TROSKOT NAZVAO HREBAKA GLINENIM GOLUBOM U SLUŽBI VEĆINE: Objasnio je i zašto je dao potpis inicijativi za zabranu pobačaja

Zvonimir Troskot: ‘Dario Hrebak je glineni golub u službi vladajuće većine. Žao mi je što se odmaknuo od svojih osnovnih načela, od načela liberalne ekonomije’

Mostov kandidat za Grad Zagreb, Zvonimir Troskot, komentirao je danas za N1 situaciju u Saboru, kad je oporba srušila kvorum, jer na dnevnom redu nije bilo glasanje o ukidanju članarine u Hrvatskoj gospodarskoj komori. Smatra da se radilo o pobjedi jer su se aktivirali i oporba i poduzetnici i obrtnici.

Komentirajući ulogu predsjednika HSLS-a Darija Hrebaka u odbijanju Mostova prijedloga o izmjeni zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori kojim bi se ukinula obavezna članarina svim tvrtkama, Troskot ga je nazvao glinenim golubom u službi vladajuće većine. “Žao mi je što se odmaknuo od svojih osnovnih načela, od načela liberalne ekonomije, a to pokazuje da svi oni, kojima su puna usta poduzetnika, zapravo imaju drugačiji gospodarski pogled. To je sada vidljivo”, rekao je Troskot.

Dodao je da se Hrebaku neće ispričati jer smatra da ga nije ničim uvrijedio. “Bio je dogovor da ćemo svi glasat protiv toga. Ne možete si dozvoliti da čitavoj javnosti kažete da ste apriori protiv članarine, a onda glasati nešto sasvim drugo”, rekao je Troskot.

Zašto Most nije reformirao HGK?

Na pitanje nije li Most mogao reformirati HGK kada je bio u Vladi te imao i ministra gospodarstva, Troskot je rekao da tada nije bio član stranke, ali da je Most stranka koja je najviše pomogla poduzetnicima. “Iskreno, ne znam zašto se to tada nije napravilo. Možete to pitanje postaviti i gospodinu Čačiću, koji je govorio da je to leglo uhljeba”, rekao je Troskot.

“Nalazimo se pred jednom od najvećih recesija i moramo pomoći našim poduzetnicima. Ovo je institucija koja dobiva određeni novac i od institucija i svega. Veliki je problem i nekretninski biznis. Zašto je uzimala kredite? Čuje se da su tvrtkama, koje su radile vanjsku fazadu na zgradi HGK-a, plaćali u nekretninama u vlasništvu HGK-a”, rekao je Troskot.

Pitanje pobačaja

Troskot je dao potpis inicijativi Hrvoja Zekanovića za zaštitu života te de facto za zabranu pobačaja. Rekao je da su i on i Nikola Grmoja dali potpis “iz kolegijalne formalnosti”. “Zekanović mi može biti od ključne važnosti za prikupljanje potpisa o ukidanju članarine pa je moj potpis njemu bio kolegijalna formalnost”, rekao je Troskot.

Istaknuo je da je to tema koja se koristi da se prestane pričati o važnim stvarima. “Moj stav je pro life, ali ideološke teme trebamo staviti sa strane i nakon izbora ćemo razgovarati o tome. Te će se teme gurati kako bi PR dramaturgija zamaskirala važnije teme”, smatra Troskot.

