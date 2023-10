Zbog vršnjačkog nasilja koje je potreslo Hrvatsku kada je ozlijeđen 15-godišnjak, Dugo Selo prvi je grad koji uvodi zaštitare u tri škole, javlja RTL Danas. Odluku su pozdravili roditelji i učenici, budući da se u dugoselskim školama nalazi oko 2300 učenika.

Uz učenike i nastavnike, u dvije osnovne škole i jednu srednju stižu zaštitari. Ondje će biti za vrijeme nastave i nakon nje. Cijeli tjedan, pa i vikendom. Branko Goleš ravnatelj OŠ Ivan Benković kaže kako će ova primjena školama dobro doći.

"Veseli nas da su igrališta puna, ali u večernjim satima dolazi do situacija da dolazi do neželjenih ponašanja i šaranja po fasadama i do tučnjave među djecom pa će jedna dodatna osoba koja će to naglašavati dobro doći", kazao je.

"Ima puno vršnjačkog nasilja i svega, treba. Barem netko. Kod srednje škole više, ali ima i ovdje nasilja između sedmaša i osmaša. Svaka čast iznimkama, ali ima i trebaju", kazala je majka jedne učenice Lidija Jurec, a s njom se slaže i policajac i otac jednog učenika David Tulezi.

"To podržavam. Svaka bi škola trebala imati barem jednog zaštitara. Ja osobno uvijek dopratim dijete u školu jer su se počele takve stvari događati", objasnio nam je.

Zeleno svjetlo

Učiteljica i majka Slađana Merkaš radi u susjednoj školi u Dugom Selu i ističe kako su zaštitari kod njih i više nego dobrodošli."Naravno da se osjećamo sigurnije. Bit ćemo mirniji", poručila je.

U pomoć stiže i socijalna pedagoginja Gordana Babić, koja im se pridružila u Vijeću za prevenciju nasilja i kriminaliteta. I ona daje zeleno svjetlo zaštitarima u školi.

"Zaštitar je uvijek dobrodošao što šalje određenu poruku, bitno je da zaštitari imaju određene kompetencije, da mogu prepoznati što se s djecom događa, da mogu obavijestiti školske službe i policiju ako za ti ima potrebe", kazala je.