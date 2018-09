TRI RIJEČI, DVIJE POGREŠKE: Stevo Culej bio je na obljetnici Medačkog džepa, pa na fejsu objavio: ‘Gospič diše Hrvatski’

Saborski zastupnik na Facebooku je pokazao kako mu pravopis nije jača strana

Saborski zastupnik HDZ-a Stevo Culej na svom se Facebooku pohvalio kako je bio na obljetnici operacije Medački džep u Gospiću. Uz fotografiju je Culej objavio i status od tri riječi.

“Gospič diše Hrvatski”, napisao je Culej i tako u samo tri riječi uspio napraviti dvije pravopisne pogreške.

Inače, na obljetnici ove operacije koja je uslijedila nakon prethodno uspješno provedene operacije Maslenica bio je i osuđeni ratni zločinac Mirko Norac. Ministru obrane Damiru Krstičeviću to, kako se čini, nije pretjerano zasmetalo, dapače. “Meni je drago što je danas ovdje s nama”, rekao je Krstičević o Norcu i dodao kako on nosi svoj križ.

MINISTAR KRSTIČEVIĆ O DOLASKU MIRKA NORCA NA OBLJETNICU AKCIJE MEDAČKI DŽEP: ‘On nosi svoj križ, a meni je drago što je danas s nama’

Uspješna operacija HV-a i MUP-a

Operacija Medački džep počela je 9. rujna 1993., zajedničkim djelovanjem Hrvatske vojske i specijalne policije MUP-a. U nekoliko sati hrvatske su snage oslobodile oko 225 kilometara kvadratnih okupiranoga teritorija tzv. Medačkog džepa koji je obuhvaćao sela Počitelj, Čitluk i Divoselo, odakle je srpsko topništvo razaralo Gospić.

Uspješno izvedenom operacijom, otklonjen je dio topničke ugroze Gospića, skraćena crta bojišnice i dobivena bitka za Velebit te trajno onemogućena težnja agresora da izbijanjem na jadransku obalu razdvoji Hrvatsku na dva dijela.

Sljedećih dana, od 10. do 14. rujna, hrvatske snage odbile su protuudar neprijateljskih snaga te su učvrstile dostignute položaje. No, Vijeće sigurnosti UN-a zatražilo je povlačenje Hrvatske vojske na položaje uspostavljene prije 9. rujna 1993., što je ona i učinila te su to područje zaposjeli su pripadnici Kanadskog bataljuna UNPROFOR-a.