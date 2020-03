TUGA I JAD: Skoro pola milijuna hrvatskih umirovljenika tijekom izolacije preživljava na iznosu manjem od 2 500 kuna

S malim mirovinama je jako je teško unaprijed kupiti hranu, higijenske potrepštine, dezinfekcijska sredstva, lijekove i još podmiri režije

Umirovljenici u Hrvatskoj pripadaju najsiromašnijoj populaciji u državi, a s pojavom epidemije koronavirusa postali su i najugroženija skupina. Premda se možda na prvu činilo da će umirovljenici zbog mjere samoizolacije uštedjeti, realna slika je sljedeća: oni ni inače ne troše lovu na luksuzna putovanja, izlaske i večere, nego uglavnom na ono što im je osnovna potreba.

Dakle, ne žive luksuzno, a s dolaskom epidemije morali su otići i u dućane i opskrbiti se higijenskim i prehrambenim namirnicama ne bi li nesmetano mogli biti u samoizolaciji. Portal Mirovina.hr piše da čak dvije trećine hrvatskih umirovljenika svojevrsnu karantenu preživljava s cifrom manjom od 2.500 kuna.

Mirovina nedostatna za sve životne troškove

Kako piše Mirovina.hr, prvi mjesec karantene umirovljenik u Hrvatskoj mora preživjeti u prosjeku sa samo 2.507 kuna. Valja podsjetiti da većina prima i znatno manji iznos od navedenog. Primjerice, najniže mirovine prosječno iznose 1.675 kuna te njih prima više od četvrtine milijuna penzionera. S tim iznosom na računu jako je teško unaprijed kupiti hranu, higijenske potrepštine, dezinfekcijska sredstva, lijekove i još podmiri režije.

Mogli bismo reći da malu sreću imaju zagrebački umirovljenici jer je gradonačelnik metropole Milan Bandić rekao da su oni iduća tri mjeseca oslobođeni plaćanja režija koje se odnose na Holdingove podružnice poput Čistoće, Gradske plinare itd. Ipak, dug im nije oprošten nego im je samo plaćanje odgođeno.

Ožujak u karanteni dočekalo je i 220.000 obiteljskih umirovljenika koji su uglavnom samci. Niti njihova mirovina nije veća te je riječ o iznosu od 2.050 kuna, što je isto tako nedostatno za plaćanje režija i pojačanu kupovinu hrane, lijekova itd. U jednakom iznosu mirovinu prima i preko 100.000 ljudi u invalidskoj mirovini.

Pola milijuna umirovljenika mjesec karantene provodi s iznosom manjim od 2.500 kuna

Prema pisanju portala Mirovina.hr, od skoro milijun građana umirovljenih prema općim propisima, u što se ne ubraja inozemna mirovina, njih gotovo pola milijuna živi na mirovini manjoj od 2.500 kuna. To znači da svaki drugi umirovljenik prima manji iznos od spomenutog. Prosječna mirovina penje se na 2.807 kuna u slučaju izostavljanja inozemnih mirovina.

Kada je riječ o skupini mirovinskih primanja od 2.500 kuna do 3.000 kuna, Hrvatska broji još 151.144 građana s prosječnom mirovinom od 2.759. To pak znači da ispod prosjeka u Lijepoj našoj živi od 628.207 do 969.659 umirovljenika, njih čak dvije trećine. Govoreći u postotcima, ta brojka iznosi gotovo 70 posto.

Iako umirovljenicima u travnju stiže povišica, njima neće biti puno lakše jer se radi o povećanju od tek 0,7 posto uslijed redovnog usklađivanja mirovina prema rastu plaća i životnih troškova. Spomenuto povećanje iznosi 17 kuna na prosječnu mirovinu od 2.507 kuna, piše Mirovina.hr. Za većinu i manje od toga.

