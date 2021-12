U Hrvatsku je prošlog tjedna stigao lijek protiv koronavirusa, točnije 1.800 doza lijeka, a trojica imunokomprimitiranih bolesnika zaraženi koronavirusom prvi su u KBC-u Rijeka kod kojih je taj lijek i primijenjen, piše Novi list.

Radi se o Rocheovom lijeku Ronapreve, koji se daje pacijentima s blažom ili srednjom kliničkom slikom i koji se zbog svojih primarnih bolesti nalaze u opasnosti od razvoja težeg oblika bolesti.

Lijek su primila dvojica 69-godišnjaka, od kojih jedan ima transplantirano srce, a drugi se liječi pomoću hemodijalize te se nalazi na listi čekanja za transplantaciju bubrega. Treći pacijent je 20-godišnjak s presađenim bubregom.

Blaga klinička slika preduvjet za primjenu lijeka

"U utorak smo lijek primijenili kod dvojice bolesnika, a danas još kod jednog", kazao je za Novi list prof. dr. Ivan Bubić, nefrolog i koordinator COVID 2 jedinice u riječkom KBC-u. Bubić je kazao da su svi pacijenti bili cijepljeni protiv koronavirusa, no ističe da zbog imunokompromitiranosti i terapije protiv odbacivanja organa cjepivo kod takvih slučajeva pruža nešto slabiju zaštitu od zaraze.

"Pacijenti imaju blagu kliničku sliku i to je jedan od preduvjeta za primjenu ovog lijeka. Osim blage do srednje kliničke slike, preduvjet je da se ne nalaze na liječenju uz pomoć kisika. No, s obzirom na to da uzimaju terapiju protiv odbacivanja organa, dijagnoza covid-19 kod njih povećava mogućnost komplikacija. Inače, radi se o lijeku koji sadrži dvije vrste protutijela od kojih se svako daje u dozama od po 600 miligrama putem infuzije. Primjena lijeka traje oko pola sata, a naši će pacijenti još neko vrijeme ostati na covid-odjelu, no očekujemo da će se dobro oporaviti. Monokolonska protutijela i inače primjenjujemo kod nekih bolesti, no ovaj put je to specifično jer dosad ih nismo primjenjivali kod COVID-19 i upravo su zbog toga pacijenti zadržani u bolnici", pojasnio je Bubić.

"Moram reći da, kad smo u utorak dobili bolesnika oboljelog od covida-19 s transplantiranim srcem, koji se kod nas u pravilu ne liječe jer mi ni ne obavljamo transplantacije srca, mojoj sreći nije bilo kraja kad sam doznao da imamo lijek na raspolaganju za njega. Nakon gotovo dvije godine borbe s koronavirusom, napokon imamo nešto što možemo dati oboljelima od covida-19, a da znamo da im može pomoći u oporavku", naglasio je Bubić.

Lijek je namijenjen liječenju u dnevnoj bolnici

Istaknuo je suradnju s riječkom Klinikom za infektivne bolesti i predstojnicom doc. dr. Irenom Slavuljicom. Pojasnila je da se novi lijek protiv koronavirusa temelji na dva monoklonska protutijela, kasirivimabu i idemivabu, koji neutraliziraju SARS-CoV-2 virus sprečavajući ga da uđe u stanice.

"Ovaj lijek se primjenjuje kod blažih kliničkih slika i na samom početku bolesti kod bolesnika koji se ne nalaze na terapiji kisikom, ali imaju čimbenike rizika za razvoj težih oblika bolesti. Zasad se prvi pacijenti koji su ga primili nalaze u bolnici, no namijenjen je liječenju u dnevnoj bolnici.

Osim bolesnika s transplantiranim organima, kandidati za primanje ovog lijeka su, primjerice, osobe starije od 65 godina, osobe s kroničnom bubrežnom bolesti, arterijskom hipertenzijom, dijabetesom ili pretilošću gdje je indeks tjelesne mase veći od 35. No, svakako treba naglasiti da ova protutijela nisu i ne mogu biti zamjena za cijepljenje i iznimno je važno da se naši građani cijepe protiv koronavirusa, a oni koji su se već cijepili da se cijepe i trećom dozom", kazala je Slavuljica.