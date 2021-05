TROSKOT NAJAVIO UKIDANJE BENEFICIJA POLITIČARIMA U ZAGREBU: Od službenih automobila do nepotrebnih naknada

Troskot je poručio da će se ukidanjem takvih beneficija postići uštede i smanjiti gradski dugovi

Mostov kandidat za zagrebačkoga gradonačelnika Zvonimir Troskot poručio je u utorak da će Mostovci, kad dođu na vlast u Zagrebu, ukinuti sve beneficije lokalnim političarima, od službenih automobila do nepotrebnih naknada.

Troskot i vijećnik Gradske četvrti Stenjevec te drugi na Mostovoj listi za Gradsku skupštinu Marko Sladoljev tu su poruku poslali s konferencije za novinare ispred zgrade Gradske skupštine.

Nepotrebna beneficija

Sladoljev je kazao kako predsjednici gradskih četvrti nemaju razloga koristiti službene automobile za obilazak gradskih četvrti jer to mogu raditi i s vlastitim automobilima, biciklom ili pješice, s obzirom na naknadu od 7000 kuna.

“U situaciji kada je Zagreb u ogromnim dugovima, ovakvu beneficiju smatramo nepotrebnom”, rekao je Sladoljev dodajući kako se Most zalaže i za ukidanje naknada političarima u školskim odborima i upravnim vijećima vrtića.

Smanjenje gradskih dugova

Troskot je poručio da će se ukidanjem takvih beneficija postići uštede i smanjiti gradski dugovi.

“Ako leasing automobila dođe od 4000 do 5000 kuna, a Grad još financira i gorivo, u samo jednoj godini za 17 gradskih četvrti to je trošak od dva do četiri milijuna kuna. Takvih transakcija ima jako puno”, ustvrdio je Troskot.

Naglasio je da neće biti ni odlazaka na skupa službena putovanja, niti da će se raditi marketing za Ured za obrazovanje kako to novcem građana radi Jelena Pavičić Vukičević. Već sad je za to potrošeno između 200.000 i 300.000 kuna.

“Intenzivno ćemo raditi da financije Grada dovedemo u red. Uklanjanjem nepotrebnih troškova ostvarit ćemo značajne uštede za gradski proračun te iz toga financirati dug i paralelno smanjivati namete za građane i poduzetnike”, poručio je Troskot.