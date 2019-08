TURISTI SU SE VEĆ ŽALILI NA BROD ‘Atlantiju’: ‘Potpuno je zapušten, kabine odvratno smrde, agregat preslab’

Čitajući komentar turista s Trip Advisora vidi se da je s agregatom na brodu bilo problema bilo i prošlo ljeto

“Atlantia”, brod na kojem je Talijan Eugenio Vinci izgubio život trovanjem ugljičnim monoksidom te je dvoje djece teško stradalo, uopće nije smio ploviti. Kako doznaje Jutarnji list, u brod je ugrađen agregat koji uopće nije predviđen za brodove. Do toga je došlo jer je ovaj agregat bio jeftiniji, a preinaku nisu prijavili Hrvatskom registru brodova (HRB), tehničkoj ustanovi ovlaštenoj za pregled svih plovila hrvatske državne pripadnosti. A i da je samovoljna preinaka prijavljena, brod ne bi dobio smio isplovljavati jer kako je već spomenuto, ugrađeni agregat nije namijenjen plovilu.

Nakon tragedije otkriva se aljkavost i štednja koje su dovele do teške tragedije i stradanja turista. No, niti ranije turisti nisu bili zadovoljni “Atlantijom”. Kako navodi portal Total Croatia News, na Trip Advisoru mogu se vidjeti komentari lanjskih gostiju koji su razočarani brodom i koji spominju da je bio skroz zapušten. No, tada je brod imao drugog vlasnika.

I prošle godine agregat stvarao probleme

Turisti koji su lani boravili na brodu stigli su iz Kanade i uopće nemaju riječi hvale za “Atlantiju”. Čitajući njihov komentar s Trip Advisora vidi se da je s agregatom bilo problema bilo i prošlo ljeto. Općenito nisu bili zadovoljni odsjedanjem u Hrvatskoj jer aranžman koji su platili nije bio onakav kakav je trebao biti pa je brod samo bio šlag na torti problema. Riječ je o iskusnim moreplovcima.

“Hajdemo pričati o brodu. Saznali smo da se vlasnik broda promijenio pa je brod bio potpuno zapušten. Spremnici za otpadne vode dva puta su se začepili i tako ispunili kabine odvratnim smradom. U dvije kabine toaleti nisu radili, a i propeleri bi trebali biti potpuno promijenjeni. Agregat je preslab pa ledomat uopće nije mogao raditi osim ako je priključen direktno na struju. Aparati za kavu nisu radili, a tople vode nema u 30 posto slučajeva pa vam slijedi tuširanje hladnom vodom. Zahvatila nas je i jaka kiša pa nam je kroz strop kabine prokišnjavalo…”, glasi samo dio negativnog komentara u vezi “Atlantije” na Trip Advisoru.

Ispod objave može se vidjeti da se govori o tome da je vlasnik broda od 2019. netko drugi i da je posada sasvim nova kao i izgled unutrašnjosti broda. Iako su se turisti žalili na brod, povrat novca od 700 dolara nisu dobili.

