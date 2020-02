MLADIĆ IZ MEĐIMURJA TESTIRAN NA KORONU: EPIDEMIOLOGINJA: ‘Takvih slučajeva idućih dana će biti više, ali nemojte ići samovoljno liječniku’

Treća osoba zaražena koronavirusom u Hravtskoj muškarac je koji radi u Parmi u Italiji i vjerojatno se ondje zarazio, a smješten je u izolaciju u KBC-u Rijeka. U međuvremenu je Stožer civilne zaštite RH donio odluku da hotel Tomislavov dom i apartmani Snježna kraljica na Sljemenu postanu karantena za oboljele od koronavirusa

Pratite tijek događaja:

12:01 Kod mlađeg muškarca iz Međimurske županije postoji sumnja da je zaražen koronavirusom i čekaju se nalazi iz zagrebačke Klinike za infektivne bolesti, rečeno je u četvrtak na sjednici međimurskog županijskog Stožera civilne zaštite.

Na izvanrednoj sjednici Stožera civilne zaštite Međimurske županije u Čakovcu predstavnici nadležnih službi istaknuli su kako nema potrebe za paniku jer su službe spremne za sve scenarije. Višnja Smilović, specijalist epidemiolog iz međimurskog Zavoda za javnost zdravstvo rekla je da u Međimurju za sada nema potvrđenih slučajeva zaraze koronvirusom. No pretpostavlja kako postoji vjerojatnost, uz slučaj mlađeg muškarca, da će sumnjivih slučajeva idućih dana biti više.

“Tu je epidemija gripe koja je na svom vrhuncu. Ljudi su u proteklih dva tjedna putovali svugdje, pa tako i u Italiju. Što se tiče Italije, svaki dan dobivamo nove naputke o tome koje su tamošnje regije zahvaćene koronavirusom i koga moramo stavljati u nadzor”, kazala je Smilović.

Pozvala je na razboritost, naglasivšivši da sve službe rade svoj posao i nema razloga za paniku.

“Mi do sada u Hrvatskoj imamo oko 40 tisuća oboljelih od gripe, oko 20 umrlih od gripe, a koronavirus se ponaša i ima simptome bolesti slično kao i gripa. Zašto se nama ljudi sada javljaju? Uglavnom, jer ih malo pecka grlo, imaju temperaturu, malo kašljaju i ako je osoba bila u zaraženim područjima, mi ga po kriterijima moramo staviti kao sumnjivog”, objasnila je epidemiologinja Smilović.

Podsjetila je da se na testiranje trebaju javiti osobe koje su unazad dva tjedna bile u Italiji, a imaju simptome.

“Takva osoba neka nas nazove, mi ćemo iskoordinirati; nemojte ići samovoljno ni u ambulante liječnika doma zdravlja niti na hitnu. Nazovite svog liječnika ili nas. Nije takvo stanje da će netko dobiti simptome i odmah biti u nekom kritičnom stanju”, apelirala je na građane.

Načelnik županijskog Stožera Civilne zaštite, zamjenik župana Josip Grivec rekao je kako je cilj pravovremeno izvještavanje javnosti. Stožer i sve službe prate situaciju i reagirat će na vrijeme i onako kako treba, dodao je.

Ravnatelj Županijske bolnice Čakovec dr. Tomislav Novinščak iznio je aktualni podatak o oko tisuću oboljelih od gripe i 10-tak s težom kliničkom slikom koji su smješteni u čakovečkoj bolnici.

“Teže bolesni od gripe za sada okupiraju Odjel infektologije i dodatno naše kapacitete. Zasada imamo jednog pacijenta u obradi na rijetke infektivne bolesti, radi čega smo morali pokrenuti protokol postupanja u takvim situacijama”, kazao je ravnatelj.

Za potencijalne pacijente napomenuo je da je bolnica napravila putokaze za alternativne ulaze.

I ravnatelj Županijske bolnice u Čakovcu dr. Novinščak apelirao je na građane da ne šire paniku. „Ne radi se ni o kakvoj izvanrednoj situaciji i ova se bolest po svim pokazateljima ponaša kao obična gripa”, poručio je.

11:40 Nacionalni Stožer civilne zaštite izvijestio je da su u Hrvatskoj dosad potvrđena tri oboljela od koronavirusa, nema novih oboljelih, u tijeku su testiranja 131 uzoraka na koronavirus, obrađeno ih je 107, a u obradi ih je još 24.

