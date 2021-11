Covid potvrde koje dokazuju da je netko cijepljen, da je prebolio covid-19 ili je negativan od utorka postaju obvezne za ulaz u javne i državne ustanove, čime vlasti žele dodatno zaštiti zdravlje građana, potaknuti ih na cijepljenje i osigurati dostupnost zdravstvenog sustava.

Prema odluci Nacionalnog stožera civilne zaštite, EU digitalnu potvrdu prilikom dolaska na posao morat će predočiti svi javni i državni zaposlenici, kao i oni u tijelima na lokalnoj razini, a za one koji nisu cijepljeni ili preboljeli covid uvodi se sigurnosna mjera obveznog testiranja na koronavirus.

Dan kao svaki drugi dan?

Antonija Mirosavljević, predsjednica Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola, rekla je jutros za HRT da će ovaj dan izgledati kao i svaki drugi dan.

"Vjerujem da je po školama stanje uredno, ima ljudi koji će pokušati odbiti testiranje, ali vjerujem da smo mi ravnatelji uložili puno truda oko uvjeravanja da je to nešto što im treba za ulazak na posao. Vjerujem da će situacija biti mirna", istaknula je Mirosavljević.

Tvrdi da ulažu maksimalni trud da dovedu u školske ustanove ljekarnike za testiranja te da su testiranja predviđena dva puta tjedno. "Nikome nije jednostavno, pozivam na strpljenje", poručila je.

Popis onih koji odbijaju testiranje

Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja, rekao je da je Ministarstvo poslalo svim ravnateljima da sačine bilješku kako bi se znalo je li određeni djelatnik odbio testiranje.

"Nadam se da neće do nikakvih sudskih sporova u budućnosti i da će se sve za dan, dva uhodati i da će sve funkcionirati. Ravnatelji su kao rukovodeće tijelo i imaju sve ingerencije da sukladno zakonima i propisima provode svoje radnje", naglasio je.

Sveučilište ima naputke Civilne zaštite o provođenju epidemioloških mjera, ali od fakulteta do fakulteta dekani imaju pravo organizirati nastavu onako kako oni misle da je najbolje.

"Najbolji primjer su Veterinarski i Filozofski fakultet u Zagrebu. Na Filozofskom se prosvjeduje zbog cijepljenja, a na Veterinarskom od 1023 studenta, praktično nije procijepljeno njih sedamdesetak. Ne znam kakva je situacija na nekih drugim fakultetima, ali znamo da je kod nekih procijepljenost vrlo visoka, primjerice na Medicinskom fakultetu je iznad 80%. Vjerujem da će to dekani posložiti", rekao je.

Koliko će koštati testiranje?

Fuchs tvrdi da bi testiranje moglo koštati do stotinjak kuna. "Testovi su više-manje jeftiniji i jeftiniji. Ne vjerujem da će cijena rasti u visoke sfere. Mi preuzimamo plaćanje za testiranje svih zaposlenika, a studenti u ovom trenutku nisu obuhvaćeni, oni ne spadaju u kategoriju osoba koje obvezno moraju imati potvrde", rekao je.

Dodao je da će se vidjeti kako će stvari izgledati u bližoj budućnosti. "Možda cijela stvar u nekom pozitivnom smjeru, a sve te mjere i idu zbog toga. Epidemiološku situaciju moramo dovesti na prihvatljivu razinu, nisu ove mjere zbog toga da namećemo ljudima obvezu cijepljenja. I cijepljeni i necijepljeni mogu prenositi bolest, nitko nije rekao drugačije, ali moramo čuvati zdravstveni sustav. Bolnice su nam pune, svaki dan umire velik broj ljudi. U ovih godinu i pol dana približavamo se brojci poginulih u Domovinskom ratu. Neće biti dobro ako se ovako nastaviti u iduće primjerice dvije, tri godine", zaključio je.

Kontrola COVID potvrda

Damir Trut, ravnatelj Civilne zaštite MUP-a, je govorio o kontroli COVID-potvrda, rekavši da teret pada na organizatore rada, koji su dužni pregledavati sve zaposlenike, ali i sve one koji dolaze u njihove prostorije rada.

Komentirao je i da su neki najavili, primjerice u Sinju i Primoštenu, da neće tražiti potvrde. "To ćemo vidjeti, to su možda neki medijski spinovi. Nije to veliki broj ljudi koji su u otporu. Imamo 576 jedinica lokalne i regionalne samouprave, a ovo je ispod 1%. Mislim da se to neće proširiti, veliki dio onih osoba koje su odgovorne za stanovništvo su i odgovorne. Dio koji se služe medijima za svoju promociju, oni bi trebali imati odgovornost za sve stanovnike u svojem području", istaknuo je.

Što se tiče prosvjeda protiv COVID potvrda, Trut kaže da oni nisu bili prijavljeni. "Policija postupa, pregledava i snima. Ako postoji utemeljenje za bilo kakve sankcije, oni će to i napraviti", rekao je.

Trut kaže da se puno ljudi odlučilo doći u Vukovar u danima prije ili poslije 18. studenog na Dan sjećanja. "Napravljen je epidemiološki okvir za sam 18. studeni. Bit će COVID-redara, djelatnici Civilne zaštite bit će na terenu te će raditi sve da prođe u najboljem redu", istaknuo je.