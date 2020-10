TRI SLUČAJA NESTANKA DJECE IZ VRTIĆA U ZAGREBU: ‘To što proživite u tom trenutku, to znaju samo roditelji, to je prestrašno…’

‘Vaše je dijete nestalo iz vrtića’. Tu strašnu rečenicu roditelji u Zagrebu čuli su u čak tri slučaja ove godine

“To što proživite u tom trenutku, to znaju samo roditelji, to je prestrašno. Jer ja u jednom trenutku nakon sat vremena, više ne znate je li to dijete udario auto, je li ga netko oteo, da li je ozlijeđen negdje, je li nekom grmu…”, kazala je majka Dijana Orešić za RTL.

Bio je lipanj. Dijanu su nazvali iz vrtića i pitali je li došla po svojeg sina, a da se nikome nije javila. “U tom trenutku mi je bilo jasno, znači dijete je nestalo iz vrtića”, kazala je. Odgojiteljica je u vrtić pustila dječaka koji ga je lani pohađao jer je bio žedan. On je nagovorio Dijanina sina da se sakriju tetama i iziđu izvan vrtića. Ispred ih je čekao dječakov stariji brat.

“Oni su otišli, prošli su Aveniju Dubrava koja je opasna cesta jer riječ je o dvojici dječaka od 6 godina koji su sitni. Sjeli su na tramvaj, vozili su se tramvajem do Grižanske ulice i pješačili do Garden Malla. Koliko ga nije bilo? Dva i pol sata!”, kazala je.

Odgojiteljica je dobila otkaz

Na kraju su ga našli, a odgojiteljica je dobila otkaz. U trenutku nestanka u grupi je imala samo četvero djece, a i nije obavijestila roditelje drugog djeteta. No, Dijanu zabrinjava sigurnost vrtića jer njezin je sin izišao kroz otvorena vrata.

“Kroz taj ulaz gdje je distribucija hrane koji bi u tom trenutku trebao biti zaključan jer je riječ o 15:30 oni su izašli van, a kada kroz ta vrata izađu tamo je parkiralište gdje su vrata otvorena od jutra do kraja radnog vremena”, kaže Orešić.

Zbog svega Dijana je tužila grad. Previše je djece u grupama, premali prostori, upitna zaštita. Koliko je zabrinjavajuće stanje u hrvatskim vrtićima i zašto odgojitelji traže sastanak u ministarstvu, pogledajte više u priči Ane Trcol za RTL.