TUĐMANOV GENERAL NA SPECIJALNOM ZADATKU: Službeno, trebao bi spasiti Janaf, ali je li, zapravo, pred njim zadatak čuvanja tajne?

Prvi potezi Vlade RH nakon uhićenja Dragana Kovačevića svjedoče da ih ne zanima razgradnja sustava koji je omogućio nastanak i razmah Kovačevićeva korupcijskog pothvata u važnoj državnoj tvrtki

Andrej Plenković po svemu sudeći nije imao izbora: od dvojice preostalih članova Uprave, nakon uhićenja Dragana Kovačevića, za v.d. predsjednika Uprave morao je izabrati – Stjepana Adanića. Drugi član Uprave je, naime, Vladislav Veselica, njegov školski kolega, radi kojeg ga već “istražuje” Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa.

Radi se o sinu poznatog ekonomista i pripadnika Hrvatskog proljeća, Vlade Veselice, kod kojeg je Dragan Kovačević doktorirao. Dragan i Vladislav su nesumnjivo bili bliski prijatelji, viđeni su u neformalnim situacijama, a kada je Vladislav “ubačen” u Janaf interpretiralo se to kao svojevrsno vraćanje duga Vladi Veselici. Naime, Dragan Kovačević nije završio ekonomiju, nego Agronomski fakultet, i Vlado Veselica ga je dosta pritiskao oko doktorata. S druge strane, Vladislav Veselica je 2016. kada se Plenkovića promoviralo u novog lidera HDZ-a, predstavljan kao njegov “najbolji prijatelj” još iz vremena osnovne škole; za medije je govorio kako je Plenković već u osnovnoj školi “bio dečko koji je okupljao druge”, “omiljen u razredu” itd.

Kada je u veljači 2020. Vlada predložila Nadzornom odboru Janafa tročlanu Upravu, sa starim predsjednikom Uprave Kovačevićem, i dvojicom novih članova, Stjepanom Adanićem i Vladislavom Veselicom izgledalo je to kao rješenje u kojem su, prema van, svi izgledali zadovoljni. Dragan Kovačević je, iako HNS-ovac, ostao u igri, Vladislav Veselica je bio čovjek koji je spajao Kovačevića s Plenkovićem, a Stjepan Adanić je naprosto bio tu kao nekakvo čisto stranačko pojačanje, stari HDZ-ovac koji će jamčiti da je Janaf posve pod kontrolom HDZ-a.

Veselica stalno u igri da bude ‘broj 1’

Već tada se spekuliralo o tome da je Plenković zapravo htio Veselicu da bude broj jedan, ali da se to činilo ipak pretjeranim zbog te direktne prijateljske relacije još iz vremena osnovne škole. Nakon što je ovog ljeta izabrana nova Vlada u kojoj više nije bilo HNS-a i kada su krenule spekulacije hoće li “stradati” HNS-ovi direktori državni tvrtki, u javnost je puštena informacija da Kovačević prkosi, i da ne želi dati svoj mandat na raspolaganje, te se opet, pretpostavlja se, iz Kovačevićevog kruga, pustilo spekuliranje da ga Plenković možda ipak želi maknuti da bi – instalirao svog školskog kolegu.

Isto se pitanje postavilo i u trenutku kada je uhićen Kovačević. Nakon što se otvorilo i za Plenkovića iznimno neugodno propitivanje kako to da je njegova Vlada predložila Kovačevića za šefa Janafa nekoliko mjeseci nakon što je već trajala istraga o podmićivanju, odnosno jesu li on i Davor Božinović, išta znali – Plenkoviću nije preostalo drugo nego da u prvi plan gurne drugog člana Uprave, poprilično nevidljivog, Stjepana Adanića.

I tako je sada otvoreno pitanje hoće li Stjepan Adanić ipak biti samo statist, hoće li on samo figurirati kao v.d., a da će zapravo sve konce vući – Vladislav Veselica.

Gradonačelnik, general, veliki HDZ-ovac….

