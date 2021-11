Do kraja mjeseca preminut će više od 1600 oboljelih od virusa, piše Slobodna Dalmacija. To je komentirao Zlatko Trobonjača, imunolog sa Sveučilišta u Rijeci.

"To su strašne brojke umrlih i one će biti takve ili više sve negdje do kraja ove godine, uz uvjet da od početka prosinca brojke oboljelih budu u opadanju. Umrli uvijek 'kasne' za oboljelima tri do četiri tjedna", kaže Trobonjača.

300 umrlih više od prošlog studenog

U studenome prošle godine u Hrvatskoj je od covida preminulo 1287 ljudi. U studenome ove godine već nakon 23 dana umrlo je već 1218. Pretpostavka je da će u studenome ove godine od covida umrijeti i do 300 ljudi više nego prošlog studenoga, što znači da je riječ o brojci od 1600 preminulih.

"Protiv ovakve pandemije vlast se može boriti samo mjerama za eliminaciju pandemije. A, te mjere su lijekovi, cijepljenje, COVID potvrde. Cijepljenje je najbolji način za eliminaciju pandemije. No, kako se stanovnici Hrvatske ne žele cijepiti, preostale su COVID potvrde, jer protuvirusni lijekovi još nisu došli na tržište. No, i dalje, bez obzira na potvrde, imamo velik broj oboljelih i umrlih. Zašto? U studenom prošle godine imali smo wuhanski soj, a sada je prisutan delta soj, koji se brže širi i izaziva više koncentracije virusa u tijelu, i to od 300 do 1000 puta više u sluznici", objašnjava Trobonjača.

'Potvrde je trebalo uvesti puno ranije'

On smatra kako covid potvrde neće donijeti neki veliki uspjeh jer su uvedene prekasno.

"Trebalo ih je uvesti puno ranije, u sve segmente društva, još prije mjesec ili mjesec i pol dana, no i onda bi, moje je mišljenje, bilo kasno. Ipak ove potvrde štite ranjive skupine, uzrokuju manju cirkulaciju virusa i, što je najvažnije, potiču cijepljenje. Temelj je procjepljivanje, treba se što više ljudi procijepiti pa će i virus u velikoj mjeri nestati. Oni koji se sada cijepe tek će za pet do šest tjedana steći punu imunost, dakle tek tamo oko Nove godine."

Na prosvjedima se direktno govori protiv liječnika, medicinskih sestara i zdravstvenog sustava u državi.

"Sve je to dobro organizirano i sigurno postoji organizator tih prosvjeda, on namjerno radi protiv liječnika i medicinskih sestara koji danonoćno 'krvare' da spase što više života. Taj netko namjerno traži ukidanje protuepidemijskih mjera i namjerno traži ukidanje COVID potvrda. Time direktno radi protiv zdravstvenog sustava i za što više umrlih, jer što je u bolnicama više ljudi, biti će i više umrlih", objašnjava Trobonjača.