TROMJESEČNI DJEČAK IZ DUGE RESE VEĆ SE 42 DANA BORI S KORONAVIRUSOM: ‘Slabije je jeo, bio je nervozniji, ali ništa zabrinjavajuće’

Među 2047 zaraženih od koronavirusa, 111 je djece, a među njima i beba stara tri mjeseca

Među 2047 slučajeva koronavirusa zabilježenih u Hrvatskoj, njih 111 otpada na djecu. Od toga je njih 46 mlađe od devet godina, dok je virusom zaraženo još 65 djece od devet do 18 godina starosti. No, zapravo se ne zna koliki je pravi broj oboljele djece, jer ga je većina prehodala ili je imala simptome blage viroze. Da je nešto veći, isti bi slučaj bio i s dječačićem iz Duge Rese. No, njemu su samo tri mjeseca i najmlađi je oboljeli od koronavirusa u zemlji.

“Mislim da je sad već 20 i nešto dana bez ikakvih simptoma. Ali još uvijek nemamo dva uzastopna negativna testa”, potvrdila je njegova majka RTL-u.

Prošlo je već 42 dana otkako mu je dijagnosticirana zaraza. Svakodnevno ga testiraju, a rezultate posljednjeg testiranja očekuju sutra. Ako on bude negativan, preksutra ga čeka još jedan test i, vjerojatno, kraj agonije za roditelje.

“On je taj dan imao malo višu temperaturu. Poslije je dva ili tri dana slabije jeo, bio je malo nervozniji, izgubio je svoju kolotečinu spavanja i hranjenja. Ali stvarno ništa od simptoma koji bi bili zabrinjavajući nije imao”, priča majka.

Blaži simptomi i jači imunitet

Da ona nije bila u kontaktu sa zaraženom osobom, vjerojatno nikad ne bi znali da su oboljeli, već bi tegobe pripisivali virozi. Slične su simptome osjetila i ostala djeca.

“Ono što bi znanstvenici i liječnici htjeli znati je zašto neke infektivne bolesti, na sreću, ne pogađaju djecu i zašto su otpornija i reagiraju s blažim oblicima bolesti. Vjerojatno je odgovor u nekim imunološkim mehanizmima. Na žalost, za većinu tih bolesti pa ni za Covid, još uvijek to ne znamo”, kazala je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “dr. Fran Mihaljević”, Alemka Markotić.

Njen kolega, dječji infektolog Goran Tešović tvrdi da niti jedno dijete oboljelo od koronavirusa nije zadržano na bolničkom liječenju.

“Činjenica je da u infektologiji postoji čitav niz bolesti koja su kod djece bitno blaža nego kod odraslih ljudi. Tako da ni ova situacija s koronom ne iznenađuje. Velika većina djece nije imala nikakve simptome. Dakle, imali su asimptomatsku infekciju. Oni koji su imali simptome, imali su uglavnom simptome od strane gornjih dišnih puteva i vrlo blagu kliničku slika bolesti”, rekao je doktor Tešović.

Laka mogućnost zaraze drugih

No, unatoč blagim simptomima, zbog snažnijeg imuniteta, najveća opasnost obolijevanja djece krije se u tome što oni mogu lako zaraziti ukućane ili one s kroničnim bolestima.

“Ne možemo reći da niti jedno dijete sigurno neće imati srednje teški ili teški oblik bolesti. To je, dakako, moguće iako je mogućnost za to vrlo mala”, zaključio je Tešović.