“Situacija je takva da su u tijeku testiranja za 131 bolesnika, od toga je 107 potvrđeno, a 24 testiranja su u tijeku. Za sada i dalje imamo samo tri pozitivna i potvrđena nalaza infekecije koronavirusom”, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Beroš: Koronavirus prisutan u novim europskim zemljama

Nove zemlje koje od jučer imaju zabilježenu pojavu koronavirusa su Norveška, Makedonija, Rumunjska, Grčka i Gruzija.

“Ne radi se samo o Hrvatskoj, ta epidemija u području sjeverne Italije nosi i dalje svoje”, naglasio je Beroš te dodao da se čuo s njemačkim kolegom koji je zabrinut za situaciju u Njemačkoj te inzistira na provođenju zajedničkih konzultacija na razini EU-a.

Najavio je da će tijekom popodneva u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” ustanoviti još jednu hitnu infektološku ambulantu i čekaonicu kako bi odijelili bolesnike za koje se sumnja da imaju koronavirus od onih koji boluju od gripe i prehlade.

Hrvatska je spremna na sve scenarije i po potrebi će se svi zdravstveni kapaciteti preusmjeriti u liječenje koronavirusa ali, vjeruje Beroš, do toga neće doći.

Što se tiče antivirusne terapije koja se primjenjuje u Italiji, ustvrdio je da su to lijekovi koje i Hrvatska preventivno daje bolesnicima da bi spriječili razvoj teže kliničke slike.

Markotić: Dvojica bolesnika u Zagrebu su dobro

Radi se ispitanom lijeku za HIV koji se primjenjuje u više zemalja, a lijek za ebolu je u ispitivanju, odnosno klinička studija bi trebala biti gotova krajem trećeg ili četvrtog mjeseca, rekla je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Alemka Markotić.

Braća blizanci, koji su prvi zaraženi koronavirusom u Hrvatskoj, hospitalizirani su u Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu, osjećaju se dobro, dobivaju potrebne lijekove i nemaju nikakvih dodatnih problema.

Markotić je zahvalila dvojici mladića što su istupili u medijima i objasnili kako izgleda karantena iz prve ruke jer je to, smatra, bolja poruka građanima nego ono što im službe govore.

Oboljeli se smatraju zdravima kada nemaju temperaturu i kada se osjećaju dobro, a radi dodatne predostrožnosti napravit će dodatan bris. Ako bude negativan, bolesnici mogu ići kući, kazala je Markotić.

Capak: Utvrđeno sedam kontakata treće oboljele osobe

Što se tiče treće osobe zaražene koronavirusom, koja je smještena u bolnicu u Rijeci, službe su utvrdile sedam njegovih kontakata te su prema proceduri stavljeni pod nadzor. U obitelji oboljelog također ima bolesnih te se i oni obrađuju, rekao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak.

Svim bolnicama preporučio je da upute HZJZ-a o ponašanju pacijenata stave u čekaonice kako bi se pacijenti znali ponašati ako imaju simptome respiratornih bolesti.

Epidemiološka služba je prenapregnuta s obzirom da su proširena zaražena područja i da se povećao broj pregleda i nadzora, ali, ističe Capak, rade na pojačanjima kako bi pokrili sve što je potrebno.

Imaju 150 epidemioloških timova i oni koji trenutno nisu opterećeni mogu biti prebačeni na druga područja tako da neće biti nikakvih problema s osiguranjem dovoljnog broja ljudi.

Zagrebačka Klinika za infektivne bolesti trenutno jedina obavlja test na koronavirus, ali HZJZ radi na tome da uspostave isti takav test i idućeg bi ga tjedna mogli početi primjenjivati, najavio je.

Mikulić: Izdali smo više od 400 rješenja o nadzoru

Glavni državni inskpetor Andrija Mikulić rekao je da su pokrili najfrekventnija mjesta, a sanitarni inspektori djeluju 24 sata dnevno.

U protekla 24 sata izdali su nešto više od 400 rješenja o zdravstvenom nadzoru i jednoj karanteni u dogovoru s epidemiolozima, izvijestio je.

Do sada su u profiliranju putnika izdvojili 1913 osoba na svim graničnim prijelazima, a na svim najfrekventnijim graničnim prijelazima postavili kontejnere za bolji rad inspektora, rekao je načelnik Uprave za granicu Zoran Ničeno.

Komentirao je informacije da su neki putnici prošli granicu bez kontrole rekavši da u cestovnom prometu intervjuiraju putnike, ali provjera ovisi i o istinitosti izjava i prijava samih putnika.

