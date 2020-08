TURISTI BJEŽE IZ HRVATSKE ZBOG CRVENIH LISTA; Britanci su u nevjerici: ‘Pa kod vas smo se osjećali sigurnije nego doma’

Nakon što su nas Slovenija, Velika Britanija i djelomično Njemačka stavile na svoju crvenu listu, domaći stručnjaci za turizam ne očekuju veliki pad broja gostiju i noćenja, dok britanski turisti, koji su se požurili kući kako bi izbjegli karantenu, tvrde da bi ostali u Hrvatskoj jer je sigurnija od njihove vlastite zemlje

Nije neočekivano, ali se dogodilo. Uz Sloveniju i Veliku Britaniju, Njemačka je također uvela mjere ograničenja za povratak turista iz Hrvatske, konkretno iz Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, koje je Institut Robert Koch proglasio epidemiološki visokorizičnima zbog najvećeg broja oboljelih na 100.000 stanovnika.

Prema odluci saveznog Ministarstva vanjskih poslova, svi Nijemci koji se vraćaju kući iz tih županija morat će na granici predočiti negativne rezultate PCR testa, ali im je ostavljena i mogućnost da se testiraju naknadno. U tom slučaju, morat će vrijeme do dobivanja rezultata provesti u samoizolaciji.

U našoj zemlji, prema podacima Hrvatske turističke zajednice, boravi oko 180.000 Nijemaca, no u pogođene dvije županije ih je svega oko 30.000, što nije zanemarivo u ovakvoj situaciji, no ostavlja dovoljno prostora turističkom sektoru da se nekako održi. Predsjednik Hrvatske udruge turizma, Veljko Ostojić ne očekuje veliki egzodus Nijemaca s Jadrana, već pozdravlja činjenicu da je njemačka Vlada odabrala regionalan pristup u mjerama ograničenja.

“Ne možemo se previše žaliti, zemlje prate kakva je situacija u pojedinim destinacijama te donose odluke koje su nužne za zdravlje i sigurnost njihovih građana. Dakle, mi moramo stabilizirati svoju situaciju i tek ćemo tada dobiti priliku od nekoga nešto tražiti. No, sasvim otvoreno, mjera testiranja i način provođenja kako je to odabrala Njemačka, jednako kao i činjenica da su mjere proglasili samo za rizične županije, nije tragična za domaći turizam, i ostavlja nam mogućnost ostvarenja daljnjeg turističkog prometa”, rekao je Ostojić za Jutarnji.

TURISTICA IZ NJEMAČKE U ŠOKU: ‘Dosta Nijemaca će otići ranije, ovo nam je jako stresno. Mi smo odmah shvatili da idemo kući’

Turizam se nije predao

Njemačka je odluka, napominje Ostojić, slična talijanskoj, jer i Talijani po povratku kući moraju u samoizolaciju dok ne dobiju nalaze testiranja. No, Ostojić ističe kako se, usprkos tome, dio Talijana vratio na more, pa bi i njemačka odluka mogla jednako utjecati i na njihove državljane koji ljetuju kod nas.

“Dio će ih, naravno, otići, no ne očekujemo da to budu neke masovne pojave. Turistima koji imaju obvezu testiranja bitno je iskomunicirati gdje se i kako mogu testirati, a hoteli su tu već napravili veliku stvar, s obzirom na to da su posjetiteljima omogućili besplatno testiranje”, poručio je Ostojić.

Dio iznajmljivača, a pogotovo veliki hotelski lanci, odlučili su svojim gostima omogućiti besplatno ili djelomično sufinancirano testiranje na COVID-19 prije povratka u matične zemlje, računajući da će ih “udobrovoljiti” da ipak produlje ljetovanje.

“Dosad su mnogi od njih davali popuste ili besplatan dan ljetovanja, a sada ima onih koji će svojim gostima omogućiti besplatno testiranje, i to je dobro jer znaju da će zauzvrat dobiti pet do sedam dana popunjeni smještaj. Njemačka odluka sigurno će utjecati na dio turista koje ćemo izgubiti, no slažem se da su Nijemci ovdje odabrali pošteniji pristup. Ima još prostora u kojem možemo ostvariti turistički promet, posebno izvan ovih dviju regija koje su označene rizičnima, a moguće i unutar, ako se gostima dobro iskomunicira gdje se i kako mogu testirati”, poručila je direktorica Zajednice obiteljskog smještaja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Martina Nimac Kalcina.

Predsjednik Uprave Unilinea, Boris Žgomba tvrdi da bi broj gostiju u rujnu mogao ovisiti o epidemiološkoj situaciji i broju zrakoplovnih linija te ističe kako odluke zemalja koje su nas stavile na svoje crvene liste, nisu “zapisane u kamenu” te da su podložne promjenama u skladu s već spomenutom epidemiološkom situacijom.

SLOVENIJA I BRITANIJA STAVILE HRVATSKU NA CRVENU LISTU: Povratnici moraju u karantenu na dva tjedna

Britancima smo sigurniji od vlastite zemlje

No, nakon što su britanske vlasti stavile Hrvatsku na svoju crvenu listu, uz Austriju te Trinidad i Tobago, turisti su panično i masovno pohrlili prema zračnim lukama u našim obalnim gradovima. Naime, odluka o 14-dnevnoj samoizolaciji pri povratku iz Hrvatske stupa na snagu već u subotu u 4 sata ujutro, pa Britanci brže-bolje hrle kući kako bi je izbjegli. Metro piše kako se trenutno u našoj zemlji nalazi oko 20.000 Britanaca.

N1 prenosi razgovore britanskih turista, koji su se vratili iz Hrvatske, s novinarima Reutersa. Neki od njih su rekli kako su se u Hrvatskoj osjećali sigurnije nego u vlastitoj zemlji. “Znamo ljude koji su još uvijek tu i koji su se pokušavali vratiti danas, a nema letova pa mislim da neće moći doći kući sve do nedjelje”, rekla je jedna djevojka.

“Osjećali smo se izuzetno sigurno. U Hrvatskoj smo se osjećali sigurnijima nego u Velikoj Britaniji. Svi se pridržavaju socijalne distance. Mnogo restorana i kafića radi na otvorenom. Nema masovne histerije koja se ovdje pravi”, poručila je jedna žena, dok se povratnik iz hrvatske nadovezao: “U gotovo svakoj europskoj državi raste broj zaraženih. I u Hrvatskoj su brojke u porastu, ali situacija nije ništa lošija nego u Velikoj Britaniji”, dodao je jedan muškarac koji se vratio iz Hrvatske.

“Mnogi u ovom trenutku razmišljaju samo o tome da odu na odmor, to je potrebno za mentalno zdravlje nakon ove karantene. Da je do mene, ostao bih tamo (u Hrvatskoj) sve dok ih ne vrate na zelenu listu jer tamo je sigurnije nego ovdje”, poručio je još jedan britanski turist.

BRITANAC PITAO BBC ŠTO HRVATSKA TREBA UČINITI DA SE MAKNE S CRVENE LISTE: Dobio je poprilično intrigantan odgovor

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.