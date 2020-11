TRI KLJUČNE MJERE ZA SPAS GOSPODARSTVA: Vlada i poslodavci oko nečega su se ipak dogovorili, ali za jednu mjeru Vlada nema sluha

Od svih prijedloga koje su im ugostitelji stavili na stol nakon što su objavljene nove epidemiološke mjere, čini se da u Vladi nema sluha samo za prijedlog smanjenja stope PDV-a

Mjera subvencije od 4000 kuna na plaću zaposlenika, covid-krediti za održavanje likvidnosti i obeštećenje u nekom postotnom iznosu od prošlogodišnjeg mjesečnog prihoda ili po metru četvornom prostora u kojem djeluju, a PDV se ipak neće smanjivati – to je smjer u kojem će se definirati mjere za pomoć poduzetnicima koji su od danas zatvoreni u sklopu mjera koje će biti na snazi najmanje do 21. prosinca, doznaje Jutarnji list nakon sastanka udruga poslodavaca i Vlade održanog u petak.

Tijekom vikenda dogovarat će se mjere pomoći ugroženim sektorima kako bi se predstavile početkom idućeg tjedna.

Pomoć i onima koji su počeli poslovati do 28. listopada?

Tim će mjerama biti obuhvaćeni svi koji su, poput ugostitelja, prijevoznika ili organizatora igara na sreću odlukom Stožera zatvoreni ili im je drastično smanjen opseg posla. Jutarnji piše kako će mjera za očuvanje radnih mjesta od 4000 kuna po radniku za djelatnosti u “lockdownu” biti dodatno modificirane te da će se najvjerojatnije ići na to da pomoć dobiju i oni koji su biznis otvorili mjesec dana prije odluke o zatvaranju (do 28. listopada), a ne samo oni koji su otvorili poslovanje do 30. lipnja. Ti bi poduzetnici trebali dobiti i otpis pripadajućih doprinosa, a moguće i odgodu plaćanja poreza.

Kada je riječ o covid-kreditima, u Vladi obećavaju da će ići nova alokacija i da će se brže odobravati. Riječ je o kreditima za obrtna sredstva većima od milijun kuna, koji se odobravaju na rok od pet godina uz jednogodišnji poček, a služe za tekuće poslovanje, podmirenje kratkoročnih obveza i zatvaranje postojećih kreditnih obveza.

Kako obeštetiti troškove nastale u hladnom pogonu?

Što se tiče treće mjere, obeštećenja onih koji su zatvoreni, još nije dogovoreno na koji način bi se nadoknadili troškovi koje poduzetnici imaju u tzv. hladnom pogonu. Navodno su u igri dva modela obračuna obeštećenja: po četvornom metru prostora ili prema nekom postotku prošlogodišnjeg mjesečnog prihoda. Udruge traže da ih država obešteti u iznosu od 50 posto prihoda, ali po riječima ministra rada Josipa Aladrovića, teško da će biti prihvaćen ijedan od dva predložena modela, nego će biti potrebno naći balans između zahtjeva i fiskalnih mogućnosti proračuna.

Procjena mogućeg iznosa obeštećenja pokušat će se usuglasiti tijekom vikenda na sastancima predstavnika poslodavaca i Vlade. Član Izvršnog odbora Udruge Glas poduzetnika Vedran Jakominić kazao je za Jutarnji list da bi na razmjerni iznos obeštećenja trebali imati pravo i oni kojima je zbog novih epidemioloških mjera snažno pao prihod, od 40 posto naviše, jer su ugroženi pa će takvu odluku zatražiti od Vlade.

“Bolje je da dobijemo malo manje, ali da obeštećenje dobiju svi koji trebaju”, kazao je.

Vlada nema sluha jedino za smanjenje stope PDV-a

Od svih prijedloga koje su im ugostitelji stavili na stol nakon što su objavljene nove epidemiološke mjere, čini se da u Vladi nema sluha samo za prijedlog smanjenja stope PDV-a.

“Napokon smo uspjeli iskomunicirati da su, osim potpora za očuvanje radnih mjesta, potrebne i potpore poduzetnicima. Vlada će nešto dati, ali što – ne znamo. Moraju odvrtjeti simulacije mjera, a nadam se da će ponuditi najbolje što mogu”, kazao je za Jutarnji list Damir Zorić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca.