Stjepan Adanić, naime, u svojoj drugoj i neobično živopisnoj karijeri zapravo nikada nije bio na tako visokoj menadžerskoj funkciji. Završio je Fakultet političkih znanosti 1983., a kasnije je magistrirao na Pravnom fakultetu, ali uglavnom je radio pozadinske i pomoćne poslove unutar državnog aparata, u Uredu predsjednika sredinom devedesetih, zatim u MORH-u, pa u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, a onda i u Janafu.

Za HDZ se vezao već u vrlo ranoj fazi osnivanja stranke, bio je i blizak obitelji Tuđman (jer je rođak Ankice Tuđman), a s obzirom na to da potječe iz Hrvatskoj zagorja, iz Lobora, vrlo brzo se umrežio i s drugom dvojicom tada jako utjecajnih Zagoraca, Ivanom Jarnjakom i Franjom Gregurićem. Početkom devedesetih bio je gradonačelnik Varaždina i predsjednik lokalnog Kriznog štaba, sudjelovao je u mirnom preuzimanju JNA kasarni, a tada se povezao i s Radimirom Čačićem, utjecajnim Varaždincem nešto drugačije političke provenijencije (HNS, Reformisti…) – koji je neovisno o svim promjenama i problemima i do dandanas ostao faktor koji žari i pali visokom politikom, te je nesumnjivo i sada pohvalio Plenkoviću izbor Štefa Adanića za v.d. u Janafu. 1991.Tuđman ga je imenovao pomoćnikom ministra obrane, a u vojnoj hijerarhiji dosegao je čin brigadnog generala.

Stjepan Adanić se vrlo malo medijski eksponirao, eventualno bi govorio o povijesnim temama (moglo ga se, primjerice, vidjeti u dokumentarcu Miljenka Manjkasa o predsjedniku Tuđmanu) i zato je bio pravo iznenađenje na Plenkovićevoj listi za izbore za EU parlament koju je predvodio mladi Karlo Ressler. On je bio svojevrsni predstavnik “stare garde”, branitelj, bespogovorni zagovornik Franje Tuđmana, ali vrlo nevješt u trenucima kada je trebalo govoriti o suvremenim političkim temama, te su njegove izjave, krcate laskanja predsjedniku Plenkoviću ili objašnjenja zašto je HDZ superioran svim drugim strankama nerijetko izazivale podsmijeh na društvenim mrežama. U trenucima kada je Plenković poveo akciju eliminiranja Milijana Brkića i njegovih suradnika, pa i onih među braniteljima, Stjepan Adanić se iznenada vinuo u vrh stranke, te je postao i prvi pomoćnik tajnika.

Ukratko, veliki HDZ-ovac stare škole, s vrlo malo menadžerskog iskustva. Prvi put je došao u Janaf 1998. i postao – pomoćnik direktora sektora. Nakon odlaska u politiku, u Ministarstvo branitelja, 2012. se ponovno vraća u Janaf, upravo u vrijeme kada predsjednik Uprave postaje Dragan Kovačević, no Kovačević ga ne vraća na direktorsku poziciju nego na mjesto – višeg referenta. Tek nakon Plenkovićeve pobjede Kovačević vraća Stjepana Adanića na poziciju pomoćnika direktora sektora, no u cijeloj hijerarhiji Janafa to je tek treća linija zapovijedanja, srednji menadžment. U veljači 2020. s tog mjesta je dignut na mjesto člana Uprave.

Poslovni problemi tvrtke nakon uhićenja

U kakvom stanju sada Adanić preuzima Janaf? Tvrtka je poslovno posve uzdrmana, ne samo zbog toga jer je uhićen predsjednik Uprave, nego i zbog toga jer su i dvojica direktora sektora preko kojih se odvija sva nabava – također u zatvoru.

