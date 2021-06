U Hrvatskoj je tijekom proteklog produljenog vikenda, od petka 18. do srijede 23. lipnja, ostvareno 330.000 turističkih dolazaka i 1,6 milijuna noćenja, podaci su iz sustava eVisitor koje su u srijedu objavili iz Ministarstva turizma i sporta.

Najveći broj turista u Hrvatsku je u tom razdoblju pristigao iz Njemačke (46.000), potom iz Slovenije (41.000), Austrije (31.000) i Poljske (24.000). Prosječan dnevni broj turista tijekom proteklih pet dana je bio 313.000, dok je u istom razdoblju protekle godine bio manji za oko 104.000, navodi se u priopćenju.

Najviše noćenja ostvareno je u Istarskoj (475 tisuća), Primorsko-goranskoj (322 tisuće), Splitsko-dalmatinskoj (258 tisuća), Zadarskoj (233 tisuće) i Šibensko-kninskoj županiji (105 tisuća). Prema destinacijama, najviše noćenja tijekom proteklog vikenda ostvareno je u Rovinju (85 tisuća), Poreču (54 tisuća) i Viru (47 tisuća). Najviše je noćenja pritom ostvareno u objektima u domaćinstvu, kampovima te hotelima. Od ukupnog broja noćenja, strani turisti ostvarili su 1,2 milijuna noćenja, a domaći 335.000 noćenja.

Odgovorna turistička destinacija

Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac istaknula je kako potražnja za Hrvatskom kao odgovornom turističkom destinacijom kontinuirano raste te da je od početka lipnja dnevni broj turista porastao za oko 200.000.

“Samo tijekom ovog produženog vikenda u Hrvatsku je došlo 330.000 novih turista. Dobra epidemiološka situacija ostaje ključna i u mjesecima pred nama stoga pozivam sve turističke djelatnike, turiste i sve naše sugrađane da se nastave pridržavati epidemioloških mjera. Samo tako možemo zadržati status sigurne destinacije te doprinijeti što boljoj sezoni jer siguran turizam je uspješan turizam“, poručila je ministrica.

Rast od gotovo 60 posto

Inače, od početka godine do 23. lipnja, u Hrvatskoj je ostvareno dva milijuna turističkih dolazaka te 8,4 milijuna noćenja turista, odnosno ostvaren je rast od 57 posto u dolascima i rast od 58 posto u noćenjima u odnosu na isto razdoblje 2020. godine.

Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić navodi kako je hrvatski turizam s oko 4,4 milijuna noćenja ostvarenih u lipnju premašio turistički promet ostvaren u istom razdoblju lani za više od 80 posto.

“Najviše dolazaka bilježimo upravo s tržišta na kojima trenutno provodimo našu glavnu ovogodišnju pozivnu kampanju 'Trust me, I’ve been there'. Trenutne brojke turista u zemlji pokazuju da je Hrvatska i ove godine jedna od hit i najsigurnijih destinacija Mediterana. Pred nama su glavni ljetni mjeseci u kojima očekujemo još intenzivniji turistički promet”, istaknuo je Staničić.