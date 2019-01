TUĐMAN O PROPALOJ NABAVI IZRAELSKIH F-16: ‘Razlog propasti tog posla nije političke naravi’

‘Čini mi se da je ovo najčišći slučaj od onih u kojima je oporba smatrala da treba zahtijevati nečiju odgovornost’, kazao je član saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Miroslav Tuđman (HDZ)

Član saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost HDZ-ov Miroslav Tuđman u četvrtak je izjavio kako su razlozi neuspjelog posla oko kupnje izraelskih borbenih zrakoplova “vjerojatno nepolitičke naravi”, s obzirom da su se svi politički čimbenici u Izraelu i SAD-u, naglasio je, do samog kraja zalagali da se predugovor realizira.

“Izrael i SAD su naše partnerske zemlje i s obje smo u dobrim odnosima. Razlog propasti posla je vjerojatno nepolitičke naravi, s obzirom da su se svi politički čimbenici u Izraelu i SAD-u do samog kraja zalagali da se taj predugovor realizira”, poručio je Tuđman. “Ali je, pretpostavljam, ekonomski interes proizvođača F-16 presudio”, istaknuo je.

‘Ovo je najčišći slučaj od svih kada se tražila odgovornost’

Napominje da je lani ministar obrane Damir Krstičević u nekoliko navrata pokazivao sve dokumente na sjednicama saborskog Odbora za obranu tako da, tvrdi, nema razloga za propitivanje odgovornosti Vlade.

“Čini mi se da je ovo najčišći slučaj od onih u kojima je oporba smatrala da treba zahtijevati nečiju odgovornost“, rekao je Tuđman.

Kaže i da je SAD 2017. dao dozvolu Izraelu da može pokazati zrakoplove Hrvatskoj, pa su ih hrvatski stručnjaci i piloti otišli i pogledati. Sve su predradnje bile dogovorene, odnosno prihvaćene od strane SAD-a i Izraela, navodi Tuđman i ističe kako je do “promjene došlo u zadnji čas”.

“Čak je krajem prošle godine i (američki) Kongres dao suglasnost i nisu imali ništa protiv te isporuke aviona. Na najvišoj su razini i Trump i Netanyahu razgovarali, ali se nisu uspjeli dogovoriti“, ustvrdio je Tuđman.

Novinari su ga pitali i kako tumači dokumente koje je danas objavio Večernji list, navodeći da je dio medija objavio samo segment prve stranice dokumenta koji je State Department poslao Izraelu, u kojem stoji da ta država Hrvatskoj može ponuditi i prodati F-16 C/D u tzv. Barak konfiguraciji. Ti su mediji, tvrde u Večernjaku, tako “sakat” dokument objavili samo kako bi optužili premijera Andreja Plenkovića i ministra Krstičevića te članove Povjerenstva za izbor zrakoplova da su lagali kako posjeduju predoodobrenje SAD-a.

‘SAD odobrio kupnju F-16 s izraelskim nadogradnjama’

Tuđman iščitava kako je postojalo američko odobrenje da se te avione može kupiti sa svim izraelskim nadogradnjama. “U prilogu tog dokumenta točno se navodi da je to taj avion F-16 Barak s izraelskom opremom“, naglasio je. Negirao je, pak, da se tim dokumentom samo dopušta da se avioni pogledaju nego se “tim dokumentom daje prethodna suglasnost da se može ići u postupak“.

Predsjednik Odbora za obranu Igor Dragovan (SDP), upitan jesu li dokumenti koje je objavio Večernji list dokaz da Vlada nije kriva za propast natječaja, kaže da su članove njegova Odbora 13. prosinca ministri upoznali sa svim detaljima i trenutačnom stanju dogovora između RH i Izraela oko nabave višenamjenskih borbenih zrakoplova.

“Sve što se danas može vidjeti u jednim novinama su svi dokumenti i sve što nam je predočeno na toj sjednici Odbora“, istaknuo je.

Dodao je kako je Odbor za obranu “imao proces na način da smo donijeli odluku”, a kada se pojavio određeni problem imali su, kaže, i tematsku sjednicu na kojoj su im direktno, bez ustručavanja odgovarali ministar i njegov tim na sva postavljena pitanja. “Samo mogu potvrditi da su dokumenti koji su danas objavljeni ustvari dokumenti s kojima smo kao Odbor za obranu bili upoznati prije nešto više od mjesec dana, znači, kompletna procedura koja je tekla u pregovorima oko nabave zrakoplova“, pojasnio je.

