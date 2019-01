TUKU, VRIJEĐAJU, BAHATE SE I ŠIRE MRŽNJU NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: Ovo su problematični sinovi utjecajnih HDZ-ovaca

Nije sin Josipa Đakića jedini izazvao sablazan svojim čestitarskim navadama na društvenim mrežama. Njegov vršnjak Domagoj Culej, sin HDZ-ovog zastupnika iz Vinkovaca, čestitao je na Facebooku novu 2017. godinu stihom iz krvoločne ustaške poskočice ‘Jasenovac i Gradiška Stara’

Dvadesetdvogodišnji Ivan Đakić, mlađi sin HDZ-ovog saborskog zastupnika iz Virovitice i predsjednika HVIDR-e Josipa Đakića, sablaznio je javnost kada je u ponedjeljak na Facebooku objavio fotografiju ustaše koji drži odrubljenu glavu četnika, a uz nju napisao: “Svim “prijateljima” srbićima sretan božić”.

Najmlađem od četvorice sinova virovitičkog političkog moćnika (po dvojica iz dva braka) nije pomoglo ni to što je ubrzo obrisao zastrašujuću objavu pravdajući se da ju je “podijelio od prijatelja” ni što se žurno ispisao iz HDZ-a, a ni to što je na koncu skrušeno čestitao Božić Srbima. Priveden je i prošlu noć proveo je u pritvoru, a danas je izveden pred općinskog državnog odvjetnika u Virovitici. Bjelovarski sud ga je danas pustio iz pritvora na slobodu, uz određene mjere opreza. Njegov otac javno je izrazio žaljenje “zbog nemilog događaja i nepromišljenog postupka” svoga sina za kojega je ustvrdio da “nije odgojen da bi mrzio ili da bi širio govor mržnje”.

Za svoga oca spreman ići i u zatvor

No, nije ovo prvi incident Đakića mlađeg. Naime, prije nekoliko mjeseci prijetio je Ivanu Žadi, novinaru lokalnog portala Virovitica.net. Mladi Đakić je u jednom virovitičkom kafiću i pred povećim brojem svjedoka tada izjavio: “Onoga Žadu ću zatući, ali ne moram ja prljati ruke. Platit ću, znam već i koga u Zagrebu, da to napravi umjesto mene.”

Novinarka Iva Anzulović koja se zatekla na licu mjesta i čula što je Đakić rekao, pokušala je potom virovitičkoj policiji i općinskom državnom odvjetništvu podnijeti prijavu, no ovi su je odbili rekavši da je Đakić prijetio Žadi, a ne njoj te da on mora podnijeti prijavu. Žada je to i učinio kada mu je nekoliko dana kasnije mladi Đakić izravno zaprijetio putem Facebooka napisavši: “Ja sam za svoga oca spreman i u zatvoru završiti DOŽIVOTNO ako treba, a ti si dobro razmisli!”.

Mladi Đakić inače je vlasnik hotela u Pitomači koji vodi preko tvrtke Đakić Thim d.o.o. u čijoj upravi sjedi i njegov stariji brat Tomislav, a na Facebooku se često hvali fotografijama na kojima je pored dva skupocjena autombila, Mercedesa i Audija, virovitičkih registracijskih oznaka.

Drugi Đakićev sin osuđen za pokušaj ubojstva

Ivan Đakić ima i deset godina starijeg polubrata, Hrvoja Đakića, koji je također gostovao na stranicama crnih kronika nakon što je u siječnju 2010. godine u Preku na otoku Ugljanu pokušao pregaziti Zadranina Predraga Vukčevića.

Njih dvojica posvađali su se i dokačili ispred lokalne diskoteke, a Đakić se potom, s 1,28 promila alkohola u krvi, triput zaletio automobilom u Vukčevića. Zbog toga je u ljeto 2012. godine na Županijskom sudu u Zadru nepravomoćno osuđen na deset mjeseci zatvora uvjetno uz rok kušnje od tri godine, ali ne za pokušaj ubojstva nego zbog nanošenja teške tjelesne ozljede u pokušaju.

Na ponovljenom suđenju Hrvoje Đakić ipak je bio osuđen za pokušaj ubojstva, i to na djelomičnu uvjetnu kaznu koja je podrazumijevala sedam mjeseci zatvora te još godinu i pet mjeseci zatvorske kazne koja se, kako je obrazloženo, neće izvršiti ako tijekom trogodišnjeg roka kušnje on ne počini novo kazneno djelo. Đakić je podnio žalbu na tu presudu koju je Ustavni sud odbacio u svibnju prošle godine.

I Culejev sin učinio isto što i Đakićev

Nije Ivan Đakić jedini sin nekog saborskog zastupnika koji je izazvao sablazan svojim čestitarskim navadama preko Facebooka. Njegov vršnjak, 22-godišni Domagoj Culej, sin HDZ-ovog zastupnika iz Vinkovaca Steve Culeja, čestitao je novu 2017. godinu stihom iz krovoločne ustaške poskočice “Jasenovac i Gradiška Stara”.

“Oj Neretvo teci mi na stranu, nosi Srbe plavome Jadranu!!!! Sretna vam Nova heheehhhe”, napisao je mladi Culej. I on je, poput Đakićevog sina ubrzo izbrisao objavu, ali ne i svoju sramotu.

Mladi Culej na društvenim je mrežama poznat i po svome hvalisanju očevom plaćom uz koju je jednom prilikom zakačio i sliku novog skupocjenog BMW-a.

“Ljudi pa nije plaća samo 14500, pa to je bez putnog troška i svega ostalog, pošto niste upućeni plaća mu je punoooooooo većaaaa, hvala na razumijevanju hahahahhhaah”. Prije toga je u nekoj raspravi također je svijetu dao do znanja da “mi (Culeji) ne jedemo sendviče”, a Ivana Vilibora Sinčića nekom je zgodom na Facebooku nazvao “žvaljom komunističkim”.

Sudjelovao u tučnjavi u kojoj je pretučeni jedva preživio

Mladi Culej ljetos je prema pisanju medija bio sudionik masovne tučnjave u Vinkovcima u kojoj je najdeblji kraj izvukao 21-godišnji Ivan Mikuljan iz Andrijaševaca. Mikuljan je od teži ne ozljeda opasnih po život više od mjesec dan bio u induciranoj komi, a i mjesecima nakon brutalnog premlaćivanja i dvije operacije teško se oporavlja.

U tučnjavi u kojoj je stradao sudjelovao je i Domagoj Culej. Culej je zaradio prijavu zbog sudjelovanja u tučnjavi, a zastupnik Culej tvrdi da njegov sin u tom obračunu nije ni taknuo ozlijeđenog mladića.

