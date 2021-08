Odavno je poznato da su cijene na hrvatskim otocima znatno veće od onih na kopnu, a trgovci tu činjenicu pravdaju troškovima transporta, premda je činjenica i to da se i u ostalim dijelovima Hrvatske roba isto tako prevozi. Cijene ne "divljaju" samo po našim otocima, već diljem jadranske obale, a posljednjih se godina tijekom turističke sezone cijene dodatno povećavaju. Pravi takav primjer su cijene na otoku Hvaru.

Cijene na Hvaru trenutnu divljaju, a nerijetko se događaju i prevare kupaca, piše Slobodna Dalmacija.

Posljednjih se dana zbog toga zaposlenici uprave Grada Hvara suočavaju s nizom pritužbi građana, a o čemu često pišu i na društvenim mrežama.

Tako primjerice navode da je cijena umaka "Presto Genovese Barilla" u "Studencu" bila 39,99 kuna, dok ga u njihovom online shopu uopće više nema. Istovremeno u "Plodinama" u Jelsi taj je isti artikl snižen sa 27,99 na 16,99 kuna. Ljudi se također pitaju zašto te cijene uvijek moraju završavati na "99 lipa", a tu jednu lipu u pravilu kupcima nitko ne vraća.

Enormne razlike u cijenama

Nadalje, cijena tjestenine "Pene Rigate" (500 gr) u online shopu iznosi 8,99 kuna, dok je u trgovini u Hvaru 13,99 kuna.

Cijena jedne litre viskija "Johnny Walker Red Label" je 239,99 kuna, a u njihovom online shopu boca od 0,7 litara košta 129,99 kuna. Tri dodatna decilitra tog pića se, dakle, dodatno naplaćuje čak 110 kuna. Za jednu litru viskija mogu se kupiti gotovo dvije boce od 0,7 litara tog istog pića putem online shopa.

Situacija je slična i u "Konzumu", a vjerojatno i u ostalim trgovinama na Otoku sunca. Kod njih umaka "Pesto Genovese Barilla" trenutno ni nema u ponudi, ali zato imaju tjesteninu "Penne Rigate" (500 gr). Cijena joj je u online shopu 10,99 kuna, a u njihovoj gradskoj trgovini 13,99 kuna.

Litru prethodno spomenutog viskija u Konzumu ćete platiti 194,99 kuna, a cijena u online shopu iznosi mu 169,99 kuna. Cijena boci od 0,7 litara je 129,99 kuna, a u online shopu 114,99 kuna.

Trajno mlijeko "K plus 2,8 % m.m." iznosi 5,99 kuna, dok bi prema onome što stoji u online shopu trebala biti 3,79 kuna.

Sve navedeno tek je dio iz ponude artikala koji se mogu pronaći u trgovinama, a među kojima je zamijećena neusklađenost cijena. Kupcima, kako piše Slobodna Dalmacija, nije jasno gdje se nalaze sve inspekcije koje se plaćaju iz državnog proračuna, zanima ih kontrolira li itko navedene cijene, ali i sankcioniraju li se takva društveno neprihvatljiva ponašanja.

Gradonačelnik nezadovoljan: 'Jasno nam je da se mora zaraditi, ali...'

"Potrebno je naglasiti da u ime Grada Hvara oštro osuđujemo takvu poslovnu politiku trgovačkih lanaca. Trend porasta cijena u sezoni postoji već nekoliko godina, pa smo iste artikle u lipnju plaćali skuplje negoli u svibnju, da bi se u jesen opet cijene donekle snižavale, ali ono čemu svjedočimo ovoga ljeta uistinu je nedopustivo.

Cijene osnovnih artikala skaču i do 50 posto, a da ne govorimo o razlici cijena u pojedinim slučajevima i do 200 posto. Jasno nam je da se mora zaraditi, ali takva poskupljenja pljuska su po licu svim otočanima i njihovim gostima. Kao da stanovnicima našeg otoka nije dosta da su i van turističke sezone cijene u trgovačkim lancima više i do 30 posto u odnosu na one na kopnu", komentirao je za Slobodnu Dalmaciju cjelokupnu situaciju gradonačelnik Hvara Rikardo Novak.