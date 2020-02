UPRAVO, NOVA PRESSICA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE: Na testiranju trenutno 131 osoba, uspostavlja se još jedna infektivna ambulanta

Treća osoba zaražena koronavirusom u Hravtskoj muškarac je koji radi u Parmi u Italiji i vjerojatno se ondje zarazio, a smješten je u izolaciju u KBC-u Rijeka. U međuvremenu je Stožer civilne zaštite RH donio odluku da hotel Tomislavov dom i apartmani Snježna kraljica na Sljemenu postanu karantena za oboljele od koronavirusa

Pratite tijek događaja:

9:40 Bolnica u Puli zabranila je sve posjete pacijentima koji leže na bolničkim odjelima kako bi se spriječilo potencijalno širenje virusa.

9:34 Prvi zaraženi virusom stigao je u Hrvatsku 21.2., prije uspostavljanja mjera, kazao je ministar Božinović.

Ravnateljica Zarazne pojasnila je kada će zaražene pustiti iz izolacije. “Kad više nemaju temperaturu, onda ćemo, iako to nije uobičajeno, napraviti ipak još jedan bris i onda ako je negativan mogu stvarno ići kući”, kazala je.

9:30 Beroš kaže kako su spremni na se scenarije. “Po potrebi će se svi zdravstveni kapaciteti preusmjeriti na liječenje ovih stanja, ali vjerujem da do toga neće doći”, rekao je ministar.

9:12 U 9 sati počela je nova konferencija za medije Stožera civilne zaštite o koronavirusu. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović naveo je kako su sve službe u punom radnom opsegu, za 13 sati zakazan je sastanak u Hrvatskoj gospodarskoj komori, a tamo bi trebali biti prisutni i predstavnici firmi i županija, prenosi Index.

Trenutno je na testiranju 131 osoba, kazao je ministar zdravstva Vili Beroš. “Čuo sam se s njemačkim ministrom koji je jako zabrinut i traži zajedničko djelovanje”, dodao je ministar, a onda kazao i da će se tijekom popodneva ustanoviti još jedna infektivna ambulanta u Klinici za infektivne bolesti.

Ravnateljice Zaraze na ‘Fran Mihaljević’ zahvalila je zaraženim blizancima koji su se obratili javnosti, pokušavajući smiriti paniku.

Utvrđeno je sedam kontakata muškaraca iz Rijeke koji su stavljeni u nadzor. “U njegovoj obitelji ima bolesnih, oni se testiraju”, izjavili su na presici.

Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ima molbu za medije. “”Molimo medije, jedne novine su objavile ispovijest žene koja je sva sretna ispričala da se vratila iz Venecije i da je nitko ništa nije pitao na granici. Ako netko napravi grešku, molimo medije da to ne naglašavaju. Tko radi taj i griješi. Ali molimo medije da to ne naglašavaju”, kazao je.

9:07 Više nema kontinenta na koji se koronavirus nije proširio, osim Antarktike. U Pakistanu su potvrđena prva dva zaražena te su zatvorene sve škole, dok Japan bilježi 22 novih zaraženih te ih je sada u toj zemlji 186.

Savjetnik japanske vlade dr. Norio Ohmagari izjavio je za CNN kako je karantena na kruzeru ‘Princess Diamond’ bila neadekvatna te napravljena tako da je širenje virusa i dalje bilo moguće pa je tako na tom brodu zaraženo 705 putnika i članova posade, dok ih je četvero umrlo.

8:59 U Sloveniji je do sada, prema zadnjem službenom podatku ministarstva zdravstva, izvedeno 97 testova na novi koronavirus i svi su pokazali negativan rezultat, no zdravstvene ustanove i dalje se pripremaju na veliku mogućnost unosa virusa, a analiziraju se i potencijalne gospodarske posljedice.

Slovenski hotelijeri govore da im otkazivanje rezervacija s azijskih tržišta u zadnje vrijeme iznosi i do 90 posto, no azijski gosti čine samo dva posto, pa ih više brine 50-postotni pad rezervacija iz Italije za predstojeće uskrsne praznike.

