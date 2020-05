Američki predsjednik Donald Trump obrušio se na Svjetsku zdravstvenu organizaciju nazvavši ih ‘kineskom marionetom’ i zaprijetivši trajnim prekidom financiranja ako u mjesec dana ne napravi poboljšanja u svom radu, dok s druge strane njihove farmaceutske kompanije prikazuju prve uspješne rezultate stvaranja cjepiva protiv COVIDA-19, a Brazil zbog problema sa širenjem pandemije u pomoć zove liječnike s Kube

U Hrvatskoj je zabilježeno 2228 slučajeva zaraze, od čega je oporavljeno 1946 osoba, a preminulo njih 95

Donald Trump je oštro zaprijetio WHO-u rezanjem financija ako ne prestanu raditi kao “kineska marioneta”

Brazil je u pomoć pozvao 157 liječnika s Kube kako bi ublažio posljedice pandemije i smanjio broj zaraženih

Američka farmaceutska kompanija Moderna objavila je kako njihovo cjepivo u istraživanjima neutralizira antitijela virusa

Emmanuel Macron i Angela Merkel podržali osnivanje 500 milijardi eura teškog Fonda za oporavak najugroženijih članica EU

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Nasilni prosvjedi u Čileu zbog nedostatka hrane u vrijeme epidemije korone

8:46 – Stanovnici siromašnog predgrađa Santiaga, El Bosquea, sukobili su se danas s policijom prosvjedujući zbog nedostatka hrane u vrijeme karantene zbog pandemije koronavirusa. Prosvjednici su uzvikivali parole protiv vlade za koju smatraju da ih je ostavila na cjedilu. “Nije stvar u karanteni, ljudi u ovom trenutku trebaju pomoć, hranu”, rekla je stanovnica Veronica Abarca.

Trut: ‘u funkciji je 576 stožera civilne zaštite diljem zemlje’

8:40 – Pomoćnik ministra unutarnjih poslova i zamjenik načelnika Nacionalnog stožera civilne zaštite Damir Trut gostujući u emisiji HRT-a “Dobro jutro Hrvatska” objasnio je da su konferencije za novinare jedan segment vođenja krize te je naveo da je Stožer imao 95 konferencija kako bi sve ono što se događalo prenio javnosti.

“Stožer i dalje funkcionira, u funkciji je 576 stožera civilne zaštite diljem zemlje. Svi imaju svoje zone u svojim općinama i gradovima. U stožerima je oko 4500 ljudi, mobilizirali smo oko 18 tisuća pripadnika Civilne zaštite”, rekao je Trut. Dodao je kako je diljem Hrvatske bilo mobilizirano 50 karantena, a sada ih je samo šest. Mjera samoizolacije je i dalje za one koji su bili u kontaktu s oboljelom osobom, a ukinuta je mjera samoizolacije pri ulasku u Hrvatsku.

Situacija na Braču je, tvrdi, jako dobra. U tijeku je mjera 14 dana ograničenja kretanja, koja je temeljna mjera u obrani protiv virusa. Testirano je preko 400 osoba, a 40-ak je zaraženih. Jučer je testirano oko 150 osoba, čije ćemo rezultate saznati danas.

Kada su u pitanju putovanja kaže da je potrebno pridržavati se osnovnih mjera higijene i distance jer ništa nije kako je bilo prije. “Što se tiče okupljanja, ne može se okupljati više od 40 osoba na jednom prostoru, ali se mora držati razmak.”

Trut tvrdi da su djeca, kao i svi mi, sigurna koliko mogu biti sigurna u ovom trenutku. Ako se drži socijalna distanca nema problema što se tiče prenošenja virusa ili ponovnog bujanja. “Ako se svi ponašanju sukladno svim preporukama, apsolutno su sigurni”, rekao je Trut.

Američko cjepivo ‘trenira’ imunitet zaraženih osoba

7:32 – Američka farmaceutska kompanija Moderna objavila je prve rezultate kliničkog testiranja svog cjepiva protiv koronavirusa na ljudima. Na prvih osam pacijenata je otkriveno da cjepivo neutralizira antitijela virusa, piše BBC. Farmaceuti su zaključili kako se time njihov imunitet prilagodio zarazi te reagirao na jednak način kao i imunitet ljudi koji su se oporavili bolničkim liječenjem.

No, tek bi veća klinička ispitivanja, koja se diljem svijeta provode u 80 skupina, trebala pokazati stvarni učinak cjepiva na suzbijanje zaraze u organizmu. Cjepivo bi, smatraju farmaceuti, trebalo “utrenirati” imunosni sustav da se bori protiv zaraze do te mjere da se ljudi uopće ne razbole.

