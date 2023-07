Jedan splitski iznajmljivač koji na Bačvicama posjeduje apartman podijelio je neugodno iskustvo koje su doživjeli njegovi gosti iz Engleske.

"Nekidan su otišli u noćni provod gradom. Dvoje ih se vratilo oko 1.30, a treći je ostao do 4 sata ujutro. Idućeg dana željeli su odmah otići kući. Upitali su koliko imaju pješice do aerodroma, a ja sam im odgovorio da se pješice ne može jer je predugo, te predložio da naruče Uber. Na kraju sam ih sam odveo", počeo je iznajmljivač svoju priču za Slobodnu Dalmaciju.

"Rekli su mi da ne žele taksi jer je njihov prijatelj koji je ostao do 4 sata ujutro vani platio taksi od noćnog kluba do apartmana 200 eura. Pitam ih na to jesu li sigurni u to, imajući u vidu raznorazne zgode s taksistima koji ovih dana pune novinske stupce. Oni odgovore da su sigurni te da će mi pokazati izvod na internetskom bankarstvu", priča te dodaje:

"Ponudio sam im da ću ih ja prebaciti. Kad sam došao u apartman već su bili spremni, jer su što prije htjeli otići bez obzira što im je avion za London bio popodne u 17.35 sati. Rekli su da više ni sekunde ne žele ostati."

Cijene u klubu izvan svake pameti

Gosti su mu ispričali kako su te noći najprije bili u klubu u kojem su "cijene pića i samog ulaska izvan svake pameti". A kad se zadnji od njih odlučio vratiti u apartman na Bačvice, prišao mu je taksist i ponudio prijevoz za 20 eura.

Razgovor je tekao ugodno i ništa nije ukazivalo na nikakvu vrstu prijevare sve dok nije došlo vrijeme plaćanja.

"Nakon što su stigli na odredište gost je pitao može li platiti karticom, na što je taksist izvadio aparat i zatražio da prisloni karticu. Pitao ga je još jednom je li 20 eura uz potvrdni odgovor ‘da‘ i kimanje glavom. Pozdravili su se i razišli. Kad je gost došao u apartman, vidio je notifikaciju na mobitelu o plaćanju koja ga je šokirala. Umjesto 20 eura naplaćeno mu je 200 eura. Savjetovao sam mu da ode u policiju i pokaže potvrdu plaćanja. No, on je to odbio i rekao da samo želi otići", prepričao je sugovornik te dodao što je potom poduzeo.

"Nakon što sam se vratio u Split otišao sam u fotokopirnicu gdje sam dao izraditi natpise za apartman na kojima piše 'use Uber, local taxi is expensive (koristite Uber, domaći taksi je skup)'. Svaki gost će prilikom dolaska vidjeti na vratima natpis i nadam se da više neću dolaziti u ovoliko neugodnu situaciju", zaključuje.

POGLEDAJTE VIDEO: Prometni kaos i tisuću dubrovačkih taksista. Pričali smo s vozačicom, ali i turistima koji kažu da su preskupi