Pomoćnik ministra vanjskih poslova Vinko Ljubičić skrenuo je pozornost građanima koji kreću na putovanja u inozemstvo da na stranicama Ministarstva mogu naći ažurne podatke i vidjeli preporuča li se putovanje u pojedinu zemlju.

11:30 Guverner Lombardije, epicentra epidemije koronavirusa u Italiji, stavio se u karantenu nakon što je obolio član njegova osoblja.

Attilio Fontana, koji je prošli tjedan držao više konferencija za novinare da objasni kako se njegova regija nosi s izbijanjem zaraze, objavio je tu vijest putem Facebooka u srijedu navečer, snimivši video na kojemu se vidi kako stavlja kiruršku masku na lice.

“Zasad nemam ni jedan tip zaraze pa mogu nastaviti s radom … ali dva tjedna pokušat ću živjeti u nekoj vrsti samoizolacije”, poručio je putem Facebooka.

11:08 Žena iz Japana koja radi kao turistički vodič i koja se već liječila od simptoma koronavirusa ponovno je pozitivna na isti virus, javlja NHK World Japan. Inače, iz Osake je napustila bolnicu početkom veljače. Sredinom siječnja bila je u autobusu koji je prevozio turiste u kineski Wuhan, a već 29. siječnja bila je pozitivna. Opširnije

11:00 Vlada je na sjednici u četvrtak odobrila Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” 2.250.000 kuna za financiranje nabave devet uređaja za umjetnu ventilaciju, kako bi se osigurali nužni preduvjeti za sprječavanje daljnjeg širenja i liječenje od koronavirusa.

Trenutno je u svijetu potvrđeno više od 80.000 zaraženih osoba s tendencijom daljnjeg širenja, a u Hrvatskoj COVID-19 virus potvrđen je 25. veljače, zasad ima troje oboljelih s tendencijom daljnjeg širenja.

S obzirom na ozbiljnost situacije vezane uz pojavu i širenje koronavirusa Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” provest će, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, postupak žurne nabave uređaja za umjetnu ventilaciju.

Ministar zdravstva Vili Beroš iznio je kronologiju pojave i širenja koronavirusa u svijetu i Hrvatskoj te podsjetio na sve poteze koje su poduzeli Vlada i Ministarstvo zdravstva kako bi Hrvatska spremno dočekala pojavu te bolesti.

Trenutno je u Hrvatskoj 24.500 turista, što je tri posto više nego u isto vrijeme lani, a za špicu sezone još nema nikakvih otkaza.

Utjecaj koronavirusa vidi se jedino kod kongresnog turizma i u blagom smanjivanju bookinga, ali to je posve očekivano, kaže Cappelli.

10:45 Index doznaje kako je jučer dezinficirano novo krilo zgrade HEP-a u kojem radi drugi zaraženi brat blizanac. No, stari dio zgrade očišćen je tek konvencionalnom metodom. Djelatnici su jučer radili skraćeno do 14 sati, danas rade normalno.

10:26 “Potvrđena su tri slučaja, no javnozdravstvena situacija je pod kontrolom. Apeliram na sugrađane da nema nikakvog razloga za nekakve ekstra zalihe, šopinge u kojima nestaju namirnice s polica. Živite normalno, sve službe koje trebaju djelovati će djelovati, prema tome molim da s te strane budemo smireni i odgovorni”, poručio je Plenković sa sjednice Vlade.

Naglasio je da je cilj Vlade osigurati zdravstvenu sigurnost sugrađana, istaknuvši da Nacionalni stožer civilne zaštite koordinira sve aktivnosti te će nastaviti svakodnevno se sastajati i izvještavati.

Plenković je ustvrdio da je Hrvatska situaciju prepoznala na vrijeme, a sada je, kaže, najvažnija zadaća prije svega na zdravstvenim ustanovama i djelatnicima, ali i ostalim službama.

“Mi ćemo, osobito gospodarski resori, voditi računa o tome da imamo na umu na koji način se nositi sa za sada nepredvidivim efektima ovakvih okolnosti koje se nazivaju vanjskim ili eksternim šokom. Naš je cilj da minimiziramo bilo kakve negativne posljedice. Bit ćemo oprezni”, poručio je premijer.