U menadžerskim krugovima oko Janafa mnogi izgovaraju da bi Vladislav Veselica bio bolje rješenje za vođenje tvrtke jer je “jači menadžer”, ali svima je jasno da zbog veze s Plenkovićem on naprosto nije mogao biti izbor. Ali ne smatraju da će Adanić napraviti ikakvu štetu. Kažu da poznaje sustav i ljude, smatraju ga “dobricom” i vjeruju da će dati sve od sebe da konsolidira firmu. On sam pak jasno govori da je – samo prelazno rješenje.

No, činjenica jest da su i Adanić i Veselica bili članovi Uprave zajedno s Draganom Kovačevićem, a sudeći prema informacijama koje cure iz istrage o tajmingu njegovih koruptivnih operacija, bili su u njegovom najužem poslovnom timu u vrijeme dok je on dogovarao mutne poslove s Krešom Petekom radi kojih je sada i uhićen. Drugim riječima, postavlja se pitanje kako funkcionira Uprava tvrtke u kojoj je, po svemu, predsjednik Uprave – radio što je htio. Za Dragana Kovačevića mnogi poslovni suradnici danas govore da je vodio tvrtku autoritarno, da je nalazio načina za slamanje podređenih direktora (jednom od uhićenih, kažu, produžavao je ugovor za direktora na mjesečnoj bazi), no zašto su to puleni nove, Plenkovićeve Vlade šutke podnosili? Tolerirali?

Tek nakon uhićenja Dragana Kovačevića, preko tjednika Nacional puštena je neslužbena informacija da se Vladislav Veselica počeo sukobljavati s Kovačevićem, ali i da je članovima NO stigla predstavka u kojoj su se zaposlenici bunili zbog Veseličinih metoda rada i pozivanja na premijera. No, sve što se saznaje sada jest da su bivši prijatelji i članovi iste Uprave ovo ljeto počeli ratovati, a nema naznaka da se govorilo o suštinskoj promjeni modela vođenja tvrtke.

Je li vrijeme za suštinske promjene u Janafu?

Janaf je služio i kao dragocjeno mjesto za zapošljavanje rodbine odabranih. Podsjetimo samo na činjenicu da je samo nekoliko tjedana prije Kovačevićeva uhićenja u tvrtki zbrinuta i kći pomoćnika ministra unutarnjih poslova, Ante Delipetra. U Janafu je u Plenkovićevoj fazi zaposlen i Davor Galić, zet Plenkoviću iznimno važnog Mate Granića (za kojeg se sada spekulira da će izgledno postati novi predsjednik Uprave nakon “natječaja”).

Jesu li Stjepan Adanić ili Vladislav Veselica menadžeri koji bi mijenjali taj model funkcioniranja tvrtke u većinskom vlasništvu države?

Nema šanse. Stjepan Adanić je bio i ostao čovjek struktura, onaj koji je cijelu karijeru izgradio prije svega zahvaljujući HDZ-u, a i obitelj je zaposlena zahvaljujući stranačkoj mreži (supruga u HEP-u, kći u Hakomu…) On sigurno nije osoba koju zanima izgradnja drugačijeg Janafa.

Uostalom, to se niti ne očekuje od njega. On je zapravo postavljen zato da bude svojevrsni čuvar tajni, čuvar sustava kakav je bio. Osoba koja će samo nastaviti ono što se dugi niz godina radilo u Janafu, uz eliminaciju Dragana Kovačevića i osoba direktno upletenih u njegov slučaj, a ne kao menadžer koji će povesti tvrtku u transformaciju sustava na taj način da više ne bi bile moguće pojave Kovačevićeva tipa, ili barem pripremiti teren za ozbiljnu razgradnju sustava koji je omogućio ovakav razmah korupcije.

A tu je ključ priče. Velika koruptivna afera prvog čovjeka Janafa mogla bi postati poticaj za pretvorbu tvrtke u moderno dioničarsko društvo – koje bi moglo mudro poslovati na kompleksnoj europskoj energetskoj sceni. No, Vlada Andreja Plenkovića za sada ne daje ni tračak nade da je takva dubinska transformacija tvrtke zapravo zanima.