Iako se mislilo kako će cijene nekretnina pasti i da tržište neće biti aktivno, čini se da nikada nije bilo dinamičnije nego danas. Od početka pandemije znatno je porasla i prodaja građevinskog zemljišta, a povećane su i njegove cijene. Neven Tarle, direktor agencije Remax Centar nekretnina za Novi list navodi kako neki tako osiguravaju teren za gradnju vlastite kuće. S druge strane, mnogi investitori očekuju da će bolje proći ako investiraju u zemljište i nešto sagrade, umjesto da kupe gotovu kuću.

'U Opatiji smo prodali nekretninu za 12.000 eura'

"Ne oduševljava nas brzina kojom cijene nekretnina danas rastu. Nekretnine u Hrvatskoj i dalje su podcijenjene u usporedbi s ostalim zemljama, primjerice mediteranskim. Ipak, voljeli bismo da je krivulja rasta cijena blaža, kaže direktor. Ako analiziramo područja gdje poslujemo, možemo primijetiti da su najniže cijene nekretnina u Gorskom kotaru, dok primjerice Rovinj i Opatija bilježe najviše. Primjerice, u Opatiji smo prodali nekretninu za 12.000 eura po metru kvadratnom. Bio je to stan odmah do mora", kazao je Tarle za Novi list. Cijene nekretnina kojima oni posreduju kreću se od nekoliko desetaka tisuća eura do nekoliko milijuna eura.

Pandemija koronavirusa izazvala je šokove u različitim dijelovima gospodarstva, a utjecala je i na potražnju za nekretninama. Mnogi su se ljudi iz velikih gradova zainteresirali za život u selima, u planinama i na jadranskoj obali.

Nitko više ne želi stanove u starim zgradama u centru Zagreba

"Pandemija i potresi u Hrvatskoj prodrmali su tržište, domaće i inozemno. Na primjer, među Zagrepčanima je poraslo zanimanje za nekretnine u okolici grada. Gotovo u potpunosti nestalo je zanimanje za stanove u starim zgradama u središtu Zagreba, koje su zbog načina gradnje najviše izložene rizicima potresa. Dio ljudi iz Zagreba potražio je alternativu negdje uz more. Većina se usmjerila na sjeverni Jadran, kamo se može doputovati lakše i brže nego u Dalmaciju. Zagrepčani su uvijek bili vrlo aktivni kupci nekretnina na području sjevernog Jadrana, ali nakon potresa i pandemije postali su tamo još aktivniji. Pandemija je potaknula odlazak ljudi u prirodu, iz velikih gradova u manje sredine", navodi Tarle za Novi list.

Kuće i apartmane na moru najviše kupuju stranci

Najveća skupina njihovih klijenata su ljudi koji kupuju dom i time rješavaju svoje stambeno pitanje. Najviše ih ima u većim gradovima poput Rijeke, Zagreba i Pule. Druga velika skupina klijenata su ljudi koji nekretninu kupuju kao drugi dom, najčešće za odmor.

"Recimo, kupuju kuću ili apartman na moru, koje koriste sami, iznajmljuju ih, ili kombiniraju te dvije aktivnosti. U toj drugoj skupini njih više od 50 posto strani su državljani, dok prvi dom najčešće kupuju naši građani", navodi Tarle.