10:05 Ministar financija Zdravko Marić osvrnuo se na bojazni da će zaraza utjecati na hrvatski turizam. On tvrde da je nemoguće procijeniti posljedice koronavirusa na proračun. “Turizam nije jedina gospodarska grana, sve su jednako važne, iako je turizam dodatno osjetljiv na globalne poremećaje. Ako ne dođe do značajnije eskalacije, naš turizam još ima dovoljno snage i otpornosti jer već dugo bilježimo pozitivne stope rasta. Pozitivno je to što se problem događa početkom godine i turizam se još nije zahuktao, nadamo se da će uskoro sve splasnuti. Nama sezona više manje počinje oko Uskrsa”, rekao je Marić.

“Trebamo biti svjesni aktualnosti, činiti sve da se potencijalno negativni efekti maksimalno smanje. Imamo proračunsku zalihu koja je osigurana, koja pokriva izvanredne okolnosti. Ako i dođe do eskalacije, i to je moguće rješavati. Ne mogu spekulirati o iznosima, ali stabilizirali smo javne financije i stavili ih na održivu razinu”, kazao je ministar financija.

9:40 Bolnica u Puli zabranila je sve posjete pacijentima koji leže na bolničkim odjelima kako bi se spriječilo potencijalno širenje virusa.

9:34 Prvi zaraženi virusom stigao je u Hrvatsku 21.2., prije uspostavljanja mjera, kazao je ministar Božinović.

Ravnateljica Zarazne pojasnila je kada će zaražene pustiti iz izolacije. “Kad više nemaju temperaturu, onda ćemo, iako to nije uobičajeno, napraviti ipak još jedan bris i onda ako je negativan mogu stvarno ići kući”, kazala je.

9:30 Beroš kaže kako su spremni na se scenarije. “Po potrebi će se svi zdravstveni kapaciteti preusmjeriti na liječenje ovih stanja, ali vjerujem da do toga neće doći”, rekao je ministar.

9:12 U 9 sati počela je nova konferencija za medije Stožera civilne zaštite o koronavirusu. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović naveo je kako su sve službe u punom radnom opsegu, za 13 sati zakazan je sastanak u Hrvatskoj gospodarskoj komori, a tamo bi trebali biti prisutni i predstavnici firmi i županija, prenosi Index.

Trenutno je na testiranju 131 osoba, kazao je ministar zdravstva Vili Beroš. “Čuo sam se s njemačkim ministrom koji je jako zabrinut i traži zajedničko djelovanje”, dodao je ministar, a onda kazao i da će se tijekom popodneva ustanoviti još jedna infektivna ambulanta u Klinici za infektivne bolesti.

Ravnateljice Zaraze na ‘Fran Mihaljević’ zahvalila je zaraženim blizancima koji su se obratili javnosti, pokušavajući smiriti paniku.

Utvrđeno je sedam kontakata muškaraca iz Rijeke koji su stavljeni u nadzor. “U njegovoj obitelji ima bolesnih, oni se testiraju”, izjavili su na presici.

Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ima molbu za medije. “”Molimo medije, jedne novine su objavile ispovijest žene koja je sva sretna ispričala da se vratila iz Venecije i da je nitko ništa nije pitao na granici. Ako netko napravi grešku, molimo medije da to ne naglašavaju. Tko radi taj i griješi. Ali molimo medije da to ne naglašavaju”, kazao je.

9:07 Više nema kontinenta na koji se koronavirus nije proširio, osim Antarktike. U Pakistanu su potvrđena prva dva zaražena te su zatvorene sve škole, dok Japan bilježi 22 novih zaraženih te ih je sada u toj zemlji 186.

Savjetnik japanske vlade dr. Norio Ohmagari izjavio je za CNN kako je karantena na kruzeru ‘Princess Diamond’ bila neadekvatna te napravljena tako da je širenje virusa i dalje bilo moguće pa je tako na tom brodu zaraženo 705 putnika i članova posade, dok ih je četvero umrlo.

9:00 Vlade diljem svijeta u četvrtak su jačale mjere u borbi protiv globalne pandemije koronavirusa pošto od ovog tjedna broj novozaraženih izvan Kine, epicentra zaraze, premašuje broj zaraženih unutar Kine, prenose agencije.

Australija je uvela izvanredne mjere a Tajvan je povećao razinu odgovora na najvišu, dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump imenovao potpredsjednika Mikea Pecea odgovornim za američke mjere u pogledu sve veće svjetske zdravstvene krize.

SAD i Južna Koreja odgodile su zajedničke vojne vježbe da ograniče epidemiju virusa, koji se širi daleko od Kine gdje se prvotno pojavio u prosincu prošle godine na tržnici sa životinjama u gradu Wuhanu.