Australija i Indija prešli psihološke granice umrlih i zaraženih

7:22 – U Australiji je zabilježeno 100 smrtnih slučajeva povezanih s COVID-om 19 (uz 7000 slučajeva zaraze), dok je u Indiji broj zaraženih premašio 100.000 te i dalje raste unatoč popuštanju epidemioloških mjera, javlja BBC.

Macron i Merkel podržali osnivanje Europskog fonda oporavka

7:20 – Francuski predsjednik Emmanuel Macron i njemačka kancelarka Angela Merkel snažno su podržali ideju osnivanja Europskog fonda oporavka, kojim bi se s 500 milijardi eura trebalo pomoći zemljama članicama EU koje su pretrpjele najteže posljedice pandemije koronavirusa, javlja BBC.

Oboje su se složili da novac treba biti isplaćen putem jamstava. Macron je poručio kako je osnivanje fonda “velik korak naprijed i ono što treba eurozoni da bi ostala ujedinjena”, dok je Merkel, koja se donedavno protivila tomu, dodala da će se novac namaknuti zaduživanjem na inozemnim tržištima.

Zbog pandemije u Čileu nastupila nestašica hrane

7:15 – Zbog nestašice hrane za vrijeme karantene, u čileanskoj metropoli Santiagu sukobili su se prosvjednici i policija. Na kamenje i baklje snage reda su odgovorile vodenim topovima i suzavcem, javlja BBC.

Uz nedostatak hrane, brojni su Čileanci za vrijeme pandemije ostali bez posla, a njihov predsjednik Sebastián Piñera obećao je podijeliti 2,5 milijuna paketa hrane i osnovnih kućnih potrepština u narednim tjednima.

Trump, nakon uvreda, zaprijetio WHO-u trajnim zaustavljanjem financiranja

7:08 – Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u ponedjeljak da će trajno zaustaviti financiranje Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) ne učini li ona tijekom 30 dana određena poboljšanja, te da će razmotriti daljnje članstvo Sjedinjenih Država u to tijelu. Trump je u travnju privremeno zaustavio američke doprinose WHO-u optužujući organizaciju da promiče kineske “dezinformacije” kada je u pitanju izbijanje zaraze koronavirusom, iako su dužnosnici WHO-a zanijekali te optužbe, a Kina objavila da je bila otvorena i transparentna.

“Ne učini li WHO u idućih 30 dana značajna temeljita poboljšanja učinit ću svoj privremeni prekid američkog financiranja trajnim i razmotriti naše članstvo”, kazao je Trump u pismu čelniku Svjetske zdravstvene organizacije Tedrosu Adhanomu Ghebreyesusu objavljenom na Twitteru.

Ranije tijekom dana Trump je izjavio da je WHO “napravila veoma žalostan posao” u upravljanju koronakrizom te da će odluku o daljnjem američkom ponašanju donijeti vrlo skoro. U pismu američki predsjednik kaže da je jedini put prema naprijed kojim ovo tijelo može krenuti da pokaže potpunu neovisnost prema Kini, navevši da je njegova administracija već počela razgovarati o reformama s čelnikom WHO-a.

U ponedjeljak je Svjetska zdravstvena organizacija priopćila da će neovisno razmatranje globalnog odgovora na koronavirus započeti čim prije bude moguće te da je dobila potporu i zalog velike financijske uplate od Kine, koja se nalazi pod posebnom lupom kao izvorište pandemije. Nešto ranije tijekom dana američki predsjednik optužio je Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) da je “kineska marioneta”, ponovivši svoje kritike na račun WHO vezano uz upravljanje koronakrizom.

Turci se, unatoč pandemiji, spremaju za žetvu čaja

7:07 – Tisuće proizvođača čaja uputit će se ovog tjedna u tursko područje Crnog mora na početak žetvene sezone, jer će popustiti ograničenja putovanja uvedena zbog pandemije koronavirusa.

Argentina se zbog karantene suočila s najvećim rastom obiteljskog nasilja u 10 godina

7:05 – Broj žena ubijenih u vrijeme karantene zbog koronavirusa u Argentini dosegnuo je najvišu razinu za posljednjih deset godina, upozorila je u ponedjeljak skupina za ljudska prava navodeći da je u manje od dva mjeseca ubijeno 50 žena. Tri žene ubijene su samo u zadnja četiri dana, navodi La Casa del Encuentro, feministrička skupina sa sjedištem u Buenos Airesu ističući da raste zabrinutost ne samo brojevima već i ozbiljnošću nasilja.