8:57 Koronavirus i dalje se ubrzano širi Južnom Korejom i Italijom. U Italiji su zabilježena 344 nova slučaja zaraze te jedan umrli, dok je u Italiji otprilike 400 novih zaraženih. Virus se pojavio i u Norveškoj, Rumunjskoj, Gruziji i Sjevernoj Makedoniji, javlja 24sata.

8.40 – Ravnatelj KBC-a Zagreb dr. Ante Ćorušić rekao je da će se vjerojatno pojaviti još slučajeva oboljelih od koronavirusa u Hrvatskoj. “Hrvatska je dio svijeta, ovo je danak globalizaciji, toga moramo biti svjesni. Samo moramo smiriti javnost, ne radi se o posebnoj situaciji”, rekao je Ćorušić u HRT-ovoj emisiji Tema dana, ali i dodao da nema mjesta panici niti potrebe za velikom opskrbom. Rekao je da se radi o virusu sličnom gripi.

“Samo su naivni vjerovali da Hrvatska može izbjeći bilo koji oblik zaraze koronavirusom”, rekao je Ćorušić.

Rekao je da su sukladno dogovorima s kriznim stožerom poduzeli niz aktivnosti. To uključuje označavanje prostora gdje bi eventualno smjestili veći broj ljudi i izolirali ih, no naglasio je da za to vjerojatno neće biti potrebe. “Ove priče o karanteni na Rebru nemaju smisla. Nema karantene. To je prostor koji je predviđen da bi eventualno, u slučaju šire opasnosti nego što će biti, imali rezerviran prostor koji bi se lako mogao prenamijeniti. Samo to”, rekao je Ćorušić, dodajući da se operacije na Rebru i dalje obavljaju.

Ćorušić je rekao da dio pacijenata skriva da su bili u Italiji.

8. 04 – Ponovljeni nalaz djevojke mladića koji je prvi zaražen koronavirusom u Hrvatskoj ponovno je negativan i otpuštena je iz bolnice.

Treći zaraženi Hrvat radi u Parmi u Italiji

U srijedu je potvrđen i treći slučaj zaraze koronavirusom u Hrvatskoj. Riječ je o muškarcu koji radi u Parmi u Italiji, a nakon što mu je na Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu potvrđena zaraza, smješten je u bolnici u Rijeci. I njegova kći bit će testirana te biti smještena u izolaciju, dok će ostali ukućani biti pod epidemiološkim nadzorom.

“Pacijent se očito zarazio u Italiji. Provedena je dijagnostika u Infektivnoj klinici. On će biti u izolaciji do ozdravljenja. Bolest je blagog tipa”, kazao je jučer za RTL Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

POTVRĐEN TREĆI SLUČAJ ZARAZE U HRVATSKOJ! U Italiji 424 nova slučaja: Oglasio se i Stožer za civilnu zaštitu, ovo morate znati

U Zagrebu su, pak, u karanteni braća blizanci zaraženi koronavirusom. Oni su potvrdili da se osjećaju dobro te da bi, ako im se stanje ne pogorša, mogli biti pušteni kući u idućih pet-šest dana.

Karantena na Sljemenu

Od srijede su hotel Tomislavov dom i apartmani Snježna kraljica na Sljemenu iznad Zagreba postali karantena za oboljele od koronavirusa. Odlučio je to Stožer Civilne zaštite Republike Hrvatske uputivši Nalog za mobilizaciju koji je potpisao pomoćnik ministra unutarnjih poslova. U Nalogu stoji da je mobilizaciju potrebno izvršiti za potrebe uspostave karantene u provedbi mjera zaštite zdravlja od koronavirusa.

Hrvatska na interaktivnoj karti

Od jučer je i Hrvatska uvrštena na ineraktivnu kartu koju je na svojoj stranici izradilo Sveučilište John Hopkins kako bi se pratilo širenje koronavirusa svijetom, broj zaraženih, izliječenih i umrlih osoba.

Stožer civilne zaštite objavio je priopćenje s preporukama građanima vezano uz koronavirus. Upute su poslali i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, te Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

MZO tako navodi preporuke HZJZ-a i upućuje sve odgojno-obrazovne ustanove da omoguće djeci redovito pranje ruku u toploj vodi sa sapunom. MVEP je pak izmijenio preporuke vezano za putovanja u Kinu i Italiju.