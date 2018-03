TUĐMAN: ‘Jesu li Marić i Butković HDZ-ovi kandidati za mandatara? Da, imamo par imena…’

Karamarkovu poruku da bi bilo najbolje da se iz Vlade povuku premijer, Petrov i on, Miroslav Tuđman procijenio je kao racionalno rješenje te otkrio kako postoji nekoliko kandidata iz redova HDZ-a za novog mandatara i da je riječ o “uravnoteženim ljudima koji će jamčiti da neće biti konflikata”.

“Mislim da je to racionalno rješenje i da je smanjilo tenzije. Rješenje treba biti takvo da ne bude izbora jer bi to bio gubitak za Hrvatsku u smislu nepovlačenja sredstava iz europskih fondova i kamata na kredite”, riječi su kojima je u Dnevniku 3 HRT-a saborski zastupnik Miroslav Tuđman komentirao izjavu Karamarka da bi iz Vlade trebali otići on, premijer i Božo Petrov.

Tuđman je na pitanje jesu li Tomislav Tolušić i Domagoj Ivan Milošević kandidati za novog mandatara kazao da po njegovim saznanjima imaju još jedno ili dva imena.

Na pitanje jesu li to Zdravko Marić i Oleg Butković, Tuđman je rekao: “To ste vi rekli. Ja nisam u tim dogovorima. Ali vidi se da su to sve uravnoteženi ljudi koji mogu jamčiti da nećemo imati konflikt kao sada u kojem gospodin Orešković smatra da može smjenjivati čelnike stranaka koje su ga dovele na vlast, gospodin Petrov misli da može istjerivati pravdu po svojim kriterijima koji vrijede samo za njega, a gospodin Karamarko ne slijedi logike institucija pa mu se sve obija o glavu i postaje osobni problem, a de facto je institucionalni”.



Pritom je dodao kako u Hrvatskoj ne postoji kriza Vlade već problem nefunkcioniranja premijera i dvojice potpredsjednika.

Osvrćući se na podjele u HDZ-u Tuđman je kazao kako smatra da su HDZ-ovci jedinstveni u cilju koji treba ostvariti, a da se razlikuju tek u putevima kako do cilja doći. Cilj im je, smatra Tuđman, riješiti situaciju tako da se ne izlazi na izbore.