Izraelska strana imala odobrenje da se natječe na natječaju

Dragovan navodi i da je izraelska strana imala odobrenje da se natječe na natječaju, što se može vrlo jasno vidjeti.

“Sigurno da postoje određeni uvjeti između SAD-a i Države Izrael oko dobivanja konačnog odobrenja za prodaju, odnosno transfer tehnologije što se, kao što smo vidjeli, nije dogodilo. Što se u međuvremenu dogodilo, taj odgovor teško možete od mene dobiti, zato što sam ja samo parlamentarac i predsjednik Odbora za obranu i nisam sudjelovao u toj vrsti razgovora”, poručio je SDP-ovac.

Ovo što on i svi sada mogu vidjeti, dodaje, je to da su bili intenzivni razgovori o postupanju kako bi se dozvola za kupnju aviona i dobila. “Na kraju se nije dobila. Sigurno da je izgubljeno određeno vrijeme i vrlo vjerojatno će Vlada, kada to bude smatrala potrebnim, donositi odluku što dalje oko nabave aviona“, kazao je Dragovan.

Upitan zašto kao šef Odbora za obranu i član Vijeća za obranu nije upozoravao da Izrael prvo mora dobiti konačnu potvrdu za prodaju trećoj strani, pa tek onda da Hrvatska donese odluku o pobjedniku natječaja, odgovorio je kako “ne izlazi iz ovlasti koje Odbor ima, a ona je da ‘da’ ili uskrati suglasnost da se ide u projekt nabave“.

“Odbor je jednoglasno odlučio da se ide u projekt nabave i ja osobno mislim da tu borbenu sposobnost Oružanih snaga treba zadržati i to mislim i danas“, naglasio je.

‘SDP-ova interpelacija je prilika da se otvoreno porazgovara’

Što se tiče SDP-ove interpelacije o odgovornosti Vlade zbog propasti kupnje aviona, Dragovan ističe da “ono što stoji u interpelaciji stoji čisto da se otvori rasprava“.

“Tu raspravu gledam na način da se u Saboru otvoreno porazgovara. Ovo je uistinu bio najveći posao što se tiče nabave borbene opreme, pa da o tome otvoreno porazgovaramo i da se izvuku pouke da se takve stvari u budućnosti, odnosno da nam se takav posao koji nije dovršen više ne događa“, ustvrdio je Dragovan.

O odgovornosti Krstičevića “u ovom trenutku” ne želi govoriti jer je kao predsjednik Odbora za obranu sudjelovao u procesu i imao informacije “koje sada i vi vidite”. Prema tome, to je bio jedan vrlo dinamičan proces. Nisam u svemu sudjelovao, ali sam dobio dogovore na sva pitanja koja sam postavio. O odgovornosti ćemo razgovarati kada za to dođe vrijeme“, izjavio je. Dodao je da u ovom trenutku u SDP-u još nisu razgovarali o opozivu ministra Krstičevića, što su najavili kao moguću inicijativu nakon interpelacije.

Igor Dragovan nije vidio ‘non paper’

Dragovan tvrdi da nije vidio američki ‘non-paper’ koji je objavljen. “Kao predsjednik Odbora za obranu nisam bio upoznat ni na službenim sastancima, niti neformalno, niti mi se itko obratio da bi me upozorio s bilo koje strane da su došli neki dokumenti koji upozoravaju na nemogućnost održavanja tog posla“, istaknuo je. Dodao je da je Odbor za problem doznao otprilike u isto vrijeme kada i javnost.

“Krajem listopada se vidjelo da je zastoj u ishođenju konačne dozvole i nakon tih informacija sazvao sam sjednicu Odbora, dobili smo odgovore i imali tu raspravu. Nakon toga se dogodilo što se dogodilo i to više nije bilo u nadležnosti Odbora“, pojasnio je.

Upitan treba li Krstičević biti uključen u novi natječaj, odgovorio je kako je to veliki posao koji zahtijeva međuresorsku suradnju, puno širu od samo jednog ministarstva.

“Takav obim posla je ipak nešto što treba biti pod kapom Vlade, da ne kažem premijera“, poručio je Dragovan.

