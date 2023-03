Liječnici iz KBC-a Zagreb ostvarili su novi veliki uspjeh! Uspješno su izliječili trudnicu s komplikacijama rijetke bolesti, koja je prije 10 dana rodila zdravog dječaka Filipa. Imala je pojačano stvaranje masnoća u krvi i prijetilo joj je zastajanje gušterače. Jedini ovakav slučaj zabilježen je u Hrvatskoj prije devet godina.

"Došla sam napokon tri mjeseca kući i vratila sam se kao pobjednik. Jako mi je teško pala odvojenost od sina", govori za Danas.hr Darija Vego.

Riječ je o rijetkoj bolesti - na pola milijuna pojavi se jedan slučaj. Darija je jedna od njih i u krvi joj se pojačano stvara masnoća pa je bila hitno je prebačena iz Mostara u Zagreb.

"Radi se o nedostatku enzima. Kad imamo bilo kakav jači masni obrok, šećer ili ugljikohidrate, onda se dižu masnoće ili trigliceridi. Problem je taj što u tom stanju može doći do teške upale gušterače", kazao je specijalist internist na Zavodu za bolesti metabolizma KBC-a Zagreb Ivan Pećin.

Striktna prehrana

Darija je dolazila na terapijske izmjene plazme. "Bila je prilično riskantna situacija, s obzirom na to da je bolesnica već ranije imala preboljelu upalu gušterače. A u šest postupaka bilo je svakako i suza", govori voditelj Odjela za dijalizu KBC-a Zagreb Vedran Premužić.

Prehrana je bila striktna, a svako nepridržavanje i po život opasno. "Serumski trigliceridi ne smiju biti viši od 1, 7. Ona je u jednom trenu imala 50, ali i 120, što je 50 puta više nego što je normalno", kazao je Pećin.

Na redovite kontrole išla je u zagrebačku Petrovu. S rijetkim bolestima je problem jer ne znate što možete očekivati. "Mi smo prvenstveno pazili na to da se dijete pravilno razvija, da raste kako treba, da ima dovoljno plodne vode i da se pacijentica dobro osjeća", govori pročelnik Zavoda za perinatalnu medicinu KBC-a Zagreb Gordan Zlopaša.

Napravljeno joj je ukupno šest postupaka izmjene plazme. "Klinički smo odstranjivali plazmu i kada smo pogledali, odstranjena plazma izgleda, to je bila potpuno bijela tekućina, odnosno to je bila masnoća koja cirkulira u krvi. Možete misliti kakav to učinak ima za kardiovaskularni sustav, ali i za bebu", govori Premužić.

Zajednička pobjeda

Trebala je i na sedmi postupak, ali dječak je požurio. "Puknuo je vodenjak, porod prošao bez problema. Ona je jedna vedra osoba, suradljiva i uspjela je prirodnim putem roditi", kazao je Zlopaša.

Liječnici se slažu - ovo je zajednička pobjeda. "Nije me bilo strah, jer nisam znala da je baš takva situacija da će tijekom trudnoće ti trigliceridi tako naglo rasti. Nije me bilo strah", govori novopečena majka Darija.

Iza ove priče je cijeli tim liječnika KBC-a Zagreb. Jedini ovakav slučaj imali su prije devet godina, koji je također bio uspješan.