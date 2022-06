Zastupnik Zvonimir Troskot (Most) ponovio je u utorak opasnosti koje Most vidi od ulaska Hrvatske u euro zonu 1. siječnja 2023. te procijenio kako bi litra ulja iduće godine u ovo vrijeme mogla stajati između 35 i 40 kuna, a kilogram polubijelog kruha oko 18 kuna.

"Vidljivo je da cijene i dalje nekontrolirano rastu, tu je i galopirajuća inflacija koja će ovim tempom sigurno rasti negdje do ovog perioda slijedeće godine“, procijenio je Troskot u saborskoj raspravi o Vladinu prijedlogu da se izmjeni Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.

Ustvrdio je kako to znači da će litra ulja, koja sada stoji od 17 do 24 kune, u ovo vrijeme slijedeće godine biti između 35 i 40 kuna, a kilogram polubijelog kruha, koji je sada 11 do 12 kuna oko 18 kuna.

Resori nisu spremni za ulazak u eurozonu

Tvrdi i kako neki resori nisu spremni za ulazak u euro-zonu te kako ne prestaju afere oko HNB-a i Hanfe, čiji su zaposlenici nezakonito trgovali dionicama i vrijednosnicama. Afere u te dvije institucije apostrofirali su i drugi oporbeni zastupnici.

Ključna riječ na financijskom tržištu je povjerenje, kako će onda izmjena zakona potaknuti naše tržište kad ga „tresu“ afere u HNB-u i Hanfi, pitala je Vesna Vučemilović. Ključan problem ovoga zakona je kontrola, tko kontrolira Hanfu i HNB, zanimalo je i Zvanu Brumnića (Socijaldemokrati).

Josipa Begonju, zastupnika HDZ-a, koja hvali predloženi zakon, zanima kako hrvatske građane, koji mahom štede u nekretninama, motivirati da svoj kapital ulažu u investicijske fondove?

Ulaganje u fondove uvijek nosi određeni rizik

Inflacija je dovoljan motivator da se novac ulaže, jer gubi puno više vrijednosti, nego kad je inflacija manja, odgovara državni tajnik Ministarstva financija Stjepan Čuraj i napominje da ulaganje u fondove uvijek nosi određeni rizik.

Naveo je kako u Hrvatskoj trenutno djeluju 93 investicijska fonda koji su koncem travnja raspolagali s imovinom nešto preko 17 milijardi kuna.

Objasnio je kako se predloženim zakonom hrvatski pravni okvir za otvorene investicijske fondove želi uskladiti sa pravnom stečevinom EU, i to u dijelu direktive iz prosinca prošle godine, čiji je rok za prenošenje 30. lipnja ove godine.

Padaju indeksi i vrijednost investicijskih fondova

Koliko imamo malih ulagatelja, koliko oni drže od ovih 17,5 milijardi kuna, pitao je Boris Lalovac (SDP) koji kaže kako se posljednjih mjeseci vidi da padaju indeksi i vrijednost investicijskih fondova od 10 do 15 posto. Nemam podatak koliko je u fondu pojedinačnih ulagatelja, odgovorio mi je Čuraj.

Radi jasnoće za male ulagatelje te kako bi mogli razumjeti i usporediti ključna obilježja ulaganja, predloženi zakon propisuje obvezu dostave jednog dokumenta koji će obuhvaćati sve ključne informacije za ulagatelje.