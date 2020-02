TRIO ZA RUŠENJE PLENKOVIĆA KRENUO U NAPAD: ‘Kad mi pobijedimo u HDZ-u više neće biti Josipa Broza Tita ili kulta ličnosti’

Trojac za rušenje sadašnjeg šefa stranke Andreja Plenkovića službeno je ušao u borbu za čelo HDZ-a

Predaja kandidatura za unutarstranačke izbore u HDZ-u počela se zakuhtavati pa su tako danas u središnjici HDZ-a obrasce za prijavu kandidatura predali Miro Kovač, Ivan Penava i Davor Ivo Stier. Podsjetimo, Kovač pretendira na mjesto predsjednika stranke, Penava za zamjenika te Stier za potpredsjednika. Trojac za rušenje sadašnjeg šefa stranke Andreja Plenkovića službeno je ušao u borbu za čelo HDZ-a. Danas je svoju kandidaturu predao i sam Plenković.

“Ne može biti u interesu HDZ da HDZ izgubi sljedeće izbore, to bi za HDZ bilo fatalno, gore nego 2011 godine. HDZ treba resetirati, rekonstruirati, vratiti članstvu. Članstvo će sada imati veliku šansu pokazati, bez straha, kome želi pokazati povjerenje za vodstvo. Mi smo uvjereni da smo to mi, mi želimo da HDZ bude normalna, ne lijeva, nego demokršćanska stranka koja želi da Hrvatska bude prosperitetna, napredna zemlja, da u Hrvatskoj na vlasti budu oni koji su čestiti, sposobni. Mi smo za čistu Hrvatsku čistih ruku, a to može samo HDZ. Nakon što smo se prije 30 godine izborili za slobodnu Hrvatsku, Hrvatsku svrstli na politički zapad, zadatak je naših političara da Hrvatska bude napredna zemlja, da omogućimo ljudima da žive pristojno od plaće, mirovine, da se mladima omogući da žive svoj san. Više neće biti krivih i lažnih obećanja, bit ćemo čistih ruku i ljudima ćemo omogućiti da ostvare sve što žele u životu. HDZ je sada druga stranka po rejtingu, nije prva stranka na političkoj sceni. HDZ će s nama, to je naš slogan – uvijek biti prvi, to smo mi, to jer naša opcija za promjenu”, prenosi N1 Kovačevu izjavu.

Također, Kovač je poručio da “kada oni pobijede u HDZ-u više neće biti faraona, Josipa Broza Tita ili kulta ličnosti”.

Penava: ‘Nama je davno trebalo biti jasno da stvari ne idu u dobrom smjeru’

Vukovarski gradonačelnik, Ivan Penava, koji se kandidirao za mjesto zamjenika predsjednika HDZ-a, kazao je da su oni predali svoje kandidature jer je “HDZ evidentno u lošoj formi” te smatra da “ne odgovaraju izazovima koji su stavljeni pred Hrvatsku državu i narod”. Smatra da se to najviše ogleda u razočaranju koje je velik broj građana pokazao svojim odabirom na prethodnim izborima kada je kandidatkinja HDZ-a izgubila na predsjedničkim izborima. K tome, spomenuo je i poraz na EU izborima pa Penava misli da su to najbolji pokazatelji da “nešto ne štima”.

“Rezultat izbora je poruka samih birača, nama je davno trebalo biti jasno da stvari ne idu u dobrom smjeru. Svi imaju pravo misliti o sebi da su najbolji, ali ono što je jedini realan pokazatelj je trenutak izbora, kada morate pogledati istini u oči i shvatiti što je ono što vam birači poručuju. Najlošiji izbor HDZ-a na izborima za EU pokazao je što je rukovodstvo HDZ-a propustilo učiniti – ovo je rezultat loših prosudbi i smatram da naše članstvo to nije zaslužilo. Naše je članstvo najbolje, to su marljivi ljudi i zaslužili su imati isto takvo vodstvo koje će ih dovesti na pobjednički put koji će Hrvatsku i hrvatski narod dovesti na pozicije s kojih će ponosno gledati na sve – svoje obitelji, domovinu, a jednog dana i na politiku”, prenosi N1 Penavinu izjavu.

