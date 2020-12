TRUT SE ŽALI DA IMAJU PREVIŠE POSLA ZBOG NEOPRAVDANIH ZAHTJEVA: ‘Čovjek je rekao doslovno napisao da želi u IKEU po foteljčicu za ženu’

Zatraženo je više od 100.000 propusnica, a više od pola dosad riješenih zahtjeva je odbijeno.

Komentirajući izdavanje propusnica, za kojeg mnogi građani tvrde da je kaotično, Damir Trut, pomoćnik ministra unutarnjih poslova i ravnatelj civilne zaštite, za Index je rekao kako su oni u problemu, jer su zatrpani velikim brojem zahtjeva za izdavanjem propusnica, od kojih su neki sasvim nerealni.

“Već smo dva puta slali upute županijskim stožerima kako se radi s propusnicama, a sve ovisi o tome tko i kako radi. Netko se bolje snalazi, netko lošije, no poslovi se odrađuju. Kako zaprimamo izvješća pa vidimo svaku aktivnost operatera koji radi na propusnicama, vidimo da neki od operatera imaju samo po pet, šest aktivnosti, dok neki imaju stotinjak, netko radi više, netko manje. Pitanje je sad je li im to jedini posao. Na odobravanju ili odbijanju propusnica radi oko 400 ljudi, to su civili koji nemaju veze s MUP-om, oni su djelatnici županija ili neki ljudi koje je županija angažirala, no to nisu službene osobe MUP-a”, rekao je Trut.

Do srijede u 14 sati zatraženo je više od 100.000 propusnica, a više od pola dosad riješenih zahtjeva je odbijeno. Većinu propusnica izdaju županijski stožeri, a slučajeve koji nisu predviđeni odredbama iz odluke Stožera rješava Ravnateljstvo civilne zaštite.

‘Napisao da treba u Ikeu da kupi foteljčicu jer mu je žena vidjela neku u katalogu’

Trut tvrdi da je malo vjerojatno kako netko nije dobio propusnicu ako je imao opradvdan razlog, no „naravno da se i to može dogoditi“. „Ako netko nije dobio, neka piše prema Ravnateljstvu civilne zaštite i riješit ćemo to. No netko misli da nešto što je nužno njemu, da je i sustavu. No to nije tako”, kaže Trut.

“Evo vam primjer, čovjek je poslao zahtjev i napisao da treba u Ikeu da kupi foteljčicu jer mu je žena vidjela neku u katalogu i to si je zaželjela. Doslovno je napisao foteljčicu. Zatim je jedna gospodična napisala da treba u drugu županiju jer mora pomoći ostarjelom ocu od 55 godina. Kako može biti ostarjeli otac s 55? Dakle, dobivamo hrpu takvih zahtjeva koji su nerealni”, kazao je Trut.

Ponavlja i da se svi koji propusnicu nisu dobili, a imaju opravdan razlog, obrate Ravnateljstvu civilne zaštite te da će sve riješiti.