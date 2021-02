‘ŠTO REĆI OVAKVIM LJUDIMA’: Studenti su s pravom ljudi na kolege, fotka pokazuje što se dogodilo na Jarunu

Prva subota nakon blagog popuštanja mjera i toplo vrijeme očekivano su urodili okupljanjima mladih željnih druženja. Najbučnije je bilo pred HNK-a i na Jarunu, sve je popularnije i još jedno mjesto.

U centru Zagreba, otvoreno je nekoliko kafića koji daju piće za van, a mladi potom produže do HNK.

„Napokon je toplo i odlučili smo uzeti pivu iz kafića pa makar i ovako s nogu. Pretvarat ću se, barem večeras, da sam izašla u subotu navečer i da pandemije nema”, rekla je jedna studentica Hrvatskih studija za Večernji, a nadovezao se i njen prijatelj Klaudio iz Istre.“ „Konačno su nam oštarije otprli pa sam došao posjetiti prijatelje. HNK je najljepša zgrada na svijetu, a ugođaj me ovdje podsjeća na Woodstock „ rekao je on.

Mladi su se veselili i na Jarunu, no ponovo su tamo ostavili brdo smeća, na što je u grupi Studentskog doma Stjepan Radić upozorio jedan student.

‘Ako doneseš piće, onda ga i baci’

„Slika nije namijenjena da cinka bilo koga nego da ukaže na to da ako si donio to vino/piće u vrećici, skupiš to isto piće na kraju večeru i staviš u tu istu vrećicu i odneseš onda do kontejnera ili kante koja je deset metara udaljena…“. poručuje.

Ovoga puta, u komentarima je bilo dosta manje onih koji opravdavaju ovakvo ponašanje uz teze poput onih “da će to ionako pokupiti oni koji su za to plaćeni”, ali bilo je onih koji su apelirali da bi bilo potrebno više kanti i kontejnera za smeće. “Klošari”; “Što reći ovakvim ljudima”, nizali su se komentari…

Slične scene smo već gledali – studenti ostave smeće, a onda se u grupama potegnu rasprave. Jedni kažu kako su ovakve scene nedopustive, a drugi pak drže da to nije njihov posao.

Bijesni auti, nitko ne radi probleme

Sve je popularnija i Kajzerica, no čini se da se tamo okuplja nešto drugačija ekipa.

Tamo je parkiralište još u petak vrvilo ljudima i bijesnim automobilima. “Sve je krcato, ljudi su željni dobre zabave i svi su dobro raspoloženi. Nitko ne radi probleme i nadam se da će tako i ostati, a valjda neće doći ni policija. Toplo je, na otvorenom smo, nema razloga da nas rastjeraju”, kazala je djevojka za portal Zagreb.info.

