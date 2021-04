TROMBOZE SU ZAPRAVO ČESTE U POPULACIJI: Internist objasno zašto su ove povezane s AstraZenecom privukle pažnju

‘Uobičajene su venske tromboze, one koje nastaju kao ugrušci u venama nogu ili u plućima. A ove su se javljale u venskim sinusima glave i u venama trbuha’, rekao je Dražen Pulanić

Dražen Pulanić, internist zagrebačkog KBC-a, s posebnom specijalizacijom iz hematologije, govorio je o nuspojavama nakon cijepljenja AstraZenecinim cjepivom, a koje se povezuju s nastankom ugrušaka.

“Venske tromboze su zapravo česte u općoj populaciji. Znamo da se one javljaju od jedan do tri slučajeva na 1000 stanovnika godišnje. To nije rijetka bolest”, rekao je Pulanić za N1. Pojasnio je zašto su tromboze povezane s cjepivom AstraZenece privukle pažnju.

‘Tromboza nije rijetka bolest’

“Ono što je privuklo pažnju kod AstraZenece su dva elementa. Jedan je da su to bile tromboze koje su detektirane na rijetkim lokalizacijama. Uobičajene su venske tromboze, one koje nastaju kao ugrušci u venama nogu ili u plućima. A ove su se javljale u venskim sinusima glave i u venama trbuha”, objasnio je te dodao da je bilo nešto i arterijskih tromboza.

“Drugo neobično je bilo to što se javile uz trombocitopeniju, uz sniženje vrijednosti trombocita u krvi. Trombociti su nam jedan od najvažnijih elemenata za zaustavljanje krvarenja. Bolesnici su istovremeno imali slučaj s neobičnim trombozama koje su ih životno mogle ugroziti, i istovremeno niskim brojem trombocita, što je obrnuto moglo dovoditi do krvarenja”, rekao je Pulanić.

“Moguće da to nalikuje entitetu koji se zove heparinom inducirana trombocitopenija. A što to znači? Heparin je lijek koji se široko primjenjuje za liječenje i prevenciju tromboze. I vrlo, vrlo rijetko može nastati heparinom inducirana trombocitopenija, gdje ljudi imaju sličnu kliničku sliku, (istodobno) pad vrijednosti trombocita i tromboze koje su vrlo agresivne, nezgodne, teške za liječenje, jer čovjek istovremeno ima rizik i od krvarenja i od tromboza. Tome nešto nalik moglo bi biti i ovdje posrijedi prema dostupnim analizama”, zaključio je.

Pulanić je rekao da povećan rizik od tromboza nije nešto čemu ljudi nisu često izloženi te dodao da letovi avionom, odnosno dugotrajna vožnja prilikom koje se čovjek ne kreće nose dva do tri puta veći rizik od nastanka tromboze. Spomenuo je da i određeni lijekovi mogu biti rizični, primjerice kontraceptivi kod žena.

‘Cjepivo je vrlo učinkovito’

“Liječnik mora paziti ako prepisuje te lijekove, ima li pacijent rizik od tromboze. Naravno da je sad pažnja svih nas i medicinara i nemedicinara fokusirana na covid, kako ga spriječiti, prevenirati i liječiti, pa se uznemirimo”, rekao je. Pularić je dodao da pogledamo li brojke, “s AstraZenecom po podacima koje je jučer objavila EMA, njom se do sada cijepilo više od 34 milijuna ljudi, a entiteta ovih čudnih tromboza s trombocitopenijom opisani su u 222 slučaja. Na ta 34 milijuna. Uvijek je to pitanje vaganja rizika, koristi, učinkovitosti. A ovo je vrlo učinkovito. Čini se možda da je sigurnije nakon cijepljenja uzeti acetilsalicilnu ili neki profilaktički lijek protiv zgrušavanja”, naveo je primjer. No, strogo je upozorio da to ne bi trebalo raditi. “Ako netko kronično uzima terapiju, onda je treba nastaviti uzimati. Ali ne na svoju ruku. To može pogoršati simptome, može ih prouzročiti neovisno o cijepljenju”, pojasnio je.

Simptomi tromboze

Punarić je još jednom naglasio da je veća korist od cijepljenja nego rizik od nuspojava. “Svi slučajevi su opisani pet do 28 dana nakon cijepljenja. Najčešće od pet do 14. Kako se mogu klinički manifestirati? U slučaju niskih trombocita može to biti krvarenje, točkasto krvarenje, sitne točkice na koži. Tromboze se mogu manifestirati otežanim disanjem ako je riječ o plućnoj cirkulaciji, ili glavoboljom, smetnjama vida ako su ove rijetke lokalizacije tih moždanih venskih sinusa”.

“Sve što sad znamo, veća je korist od cijepljenja nego rizik od nuspojava. Veća je smrtnost od covida, nego šansa da dobijemo trombozu uz cjepivo”, zaključio je te pozvao ljude da se cijepe.