“Jako smo zabrinuti. Riječ je o najvećoj brojki u posljednjih deset godina”, kaže Ada Rico, čelnica skupine i direktorica projekta praćenja nasilja nad ženama. “Žene bivaju pretučene do smrti ili zadavljene”, navodi ona.

U Latinskoj Americi dvanaest žena biva ubijeno svakoga dana zbog svog spola, stradajući u femicidu, objavljuju Ujedinjeni narodi, a u toj je regiji 14 od 25 zemalja s najvišom stopom femicida u svijetu. Najveći broj ubojstava prolazi nekažnjeno. Podaci u Argentini slijede trend koji se bilježi u svijetu, a to je trend povećanja nasilja nad ženama u doba karantene, kada žene ostaju kod kuće kao u stupici s nasilnicima i ne mogu potražiti pomoć zbog zaraze Covidom-19, upozoravaju stručnjaci.

“Žena je izolirana zajedno s nasilnikom koji je napada”, kaže Rico. “Tako zatvorena često ne može niti uputiti telefonski poziv”, dodaje. Najmanje je 49 žena ubijeno između 20. ožujka i 14. svibnja, navodi skupina dodajući da je to povećanje za trećinu u odnosu na 2018. Pozivi žrtava obiteljskog nasilja istodobno su se u travnju povećali za dvije trećine.

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je vlade da poduzmu hitne mjere u suočavanju sa “zatrašujućim globalnim rastom” obiteljskog nasilja, ističući da su mnoge žene najugroženije upravo u vlastitom domu.

Brazil zove kubanske liječnike u pomoć

7:02 – Brazil je u ponedjeljak zabilježio 674 nova slučaja smrti zaraženih koronavirusom i ukupno preko 254 tisuće zaraženih, preuzevši od Britanije treće mjesto u svijetu po broju zaraženih, a vlada je objavila kako će u borbi s pandemijom pozvati upomoć kubanske liječnike. Do sada su umrle ukupno 16.792 osobe zaražene koronavirusom, dok je zabilježeno 254.220 slučaja zaraze, objavilo je ministarstvo zdravstva.

Vlada je pak najavila da će uposliti 157 liječnika s Kube kako bi pomogli u suočavanju s koronakrizom. Havana je prekinula program zdravstvene suradnje koji je bio pokrenut 2013., u vrijeme lijevo orijentirane brazilske predsjednice Dilme Rousseff, nakon što je ekstremno desno orijentirani novi predsjednik Jair Bolsonaro kritizirao uvjete ugovora pod kojim su dolazili kubanski liječnici te nazvao Kubu “diktaturom”.

Brazil sada pokreće novi sličan program te je u ponedjeljak objavljena inicijalna lista od 157 kubanskih liječnika koji će ponovno početi raditi u Brazilu. Očekuje se da će nakon njih doći još liječnika s Kube. Brazil želi osigurati liječničku skrb i u udaljenim regijama, gdje su kubanski liječnici ranije bili uposleni. Epidemija koronavirusa rasti će u Brazilu do kolovoza, kazao je u međuvremenu bivši ministar zdravstva.

S druge strane, brazilski predsjednik Bolsonaro cijelo vrijeme umanjuje veličinu problema i zagovara otvaranje gospodarstva. No pred zemljom stoji još najmanje 12 “teških” tjedana, ustvrdio je bivši ministar zdravstva Luiz Henrique Mandetta za dnevnik Folha de Sao Paolo. “Infekcija će početi padati u kolovozu”, kaže Mandetta, a tek će u rujnu zemlja biti “na točki na kojoj bismo mogli biti više zadovoljni”, dodao je.

Brazilska država Sao Paolo već je sada po broju umrlih premašila taj isti broj zabilježen u Kini. Najveće južnoameričko gospodarstvo zabilježit će pad od 5,12 posto godišnje, navodi se u izvješću nacionalne banke objavljenom u ponedjeljak. To je znatno lošije od vladinih procjena o 4,7 postotnom padu. U zemlji rastu tenzije između onih koji zagovaraju ponovno pokretanje gospodarstva i onih koji se zalažu za restriktivne mjere pa je tako Bolsdonarov ministar zdravstva Nelson Teich u petak dao ostavku nakon manje od mjesec dana provedenih na dužnosti ministra.

Trump optužio WHO da je ‘kineska marioneta’

7:00 – Američki predsjednik Donald Trump optužio je u ponedjeljak Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) da je “kineska marioneta”, ponovivši svoje kritike na račun WHO vezano uz upravljanje koronakrizom. “Nisam zadovoljan Svjetskom zdravstvenom organizacijom”, kazao je Trump dodavši: “Ona je marioneta Kine”.

