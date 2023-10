Premijer Andrej Plenković rekao je u srijedu kako je veliki požar plastike u tvrtki "Drava International" u Osijeku nezapamćen te građanima poručio da prate obavijesti i upozorenja koje će davati nadležne službe, najavivši da će se provesti istraga kako je do požara došlo.

"Razgovarao sam jutros više puta i s gradonačelnikom i sa županom i u kontaktu smo. Riječ je o zaista nezapamćenom požaru u Osijeku koji se zbiva u krugu tvornice u kojoj je jako puno plastičnog otpada koji gori, kojeg je vrlo teško ugasiti", rekao je Plenković u uvodnom govoru na sjednici Vlade.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zahvalio je svim vatrogascima koji su angažirani i svim ostalim službama - civilnoj zaštiti, policiji, Gradu i Županiji, koji nastoje ugasiti požar i smanjiti štete koje nastaju.

"Vidjeli smo i veliki dim. Važno je da tu građani prate informacije te obavijesti i upozorenja koje će davati nadležne službe, dakle i Državni hidrometeorološki zavod i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, sve koji se budu o tome oglašavali", rekao je premijer. Izrazio je uvjerenje da će se požar ugasiti u najskorije vrijeme.

"Čuli smo da je došlo i do ozljeđivanja vatrogasaca, jednoga i teže. Nadamo se da će se oporaviti. Provest će se izvid i istraga kako je došlo do ovoga požara i da je toliko tog plastičnog otpada bilo u krugu same tvornice", rekao je Plenković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ozlijeđena tri vatrogasca

Jedan je vatrogasac prilikom gašenja požara u Osijeku upao u šaht s vrelom plastikom te je s ozbiljnim opeklinama i ozljedama hitno prevezen u KBC Osijek, gdje mu se trenutno ukazuje pomoć.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sveukupno su u srijedu ozlijeđena tri vatrogasca koji su bili na gašenju ogromnog požara.

O francuskim borbenim avionima

Premijer se osvrnuo i na primopredaju prvog od dvanaest višenamjenskih borbenih aviona Rafale, istaknuvši kako je riječ o jednoj od strateških političkih odluka Vlade da Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu (HRZ) nabavi nove zrakoplove.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Riječ je o svenamjenskom borbenom avionu jer on, uz vrlo mali radarski odraz, može biti i izviđač, lovac, presretač, taktički bombarder, strateški bombarder, nuklearni bombarder, platforma za elektroničko ratovanje te tanker drugim Rafaleima u zraku, dodao je.

"To je uistinu zadnje što tehnologija ima kad je riječ o ovakvim avionima i tako se Hrvatska vojska, HRZ i mi kao država u potpunosti na drugi način strateški pozicioniramo na geopolitičkoj i vojnoj karti Europe. Riječ je o novoj kvaliteti koja će u potpunosti promijeniti dosadašnji karakter HRZ-a", rekao je Plenković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naveo je kako su vodili računa i o financijskom aspektu, odnosno utjecaju ove kupovine na javni dug te je proces vođen s maksimalnom brigom da je proizvod koji ćemo dobiti ogroman korak naprijed, korak koji se čekao desetljećima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Plenković je poručio kako to nije jedino ulaganje u vojsku, podsjetivši na nabavu helikoptera Black Hawk - doći će ih još osam, uz postojeća četiri.

Tu su i helikopteri Kiowa Warrior, a uskoro dolaze i borbena vozila pješaštva Bradley.

Nabavljen je i protuzračni obrambeni sustav Mistral 3 koji je u potpunosti kompatibilan sa avionima Rafale gdje će se još dodatno nadopunjavati sustavi protuzračne obrane, naveo je Plenković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Premijer je dodao kako su u procesu i modernizacije Hrvatske ratne mornarice, podsjetio na poboljšanje materijalnog položaja hrvatskih vojnika te poručio kako hrvatski obrambeni proračun nikada nije bio veći.

POGLEDAJTE VIDEO: Snimka požara na deponiju plastike tvrtke Drava Internacional kod Osijeka