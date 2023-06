Steve Perillo, izvršni direktor i treća generacija vlasnika turističke agencije Perillo Tours sa sjedištem u New Jerseyju, još od sedamdesetih nije doživio toliki porast putnika koji ovog ljeta žele otputovati u brojne europske destinacije, javlja CNN.

Tvrtka, koja je najpoznatija po svojim turama po magičnoj Italiji, obično proda oko 80% svojih kapaciteta godišnje, kaže Perillo. Do sada je u 2023. rezervirano približno 96% od 500 godišnjih polazaka, koji također uključuju Španjolsku i Grčku kao odredišta – a Perillo očekuje da će ta brojka dosegnuti 100% u roku od nekoliko tjedana.

Perillo dalje tvrdi su se nagovještaji lude ljetne sezone počeli pojavljivati još prošle jeseni, kada je tvrtka ponudila popust za Crni petak od oko 5%. "Trebali smo naplatiti više za Crni petak", šali se. “Tada smo primijetili da je potražnja nezapamćena", rekao je.

U mnogim dijelovima Europe ludilo je već uveliko u tijeku.

Prema pružatelju putnih osiguranja Allianz Partners, očekuje se da će broj Amerikanaca koji ovog ljeta putuju u Europu porasti za 55% u odnosu na prošlogodišnje brojke – koje su već bile nevjerojatnih 600% više nego 2021. godine. London, Pariz i Dublin bili su na vrhu popisa "10 najpopularnijih europskih odredišta", koji je objavljen u godišnjem pregledu Allianza; Rim, Reykjavik, Amsterdam i Lisabon također su ušli u prvih 10.

Europska komisija za putovanja također je predvidjela snažnu potražnju za europskim odmorima u 2023. godini, pri čemu gotovo polovica svih odredišta očekuje povratak na više od 80% brojeva iz 2019. godine.

Skok potražnje znači i skok cijena

Naravno, sva ta potražnja dovela je do skoka cijena. Prema stranici za praćenje letova Hopper, cijene zrakoplovnih karata za Europu najviše su u zadnjih pet godina. Povratne karte za Europu trenutačno su u prosjeku veće od 1200 USD, što je otprilike 300 USD više nego 2022. godine.

I cijene hotela su skočile. Prema American Express Global Business Travelu, cijene hotela u Europi doživjet će najveći porast tijekom 2023. godine. Konkretno, cijene u Parizu porast će za 10% u odnosu na prethodnu godinu, u Stockholmu 9%, a u Dublinu za 8,5%.

Ipak, ni vrtoglave cijene nisu i neće spriječiti putoholičare.

Tek je početak sezone, a gužve su neviđene!

Ono što je za neke posebno iznenađujuće su gužve po europskim centrima. Za ovo doba, mnogi će se složiti, poprilično je krcato.

“Kad pogledam kroz prozor, imam osjećaj da smo u sedmom mjesecu”, kaže Milou Halbesma, ravnatelj Muzeja Rembrandtove kuće u Amsterdamu.

Naime, ovog je proljeća muzej ponovno tavanski prostor otvorio za javnost. U srpnju će im se pridružiti i pet novih djelatnika, a svojoj će ponudi dodati i nove usluge.

Valja istaknuti da se gradski dužnosnici posebno otimaju za ljubitelje umjetnosti i posjetitelje muzeja, posebice u jeku tekućih političkih kampanja.

“Jako nam je drago svima poželjeti dobrodošlicu. Također se nadamo da će biti turista koje zanima kulturna ponuda, a manje momačkih zabava i ovakvih grupa”, kaže Halbesma.

Serije privukle horde turista

U međuvremenu, na drugim odredištima diljem kontinenta, popularne serije poput Netflixove "Emily u Parizu" također su privukle horde turista. Prema službenim podacima, pretraživanja letova do gradova na Siciliji — idiličnom otoku na kojem je snimana druga sezona HBO-ove serije "Bijeli lotos" — ovog su ljeta porasla troznamenkasto, pri čemu su pretraživanja do Messine porasla za nevjerojatnih 335%, a do Palerma za 180%.

Jenn Rice, novinarka iz Sjeverne Karoline, svjedočila je toj popularnosti iz prve ruke na nedavnom putovanju u Palermo.

"Jednostavno nisam nikad vidjela toliko ljudi na ulici subotom navečer", kaže Rice, koja već drugo ljeto zaredom putuje Europom tri mjeseca.

Arnaud Morandi, generalni direktor Fauchon hotela u Parizu, kaže da bi posjetitelji koji se nadaju da će u zadnji tren osigurati ulaznice za događaje poput French Opena, trebalo malo bolje razmisliti.

"Čini se da je sve tako brzo rasprodano", kaže Morandi te dodaje kako se sve atrakcije rezerviraju i rasprodaju mjesecima prije.

Vlak skuplji od aviona

Kako bi se nosili s rekordnim gužvama i višim troškovima ovog ljeta, mnogi putnici koji putuju u Europu bili su prisiljeni prilagoditi svoje planove. Rice se, primjerice, oslanja na vlakove i trajekte kako bi izbjegla skupe letove, čak i kod niskobudžetnih zračnih prijevoznika kao što su easyJet i Ryanair.

Sarah Ferguson, koja se preselila u Amsterdam iz južne Floride u travnju 2021. sa svojim suprugom i njihova četiri sina, još se nije vratila u Sjedinjene Države sa svojom obitelji jer cijena šest zrakoplovnih karata "jednostavno nije isplativa, pa samo kažemo svi da dođu ovamo", objašnjava ona.

Putovanje Europom postalo je sve skuplje. Karte za vlak često su skuplje i od avionskih karata.

“Prije nego što smo se preselili, imali smo ideju pokazati našoj djeci ove fantastične zemlje na ovim nevjerojatnim putovanjima vlakom. Ipak, karte za vlak su najčešće skuplje i od avionskih", rekla je.

Lani autom do kamping resorta u Hrvatskoj, a ove godine u vilu tik do mora

Iz tog je razloga Ferguson unajmila hibridne Toyote Corolle za 15-satnu vožnju u kolovozu do kamping resorta u Hrvatskoj. Ove će godine u Hrvatskoj odsjesti u vili tik uz more.

Pola Henderson, dvojna državljanka Sjedinjenih Država i Poljske, koja već sedam godina živi u Parizu, također je promijenila način putovanja. Donedavno je Henderson svaki mjesec odlazila na jedno ili dva vikend putovanja u različite zemlje. Ovog ljeta ipak ostaje bliže kući, a putovat će vikendom po Francuskoj.

“Ne mogu zamisliti život bez putovanja, ali sad sam izbirljivija", objašnjava Henderson.

Čekaju li putnike ove godine frustracija, otkazani letovi, kašnjenja ili pak sama uživancija, pokazat će sezona koja je već u punom zamahu.

"Sada su posvuda gužve, pa samo morate biti malo pametniji i više istraživati. Ali što je najvažnije, činite i gledajte ono što želite vidjeti, a ne ono o čemu svi drugi pričaju", zaključuje Rice.