Za 230 eura po kvadratu, koliko je viceguverner HNB-a Roman Šubić izdvojio za kupnju 1700 kvadrata luksuzne vile s okućnicom u Zagrebu, građani Splita ne mogu kupiti ni spremište u podrumu. Naime, grad pod Marjanom ima uvjerljivo najskuplje nekretnine u zemlji. Razlog? Novogradnje nema, a u centru se cijena ne spušta ispod 3000 eura po kvadratu.

U potrazi za svojim novim domom, mnogi često pristaju na kompromise. "Bilo nas je i malo strah koliko će cijene i dalje rasti. Evo, sada smo kupili stan koji košta 2300 eura po kvadratu. Međutim, treba ga još adaptirati, u što će biti potrebno uložiti još bar dvadesetak tisuća eura. Vlasnik je rekao da njemu novci trebaju odmah, da ga trebamo što prije isplatiti, stoga nismo mogli čekati pa smo kupili stan po punoj cijeni. Nismo ga htjeli izgubiti jer je ponuda jako loša", rekla je Mia iz Splita.

Stanovi za adaptaciju po 3000 €

Mnogi ne čekaju subvencije APN-a, već kupuju što stignu, jer se stanovi u Splitu prodaju doslovno preko noći. "Ne pričamo o novogradnji nego o stanovima koji traže i adaptaciju, jako je teško kupiti stan ispod 3000 eura", govori za Dnevnik.hr direktor agencije za nekretnine, Marin Biliškov.

Stoga raste pomama za nekretninama u okolici. Jedna kuća u Kaštelima je oglašena prije dva tjedna. Biliškov navodi kako su samo u jednom danu tri kupca pregledala nekretninu s četiri stana. Nekretninski je sektor, očito, itekako preživio koronakrizu.

"S obzirom na to da se pojavio i veliki broj stranaca, dakako da je to uzrokovalo i povećanje cijene. Prosječna cijena nekretnine je porasla za nekih deset posto u odnosu na 2020. godinu. Naravno da su to uzrokovale i niske kamatne stope", rekao je Joze Tomaš iz Županijske gospodarske komore Split.

Upozorenje iz Europe

Europska unija, pak, upozorava da je uplitanje države dovelo do rasta cijena nekretnina koji bi mogao izazvati probleme u gospodarstvu. Ipak, i ove godine će biti subvencija stambenih kredita putem APN-a. Za to je predviđeno 50 milijuna kuna, što je dovoljno za 4500 zahtjeva.

"Po meni nije poseban problem u tim poticajima, nego je generalno problem u kroničnom nedostatku kvadrata, posebno u Splitu. Dokle će to ići ne znam, koliko će to tržište moći izdržati, i potrebe ljudi i financiranje", uvjeren je agent za nekretnine Biliškov.