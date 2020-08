TROJICA ‘PUMA’ KOJI SU PRIJE 25 GODINA IZVJESILI HRVATSKU ZASTAVU NAD KNINOM: ‘Srpsku smo skidali sva trojica. Teškom mukom, ali…’

Ovogodišnje obilježavanje Oluje po mnogočemu će biti povijesno

U 25 godina proslave Oluje, Knin je uvijek izazivao burne osjećaje. Moglo se vidjeti svašta. Od neprimjerenih pozdrava “Za dom spremni”, raspjevane predsjednice, do izraelskih aviona koji na kraju nikad nisu kupljeni.

No kako ističe RTL, ovogodišnja će po mnogočemu biti povijesna – osim što će po prvi puta prisustvovati predstavnik srpske nacionalne manjine Boris Milošević, vrhunac svečanosti do sada je bio na kninskoj tvrđavi. Ove godine zbog epidemioloških mjera, na tvrđavu će moći samo odabrani što je bio povod za još jedan u nizu prepucavanja Pantovčaka i Banskih dvora.

“Na kraju će gospodin Plenković govoriti kod ranžirnog kolodvora. Ja bih rekao da oni koji to ne razumiju, ne razumiju uopće hrvatstvo”, poručio je Milanović. “Možemo ići svi na tvrđavu. Skupimo se nas jedno 1000, jedan do drugoga, na 35 stupnjeva, jedan drugome na deset centimetara, i dišemo i pušemo nakon penjanja uskim stepenicama”, uzvratio je Plenković.

Odlikovanje za ratne zapovjednike

No u Kninu će stajati zajedno na obilježavanju 25.godišnjice velike pobjede u vojno-redarstvenoj akciji Oluja. U tri i pol dana oslobođena je petina države, a legitimnost akcije potvrđena je oslobađajućom presudom trojici generala pred Haaškim sudom.

Bila je to munjevita, energična i uspješna bitka. Ratni zapovjednici koji su je predvodili, a do sada nisu dobili najviša odlikovanja, njih devetero, odlikovat će vrhovni zapovjednik Zoran Milanović. Među njima su i Rahim Ademi, te bivši ministri obrane Damir Krstičević i Ante Kotromanović. Odličja će dobiti i do sada izostavljene postrojbe Hrvatskog vijeća obrane.

“Sve zajedno četiri gardijske brigade HVO-a koje su bile pod zapovjedništvom Gotovine”, potvrdio je Milanović prije nekoliko dana.

‘Svi su htjeli doći na tvrđavu’

Na obilježavanju će se pročitati imena 239 poginulih branitelja a 20 metara dugu zastavu dizat će trojica branitelja koji su ju i prvi izvjesili na zidine, a s jarbola skinuli onu srpsku. “Skidali smo ju sva trojica. Teškom mukom smo ju skinuli, ali je ipak otišla dolje”, prisjetio se pripadnik 7. gardijske brigade Puma Edvard Baltić.

“Svi su htjeli doći na tvrđavu. To je bila kruna svega, završetak rata”, kazao je pripadnik 7. gardijske brigade Puma Jasmin Hadžić. “To je bio naš zadatak, to smo odradili s guštom, s ponosom”, rekao je pripadnik 7. gardijske brigade Puma Mario Bilać.