U studiju Net.hr-a gostovao je saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot, koji je komentirao aktualne teme koje se zadnjih dana protežu u hrvatskom javnom prostoru. Na početku razgovora, Troskot se osvrnuo na kadrovske promjene u Vladi koje je Andrej Plenković nedavno predstavio. Na pitanje jesu li promjene po njegovom mišljenju opravdane, Troskot kaže da sada imamo prilike svjedočiti da je Plenkovićeva vlada postala kolodvor.

"To posebno zabrinjava jer je premijer rekao da ima dobar radar za kadrove. Kada vidimo što se tu dogodilo, vidimo da će sada Erlić preuzeti ministarsku funkciju, politički to nije ništa drugo nego približavanje Kalmeti“, rekao je. S druge strane, važnu ulogu u smislu obnove preuzeo je gospodin Bačić.

"Nema tu razlike sa Sanaderovom vladom, to su isti ljudi. Naravno, Šeks je u pozadini koji sve to spaja preko kumskih veza. Nemate razliku od onog jednog Sanaderovog HDZ-a odnosno kadrova za koje je Plenković kada je došao u Vladu rekao da će ih počistiti i raditi jedan europski HDZ“, dodao je.

Konstatirao je da se događaju unutarstranačka previranja gdje će biti jako bitno tko će biti nositelj na parlamentarnim izborima. "Ne bi me iznenadilo da to bude gospodin Radić, gradonačelnik Osijeka, vidimo da se tamo sada jako puno ulaže, a dobro znamo da su takve stvari jedino moguće ako je to u dosluhu s Vladom RH“, rekao je.

'Ništa nije riješeno. Ovo je jedna fino upakirana kozmetika'

"Što se tiče kadrovskih stvari, nije napravljena nikakva značajna promjena od HDZ-a koji smo gledali u možda najvećim aferama. Što se tiče nekakvih strateških stvari – euro, Schengen – to je sve lijepo, međutim na strukturne probleme koji nas muče, to nije ništa riješeno i napravljeno i ovo je jedna fino upakirana kozmetika koja lijepo izgleda, međutim suštinski se nama s eurom život neće promijeniti“, rekao je Zvonimir Troskot u studiju Net.hr-a.

Upitan je li Tramišak ispala kolateralna žrtva zbog unutarstranačkih sukoba između Plenkovića i Anušića te želi li spomenutog Radića postaviti kao ključnu personu stranke u Slavoniji, Troskot kaže da ne bi puno ulazio u unutarstranačke odnose HDZ-a, no tako to izgleda.

"Postaviš svojeg čovjeka u kojeg puno ulažeš, prezentiraš kao da radi projekte, što je dobro za građane Osijeka, ali na kraju dana je to obračun s političkim protivnicima unutar stranke. Ne bi me to iznenadilo da je to poruka da se i jedni i drugi pripremaju za parlamentarne izbore“, kazao je.

'Premijer je zbog puno stvari već trebao dati ostavku'

Upitan treba li Plenković dati ostavku zbog fijaska s obnovom Banije, Troskot kaže da je premijer zbog puno stvari već trebao dati ostavku. "On to neće napraviti jer je nažalost, ono što se ispostavilo kada sam mu rekao na aktualnom satu, 'država to sam ja'. To je jedno ponašanje sada koje je prešlo u jednog Cezara hrvatskog naroda", rekao je. Naveo je primjer Austrije gdje je Vlada pala zbog koruptivne afere, a kod nas se nanizalo raznih afera u kojima nitko nije politički odgovarao.

Smatra da je Banovina definitivno mrlja koju vladajući neće moći isprati. "Ne vjerujem da će sada Superman Bačić tu nešto napraviti. U godinu dana je nerealno očekivati, godinama su ljudi bili zavlačeni", rekao je.

Veliko ekonomsko nerazumijevanje

U studiju je Troskot, koji je po struci inače ekonomist, komentirao i euro te poskupljenja koja su snašla građane nakon uvođenja nove valute. "Mi smo se s tim šokom u klubu Mosta suočili već na početku godine jer smo vidjeli preko podataka što se događa. Ono što sada vidim da se ljudima događa jest jedan veliki šok porasta cijena“, rekao je.

Kaže da tu prije svega vidi jedno veliko licemjerstvo Andreja Plenkovića. "Vidio sam prije svega jedno veliko ekonomsko nerazumijevanje gdje je glavni konzultant u tom projektu bila Hrvatska narodna banka. Kada vama premijer prije šest-sedam mjeseci kaže da će kava porasti za svega dvije lipe, to je pokazatelj da taj čovjek ne razumije uopće događanja i što sve ulazak u eurozonu znači. Ne samo sam formalni ulazak, nego svi ostali procesi koji su popratni u tom dijelu“, rekao je.

"Zašto kažem licemjernost? Zato što je Plenković također pratio statistiku i cijene su se počele povećavati puno ranije, prije godinu i pol dana krenulo je povećanje cijena svih aktera u sustavu – od proizvođača, od ponuditelja usluga, svi su počeli povećavati cijene koje su u prosjeku kada pogledate s EU bile puno veće“, kazao je.

Rekao je da je porast cijena u Hrvatskoj iz mjeseca u mjesec unatoč fiskalnim mjerama bio veći, što je bio pokazatelj da baš zbog eurozone svi povećavaju cijene. Upitan je li krivac za poskupljenje država koja nije nametnula neke mehanizme kojim bi se spriječilo neopravdano dizanje cijena ili je tu glavna krivica pohlepa gospodarskih subjekata, Troskot kaže da je po njemu glavni i odgovorni krivac Vlada RH zajedno sa svojim konzultantima. „Prije svega, tu govorimo o ekonomistima koji okružuju Andreja Plenkovića“, rekao je.

"To je pije svega HNB koja nije davala dobre projekcije. Svima je bilo jasno da će cijene i dalje rasti. Moralo se ukalkulirati da ćemo mi živjeti i s ratom i s inflacijom dulje vremena, da je Europa kao takva energetski ovisna i da plaćamo skuplju cijenu od SAD-a za ukapljeni plin, moralo se uračunati da zelena tranzicija nije u potpunosti rješenje, moralo se uračunati da ćemo ući u euro koji je ispod pariteta s dolarom …", nabrojio je Troskot.

"Tu vidim prvu odgovornost Vlade Republike Hrvatske“, kazao je.

"S jedne strane, imate krive trenutke ulaska u eurozonu, imate, mogu slobodno to tako reći, zaštićene određene industrije kao što su telekomi, banke, imate progon inspektorata po poduzećima i obrtima, totalno krive ekonomske politike koje imaju svoju posljedicu…to su sve stvari koje sada dolaze na naplatu i bit će sigurno vidljive kroz 2023. godinu“, rekao je Zvonimir Troskot.

