Turisti sve češće uništavaju kulturnu baštinu u gradovima koje obilaze, a najsvježiji primjer je muškarac koji je u rimski koloseum urezao svoje ime i ime svoje djevojke. Talijanska policija nedavno ga je napokon uhvatila, a riječ je o Bugarinu, javlja RTL Danas.

Prije sedam godina i bogata dubrovačka baština je postala žrtva turista. Nakon sto se jedan gost naslonio na malu Onofrijevu fontanu, otpao je rubni kamen što je zahtijevalo ozbiljne radove na sanaciji.

"Nije u redu - mislim treba se ponašati, znati kako se ponaša - ako se ne znaš vani ponašati - kako se tek ponaša kod kuće, nije u redu", govori Snježana iz Njemačke.

"To nije u redu, moraš poštivati to što gledaš jer iza tebe dolaze i drugi ljudi koji to isto žele vidjeti, nije u redu", slaže se Abra iz Italije.

"Jako loše, ja nisam takav, mi nismo takvi! - toliko ljudi puši i baca čikove…Užas", govore nam Jordan i Teddy iz Francuske.

Dubrovčani staju na kraj tome

Hrvatski zakon je po ovom vrlo jasan. Svatko tko ošteti ili uništi kulturno dobro, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine, a ako se radi o kulturnom dobru od nacionalnog značenja, i do pet godina.

U Dubrovniku nemile scene često su bile izazvane serijom Igra prijestolja.

Od emitiranja epizode s tzv. hodom srama, znalo je biti i zvonjave i skidanja. "Od nas počinje sve, mi bi trebali upozoravati kad vidimo nešto da nije kulturno za ovaj grad", govori nam Zoran Tomović, dubrovački ugostitelj.

Grad Dubrovnik odlučio je ovakvom turizmu stati na kraj. Na tom tragu, uveli su i kaznu za nedolično odijevanje. "U principu se ne naplati puno ovakvih kazni, idemo prvo s upozorenjem - možda pet šest do 10 je naplaćeno ali kad naši redari upozore - naši gosti i poslušaju", rekla je Marijana Aksić-Vitković, glasnogovornica Grada Dubrovnika.