Upitan o budućim američkim doprinosima financiranju WHO-a, nakon što je sredinom travnja najavio prekid financiranja, Trump je kazao da će “odluku o tome donijeti uskoro”. Upitan o tome zbog čega se nije obratio godišnjoj skupštini ove organizacije, koja se u ponedjeljak i utorak odvija virtualno, američki predsjednik je rekao kako se opredijelio “ne obraćati se danas” te da će to učiniti u bliskoj budućnosti. Dodao je međutim da “misli kako WHO radi u posljednje vrijeme vrlo tužan posao”.

Washinton je do sada uplaćivao najveći financijski doprinos Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, sa sjedištem u Ženevi. No nekoliko posljednjih tjedana Trump ponavlja optužbe na račun WHO-a tvrdeći da se ona svrstala uz Kinu, prikrivajući ozbiljnost situacije s koronavirusom kad se on pojavio u prosincu. Također optužuje WHO, čiji je glavni zadatak koordinirati situacije zdravstvenih kriza u svijetu, da se oglušila na upozorenja Tajvana o ozbiljnosti zaraze koronavirusom.

Najnovija ilustracija narušenih odnosa između SAD i Svjetske zdravstvene organizacije je izjava američkog državnog tajnika Mikea Pompea, koji je u ponedjeljak uputio kritike čelniku WHO-a Tedrosu Adhanomu Ghebreyesusu optuživši ga za “nedostatak neovisnosti” jer je odlučio ne pozvati Tajvan na sudjelovanje u godišnjoj skupštini, što je prema Pompeu rezultat pritiska Kine.

Prema Trumpovim riječima, SAD uplaćuje oko 450 milijuna dolara godišnje WHO-u, dok Kina uplaćuje samo 40 milijuna. Jedna od ideja je bila “spustiti naših 450 na 40”, no “neki ljudi smatraju da je to previše”, kazao je Trump. Pandemija koronavirusa, koja je krenula iz Kine, izazvala je velike gospodarske probleme diljem svijeta, kao i smrt 316.000 ljudi, od čega je skoro trećina u Sjedinjenim Državama.

U BiH zbog ublažavanja mjera porastao pritisak migranata

6:58 – Ravnatelj Granične policije BiH Zoran Galić upozorio je u ponedjeljak kako je ponovno pojačan pritisak migranata na istočnu granicu zemlje nakon ublažavanja mjera uvedenih ranije zbog sprječavanja širenja koronavirusa. U posljednja 24 sata pripadnici granične policije su kod Zvornika na više lokacija odvratili 91 ilegalnog migranta koji su iz pravca Srbije pokušali ući na teritoriju BiH ilegalnim prijelazom državne granice. Tijekom dana pripadnici postrojbe granične policije Zvornik spriječili su i krijumčarenje ilegalnih migranata iz Srbije u BiH. Riječ je o šest ilegalnih migranata koje su dvojica državljana BiH pokušala prokrijumčariti u vozilu bosanskohercegovačkih prometnih oznaka.

Po naredbi tužitelja Tužiteljstva BiH protiv krijumčara je podnesena prijava, dok je u tijeku utvrđivanje identiteta i podrijetla ilegalnih migranata. “Ublažavanjem restrikcijskih mjera kako u susjednim zemljama tako i u BiH očekuje se i veći broj ilegalnih migracija”, rekao je Galić kako ga citiraju iz Granične policije BiH. Pojasnio je kako je već na području Zvornika prema Srbiji uspostavljen poseban tim policijskih službenika kako bi snažnije zaštitili državnu granicu.

103-godišnja Poljakinja izliječena od koronavirusa

6:55 – Sto tri godine stara Poljakinja izliječena je od covida-19 i u ponedjeljak je napustila zaraznu bolnicu u gradu Kedzierzyn-Kozleu na jugu zemlje, objavila je ta ustanova. To je najstarija osoba u Poljskoj koja je pobijedila koronavirus.

“Ona je 20. travnja prebačena u bolnicu u zadovoljavajućem stanju, ali nekoliko dana kasnije je imala simptome respiratorne insuficijencije”, rekao je šef neurologije Michal Glonek. “Dugo je ostala u bolnici jer je trebalo čekati rezultate drugog testa”, objasnio je, prenijela je agencija PAP.

Stara dama, korisnica doma za umirovljenike, nikada nije pila antibiotike, otkrila je njezina unuka. Ona nije najstarija osoba koja se izliječila od covida-19 u Europi. Rekorderka je 113 -godišnja Španjolka čije izliječenje je objavljeno 12. svibnja. I u Velikoj Britaniji i u Francuskoj su zabilježena spektakularna ozdravljenja pacijenata od 106, odnosno 103 godine.