Mnogi krajevi Hrvatske, a koji nisu na obali, proteklih su godina i desetljeća preorijentirali se na turizam i puno uložili u njega. Jedan takav su i Ravni kotari u dalamtinskom zaleđu gdje posezonski turisti i za kišnih i oblačnih dana pronalaze pravi doživljaj u kušaonicama domaćih proizvoda.

Ondje ovih dana mogu vidjeti branje i preradu grožđa, proizvodnju novog vina, ali i kušati stara koja su oduševila i švedskog kralja pa su bila posluživana na vjenčanju švedske princeze.

'Pejzaži su predivni, hrana je jako dobra'

Na plati s domaćim proizvodima još uvijek ima sočnih smokava, pa turisti u posezoni uživaju u degustaciji proizvoda na imanju poljoprivredne zadruge u Polači

"Pejzaži su ovdje predivni sa stablima maslina i vinogradima. Probali smo lokalne delicije. Sir je jako dobar, proizveden je lokalno, ovdje u okolici. Smokve, pršut… ne mogu odlučiti što je bolje", kazao je za RTL Danas Mark Cassar s Malte.

Njegova supruga Kim dodaje kako je i njihova zemlja sredozemna, sa sličnim kulturama kao što su vinova loza i masline, ali prednost Hrvatske su kaže velika prostranstva za uzgoj.

"Jako lijepo iskustvo. Probali smo jako dobra vina, hrana je također dobra. Sve je lokalno proizvedeno. Masline, smokve, pršut, sir i maslinovo ulje koje je nevjerojatno, jako dobro. Probali smo dvije vrste ulja i jako su dobre", rekla je.

'Po reakcijama vidimo da su oduševljeni'

Osim za degustaciju, oblačan i kišan dan koriste za vidjeti kako se bere grožđe te proizvode vina i ulja. Posjet OPG-ovima idealan je upravo ujesen. Mlada zamjenica direktora poljoprivredne zadruge iz Polače, koja proizvodi poznata vina i ulja, kaže kako posjetitelji pri dolasku puno očekuju od njih, a na kraju uvijek odu zadovoljni i ruku punih boca njihovih proizvoda.

"Mislim da su očekivanja koliko god bila veća, da ih opet nadmašimo. Nama je drago što im možemo ponuditi da shvate što je zapravo naša ekološka smokva, što je pravo vino, što je pravo ekološko ekstradjevičansko maslinovo ulje. Po reakcijama vidimo da su oduševljeni", rekla je za RTL Ivana Bobanović, zamjenica direktora poljoprivredne zadruge iz Polače.

'Ne možete mačka u vrići prodati'

Dani agroturizma Ravnih kotara promoviraju sve više proizvođača autohtonih proizvoda i mogućnost doživljaja seoskog života u dalmatinskom zaleđu. Uz šetnju vinogradima i maslinicima, turisti uvijek vole vidjeti i domaće životinje, pa je u Polači, gdje su sve birana vina i nagrađivana ulja, jedna od najvećih atrakcija ipak u štali. Tamo su kobile Lucy i Lejla.

Vrata svoje vinarije širom je otvorio i vinar koji na degustacijama nudi mogućnost da se proba ukupno 13 vinskih etiketa – od crnih i bijelih vina, preko desertnih pa do pjenušavih.

"Ne možete mačka u vrići prodati, kažu naši ljudi. To je stara izreka i poslovica. Jer gledajte, kako će čovik kupit bocu vina ako je nije kuša i proba. Mi uvijek damo dva-tri vina više, nije problem, čak i ne naplatimo jer to se kasnije vrati. Ljudi kad kušaju, onda će kupiti. Po sebi to zaključimo sami. Kako ćeš kupiti nešto što ne znaš što kupuješ", smatra Šime Škaulj, vlasnik vinarije iz Nadina koji drži kako je prodaja na vlastitom pragu idealna jer se novac dobije odmah i bez odgode.

Posebno vole navratiti Šveđani

Zato je svakoj vinariji potrebna i dobra kušaonica. Spomen ploča da su to mjesto prije 10 godina posjetili švedski kralj i kraljica redovito u vinariju u Nadinu dovede Šveđane. Kvaliteta vina je, kažu, ono zbog čega se vraćaju.

"Slikali smo se dolje sa znakom da je kralj bio ovdje. Ja sam bio ovdje šest puta. Svake godine. Volim cabernet sauvignon i također volim rose. To su mi dva omiljena vina", rekao je za RTL Thomas Davidson iz Švedske.

Njegov sin Mathias hvali sve redom.

"Jako dobar dojam. Vina su jako dobra, šunka je vrlo dobra, odnosno pršut, sir je jako dobar. Sve je jako lijepo", kaže.

"I okoliš je jako lijep. Bila sam u Toskani i mislim da je ovo više udobno", dodala je Šveđanka Agnes Likke.

Ravni kotari se turistički i nastoje brendirati upravo kao hrvatska verzija Toskane i Provanse te postati jednako poznata gastro destinacija.

