme po povratku kući, iz Hrvatske, koja je uvrštena na listu rizičnih zemalja užurbano se vraćaju i Austrijanci. Zbog toga je tijekom dana dolazilo i do višesatnih gužvi na ulasku i izlasku iz Slovenije.

Gužve u nedjelju

Zbog toga se i sutra očekuju veće gužve na hrvatskim cestama. “Tijekom sutrašnjeg dana, u nedjelju tek očekujemo jačanje prometa u poslijepodnevnim satima i to u smjeru unutrašnjosti. Najviše će se osjetiti uz ove nove mjere i preporuke susjednih država na graničnim prijelazima tako da i strane putnike savjetujemo da odaberu već subotu navečer za putovanje ili nedjelju ujutro”, izjavio je Ervin Filipović, izvjestitelj HAK-a.

Ukoliko se i druge zemlje povodu primjerom Austrijanaca, danas još pune Hrvatske plaže uskoro bi se mogle isprazniti.

