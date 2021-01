TROSKOT UZVRATIO HDZ-U: ‘Kada su su izgubili poslušnost HSLS-a, išli su se skrivati iza bolesti gospodina Tuđmana. To je bešćutno’

‘Jednostavno smo otišli. Nismo znali da će se srušiti kvorum’, kaže zastupnik Mosta Zvonimir Troskot

Skidanje prijedloga zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori bilo je okidač odlaska oporbenih zastupnika iz Sabora i rušenja kvoruma, a zatim i razmjene teških riječi između vladajućih i oporbe.

Predlagač spomenutog zakona, zastupnik Mosta Zvonimir Troskot, kaže da je današnje glasanje trebalo biti od iznimne važnosti jer je Hrvatska trebala odlučiti “je li tržišno orijentirana ili ćemo ostati uhljebistan”.

‘Jednostavno smo otišli, nismo znali da će se srušiti kvorum’

“Prošlo je četiri mjeseca od našeg prijedloga, skupljali smo potpise oporbe, uspjeli smo se ukrupniti svi. Ispoštovali smo sve procedure, cijeli poslovnik. Do 3 ujutro smo branili interese poduzetnika i radnika, a jednostavno je točka maknuta s dnevnog reda”, rekao je Troskot za Novu TV pojasnivši da je oporba odlučila otići kad je vidjela da njihov zakon neće biti na listi za glasanje.

“Jednostavno smo otišli. Nismo znali da će se srušiti kvorum”, dodao je.

Troskot ističe kako je postojala realna šansa da zakon o HGK-u bude izglasan.

“HDZ jer vidio da je HSLS otkazao poslušnost vladajućoj većini, kad su to shvatili, išli su se skrivati iza bolesti gospodina Tuđmana što je bešćutno”, kazao je Troskot poželivši Tuđmanu brz oporavak.

Izaslanstvo HGK u Dubaiju, kažu da nisu išli na svoj trošak

Također je rekao kako su vladajući imali 30 godina da nešto promijene, a micanjem zakona s liste Plenković je, kaže, danas žrtvovao poduzetnike, radnike, obrtnike i stradale u potresu sve kako bi zaštitio HGK.

Troskot se osvrnuo i na to da je izaslanstvo HGK trenutno u Dubaiju. Iz komore poručuju da to putovanje nije na njihov trošak, a mostovac kaže da bi trebali to dokazati i pokazati račune.

“Već 30 godina gledamo trošenje poduzetničkih novaca. Hrvati gledaju kupovine slika, prepariranih životinja…”, kazao je Troskot.

