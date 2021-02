TROGIRANKA U OČAJU OTVORILA KAFIĆ: ‘Posuđujem od prijateljice 500 kn da kupim djetetu hranu, sram me je. Ne mogu više!’

‘Postupila sam kao roditelj i kao majka koja je gurnuta uza zid. Ne mogu više ovako, posuđujem od prijateljice 500 kuna da bih kupila djetetu hranu, sramota me je’

Vlasnica kafića na benzinskoj pumpi u Trogiru, Lucija Barada Frana, jučer je otvorila svoj kafić unatoč epidemiološkim mjerama kako bi iskazala nezadovoljstvo. Objasnila je u razgovoru za Dnevnik.hr da se pojavila inicijativa ugostitelja te da su se na istoimenoj Facebook grupi javili i ugostitelji koji ne mogu preživjeti od 4000 kuna. “Ja sam otvorila kafić u podne, stavila sam fotografije na društvenu mrežu i nadala se da nas je više koji šaljemo istu poruku – da želimo pošteno raditi i živjeti od svojeg rada”, dodala je.

Međutim, nitko drugi nije otvorio u Trogiru svoje objekte. “Policajci su došli oko 15.30, zatekli su mene i sedmero gostiju. Gosti su bili moji prijatelji koji su došli iskazati podršku. Pridržavali su se mjera, imali maske i bili na distanci. Policajci su ih popisali”, ispričala je Barada Frana.

Rečeno joj je da je policija došla po dojavi nakon što ju je netko prijavio. “Znala sam, čim sam otvorila, da će policija doći. Pitala sam knjigovođu kako da odradim tih nekoliko sati, rečeno mi je da ne mogu kucati račune. Odlučila sam staviti besplatna pića i kutiju za donacije. Na kutiji je pisalo – donacije, milodari, bakšiš”, kazala je.

Na rubu egzistencije

Dodala je da nije znala da je odjavljena na Poreznoj, pa zato nije mogla osposobiti blagajnu u kafiću. Tvrdi da je znala da je u prekršaju, ali da je bila pred zidom. Rekla je da su policajci svoj posao odradili korektno, nisu je privodili, iako su kod nje bili satima i čekali da dođu iz Državnog inspektorata. “Molila sam ih da budu ljudi, saslušaju me i pokušaju shvatiti”, rekla je Barada Frana.

“Ja sam i njima rekla – sve što želim je moje pravo na rad, imam dijete s kojim sama živim, na rubu smo egzistencije. Pritisnuli su me uz zid. Plaćam državi sve što treba, nisam na crnoj listi, ali ne mogu živjeti od 4000 kuna”, objasnila je u suzama Barada Frana za Dnevnik.hr.

Kaže da je potporu države dobila potkraj mjeseca. “Svaki tren sam već gledala na mobitel je li mi to sjelo na račun, a odmah sam automatski izgubila 2200 koje je banka uzela za kredit i minus. Ostalo mi je 1800 kuna da preživim sama s djetetom do sljedeće uplate. Postupila sam kao roditelj i kao majka koja je gurnuta uza zid. Ne mogu više ovako, posuđujem od prijateljice 500 kuna da bih kupila djetetu hranu, sramota me je”, kazala je Barada Frana.

Policija će joj pisati prekršajnu kaznu, ali za inspektorat i visinu kazne tamo ne zna. Kaže da su joj inspektori rekli da joj pečate kafić, ali da će ga moći otvoriti kad i svi ostali. “Znam da riskiram kaznu od 70 tisuća kuna, ali ne mogu više. Ako treba, radit ću cijelu godinu za tu kaznu, samo neka mi daju priliku za rad, ovako više ne mogu. 4000 kuna čekam kao ozebao sunce, danima čekam uplatu i kad je dobijem, većina mi ode za kredit, a mene još čekaju računi u kafiću i u kući gdje živim s djetetom. Kako preživjeti od toga?”, pita se Barada Frana.

