TRI NAJIZGLEDNIJA SCENARIJA: Zbog jednog čovjeka moguće je da nam se ponovno dogodi situacija mučna poput one iz 2015. godine?

Za dva dana građani Hrvatske će na birališta kako bi izabrali zastupnike u deseti saziv Hrvatskog sabora od ponovne uspostave višestranačja 1990. godine. Mnogi kažu da su ovo najneizvjesniji izbori do sada, a RTL Direkt donosi tri najizglednija scenarija za novi sastav parlamentarne većine.

S tim da nije isključeno da ćemo imati sličnu situaciju poput one nakon parlamentarnih izbora u studenome 2015. godine kada su pregovori o sastavljanju većine i formiranju vlade trajali čak 45 dana.

Škoro kaže da se neće ponoviti scenarij iz 2015.

Tada je apsolutno iznenađenje izbora bio Most s 19 osvojenih mandata te je uvjetovao HDZ-u sa 59 osvojenih mandata i SDP-ovoj koaliciji sa 56 mandata da bez njih ne mogu sastaviti vladu. Zaprijetila je i ustavna kriza, a ondašnja predsjednica Kolinda Grabar Kitarović održala je pet konzultacija s potencijalnim mandatarima te paralelno sama sastavljala privremenu Vladu. Nakon brojnih prevrata, HDZ i Most su postigli dogovor da Vladu vodi dotad javnosti nepoznati Tihomir Orešković.

Sada bi se opet mogli naći u sličnoj situaciji jer Miroslav Škoro, lider Domovinskog pokreta, inzistira na tome da Andrej Plenković ne bude premijer. Ipak, Škoro tvrdi da situacija ne ide u pravcu scenarija iz 2015. godine.

Restart koalicija ostaje ‘kratka’ za jedan mandat

Prema jučer objavljenom istraživanju RTL-a, u prvom scenariju HDZ bi sa 55 osvojenih mandata, u klasičnoj koaliciji s Domovinskim pokretom i njihovih 18 mandata i uz pomoć dijaspore, skupio potrebnih 76 mjesta u Saboru, a bez zastupnika nacionalnih manjina čiju je ulogu Škoro ionako propitivao u kampanji.

“Bili smo si jako dobri, nekad se čudim zašto tako oštro govori o meni. On mi je simpatičan čovjek”, kazao je Plenković o Škori.

U drugom scenariju, put do premijera za Davora Bernardića teško je ostvariv. Prema istom istraživanju, Restart koalicija bi osvojila 56 mandata te uz tri mandata zeleno-lijeve koalicije i po jedan mandat koalicije oko Stranke s imenom i prezimenom i koalicije oko Živog zida zidom te uz osam mandata manjina ipak bi im nedostajalo sedam mandata za većinu. Čak i u teško vjerojatnom scenariju da Most odluči koalirati s Restart koalicijom, nedostajat će im jedan mandat do 76 mjesta.

“Zajedno će naša Restart koalicija i vjerujem s manjinskim zastupnicima imati dovoljno ruku za formiranje stabilne vlade”, kazao je Benardić.

Hoće li HDZ-u trebati deset prebjega?

U trećem scenariju, kakav sugerira RTL, relativni pobjednik HDZ bi uz mandate dijaspore i manjina skupio 66 mandata te bi ih još deset potencijalnih prebjega moglo dovesti do nove Vlade. S tako formiranom većinom, sličnom onom kakva je bila dosad, Plenkoviću bi sigurno bilo puno lakše upravljati državom nego da mu uvjete postavlja Miroslav Škoro.

“Bitno je napomenuti da se već sada pokušava od strane pojedinaca napraviti proboj, ali bitno je da građani znaju da im to nije uspjelo i da im neće uspjeti”, kazao je Škoro.

Bit će ovo još jedna izborna jednadžba s puno nepoznanica. Računanje počinje odmah u nedjelju u 19 sati nakon zatvaranja birališta.