Australski premijer Scott Morrison rekao je da njegova zemlja djeluje u skladu s uvjetima za pandemiju te da su bolnice dobile upute da osiguraju dovoljno medicinskih potrepština, osobne zaštitne opreme i osoblja, prenosi AFP.

“Postoje svi znakovi da će svijet uskoro ući u pandemijsku fazu koronavirusa”, rekao je Morrison na konferenciji za novinare u Canberri.

“Kao rezultat dogovorili smo se danas i pokrenuli …. plan za hitni odgovor na koronavirus”.

Tržišta nafte i tržišta azijskim dionicama povećali su gubitke dok rapidno širenje koronavirusa drži investitore na rubu tražeći sigurnost u zlatu i obveznicama.

Koronavirus je zarazio više od 80.000 ljudi i ubio blizu 2800, uglavnom u Kini.

Rapidno se proširio na različitim mjestima – značajno u Italiji, Iranu i Južnoj Koreji – te je proteklih dana počeo ispunjavati definiciju pandemije pozivajući na uzbunu.

Danska je zadnja zemlja u koja je potvrdila slučaj zaraze, a zaražen je muškarac koji se vratio sa skijanja u Italiji.

“Vrlo smo spremni”

Brazil je potvrdio prvu zarazu u Latinskoj Americi u srijedu, a prve slučajeve prijavili su i Pakistan, Švedska, Norveška, Grčka, Rumunjska, Estonija i Alžir.

Kina je prijavila 433 nova slučaja u četvrtak, za razliku od 406 dan prije, prenosi Reuters.

Južna Koreja objavila je 334 nova slučaja u četvrtak, te je ukupno 1595, najviše među zemljama izvan Kine.

Iranske vlasti objavile su da je ukupno zaražena 141 osoba, te da su od koronavirusa umrle 22 osobe.

SAD je objavio novo upozorenje za putovanja u Južnu Koreju pošto je američka vojska objavila u srijedu prvi slučaj koronavirusa, a riječ je o 23-godišnjem vojniku u bazi pored južnokorejskoga grada Daegua.

Južnokorejska vojska također je objavila veći broj zaraženih i zatvorila većinu vojnika u bazu.

Američki zdravstveni dužnosnici objavili su prvi mogući slučaj prijenosa putem socijalnog kontakta u SAD-u. Riječ je o osobi koja nema neku značajniju povijest putovanja ili izlaganja drugome poznatom pacijentu. SAD se bavi sa 59 slučajeva – većinom ljudi koji su se vratili s kruzera u Japanu.

Brojka potvrđenih slučajeva na kruzeru Diamond Princess približio se broju 700, s četiri smrti od 3. veljače, otkad je brod u japanskoj luci.

Nastojeći smiriti američko tržište dionicama koje je u padu već peti dan, Trump je rekao da je rizik od virusa “vrlo mali” u SAD-u te da su “vrlo, vrlo spremni” suočiti se s prijetnjom.

Kineske vlasti rekle su da broj novih smrti stoji na 29 u četvrtak, što je najniži dnevni zbir od 28. siječnja.

Virus koji može izazvati upalu pluća dosad je ubio 2744 ljudi u Kini, većinu u pokrajini Hubeiju.

Talijanski “hot spot”

Italija je prijavila još 100 slučajeva širom zemlje, te je sada u najvećem europskom “hot spotu” više od 400 potvrđenih slučaja, a broj umrlih popeo se na 12.

Hotel na Tenerifima, na španjolskim Kanarskim otocima, ostao je zatvoren drugi dan u srijedu s više od 700 gostiju, zbog slučajeva povezanih s Italijom.

Izvan Kine potvrđeno je više od 50 smrtnih ishoda, uključujući 22 u Iranu.

Irak je u srijedu zabranio javna okupljanja i ulazak putnika iz Kuvajta i Bahreina zbog širenja novog koronavirusa.

Saudijska Arabija zabranila je strancima dolazak na hodočašće Umru te turizam iz zemalja u kojima su potvrđeni slučajevi zaraze.

8:59 U Sloveniji je do sada, prema zadnjem službenom podatku ministarstva zdravstva, izvedeno 97 testova na novi koronavirus i svi su pokazali negativan rezultat, no zdravstvene ustanove i dalje se pripremaju na veliku mogućnost unosa virusa, a analiziraju se i potencijalne gospodarske posljedice.

