TRI STRANKE NISU NA VRIJEME DOSTAVILE FINANCIJSKA IZVJEŠĆA: Kazne su i do sto tisuća kuna

Tri stranke nisu na vrijeme podnijele izvješća, za što su predviđene kazne i do sto tisuća kuna

Od 33 sudionika izbora za Europski parlament, njih troje nije u propisanom roku Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) dostavilo financijska izvješća, za što zakon predviđa kazne od 10 tisuća do sto tisuća kuna. Svi izborni sudionici morali su DIP-u financijska izvješća dostaviti do subote, 18. svibnja i to unosom u informacijski sustav za nadzor financiranja, što je novost u odnosu na ranije izbore.

Prema podacima DIP-a, to nisu učinile stranke Blokirani, Moja voljena Hrvatska (MVH) i Slobodarska stranka Hrvatske (SSH), pa im slijedi prekršajna prijava DORH-u i moguće novčane kazne. No, prijave neće ‘ići’ sad, nego tek nakon što DIP objavi izvješće o nadzoru poštivanja zakona, a treba ga objaviti do konca srpnja.

Najviše potrošili SDP, HDZ i Amsterdamska koalicija

Financijska izvješća političkih stranaka i nezavisnih listi koja su dostavljena na vrijeme dostupna su na DIP-ovim mrežnim stranicama i iz njih se vidi da su na promiždbu za izbore za Europski parlament do sada najviše potrošili SDP (2, 6 milijuna kuna), HDZ (milijun i pol) i Amsterdamska koalicija (nešto manje od 1, 2 milijuna). Od donatora je najviše dobila lista stranke Milana Bandića (520 tisuća kuna), a HDZ je objavio da nije imao donacija.

Prva financijska izvješća izborni sudionici bili su dužni dostaviti sedam dana prije izbora koji se održavaju u nedjelju, 26. svibnja, no pravu sliku o njihovim izbornim troškovima i donatorima dat će tek završna financijska izvješća koja moraju dostaviti do 25. lipnja.