Slovenski hotelijeri govore da im otkazivanje rezervacija s azijskih tržišta u zadnje vrijeme iznosi i do 90 posto, no azijski gosti čine samo dva posto, pa ih više brine 50-postotni pad rezervacija iz Italije za predstojeće uskrsne praznike.

8:57 Koronavirus i dalje se ubrzano širi Južnom Korejom i Italijom. U Italiji su zabilježena 344 nova slučaja zaraze te jedan umrli, dok je u Italiji otprilike 400 novih zaraženih. Virus se pojavio i u Norveškoj, Rumunjskoj, Gruziji i Sjevernoj Makedoniji, javlja 24sata.

8.40 – Ravnatelj KBC-a Zagreb dr. Ante Ćorušić rekao je da će se vjerojatno pojaviti još slučajeva oboljelih od koronavirusa u Hrvatskoj. “Hrvatska je dio svijeta, ovo je danak globalizaciji, toga moramo biti svjesni. Samo moramo smiriti javnost, ne radi se o posebnoj situaciji”, rekao je Ćorušić u HRT-ovoj emisiji Tema dana, ali i dodao da nema mjesta panici niti potrebe za velikom opskrbom. Rekao je da se radi o virusu sličnom gripi.

“Samo su naivni vjerovali da Hrvatska može izbjeći bilo koji oblik zaraze koronavirusom”, rekao je Ćorušić.

Rekao je da su sukladno dogovorima s kriznim stožerom poduzeli niz aktivnosti. To uključuje označavanje prostora gdje bi eventualno smjestili veći broj ljudi i izolirali ih, no naglasio je da za to vjerojatno neće biti potrebe. “Ove priče o karanteni na Rebru nemaju smisla. Nema karantene. To je prostor koji je predviđen da bi eventualno, u slučaju šire opasnosti nego što će biti, imali rezerviran prostor koji bi se lako mogao prenamijeniti. Samo to”, rekao je Ćorušić, dodajući da se operacije na Rebru i dalje obavljaju.

Ćorušić je rekao da dio pacijenata skriva da su bili u Italiji.

8. 04 – Ponovljeni nalaz djevojke mladića koji je prvi zaražen koronavirusom u Hrvatskoj ponovno je negativan i otpuštena je iz bolnice.

Treći zaraženi Hrvat radi u Parmi u Italiji

U srijedu je potvrđen i treći slučaj zaraze koronavirusom u Hrvatskoj. Riječ je o muškarcu koji radi u Parmi u Italiji, a nakon što mu je na Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu potvrđena zaraza, smješten je u bolnici u Rijeci. I njegova kći bit će testirana te biti smještena u izolaciju, dok će ostali ukućani biti pod epidemiološkim nadzorom.

“Pacijent se očito zarazio u Italiji. Provedena je dijagnostika u Infektivnoj klinici. On će biti u izolaciji do ozdravljenja. Bolest je blagog tipa”, kazao je jučer za RTL Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

POTVRĐEN TREĆI SLUČAJ ZARAZE U HRVATSKOJ! U Italiji 424 nova slučaja: Oglasio se i Stožer za civilnu zaštitu, ovo morate znati

U Zagrebu su, pak, u karanteni braća blizanci zaraženi koronavirusom. Oni su potvrdili da se osjećaju dobro te da bi, ako im se stanje ne pogorša, mogli biti pušteni kući u idućih pet-šest dana.

Karantena na Sljemenu

Od srijede su hotel Tomislavov dom i apartmani Snježna kraljica na Sljemenu iznad Zagreba postali karantena za oboljele od koronavirusa. Odlučio je to Stožer Civilne zaštite Republike Hrvatske uputivši Nalog za mobilizaciju koji je potpisao pomoćnik ministra unutarnjih poslova. U Nalogu stoji da je mobilizaciju potrebno izvršiti za potrebe uspostave karantene u provedbi mjera zaštite zdravlja od koronavirusa.

Hrvatska na interaktivnoj karti

Od jučer je i Hrvatska uvrštena na ineraktivnu kartu koju je na svojoj stranici izradilo Sveučilište John Hopkins kako bi se pratilo širenje koronavirusa svijetom, broj zaraženih, izliječenih i umrlih osoba.

Stožer civilne zaštite objavio je priopćenje s preporukama građanima vezano uz koronavirus. Upute su poslali i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, te Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

MZO tako navodi preporuke HZJZ-a i upućuje sve odgojno-obrazovne ustanove da omoguće djeci redovito pranje ruku u toploj vodi sa sapunom. MVEP je pak izmijenio preporuke vezano za putovanja u Kinu i Italiju.