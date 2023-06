Dobro je što je MUP konačno usvojio naš prijedlog kojeg iznosimo godinama, uvođenje ‘privremene vozačke dozvole za osobe mlađe od 24 godine, koja bi se izdavala nakon položenog vozačkog ispita, a trajna bi se izdavala ako u određenom roku (predlažemo 3 godine) ne skupe određeni broj kaznenih bodova (predlažemo 6), ističe Željko Marušić za Autoportal, ali navodi kako su ključne duge mjere.

Tri mjere kako bi se obuzdalo divljanje mladih vozača

No, to nije dovoljno kako bi se stalo na kraj divljanju mladih vozača i teškom kršenju prometnih propisa, kao u slučaju nedavne sumanute jurnjave 23-godišnjaka Mercedesom-AMG GT S snage 510 KS, na parkiralištu zagrebačkog šoping centra Supernova u Buzinu, kad se nakon sumanute jurnjave, među mnoštvom okupljenog svijeta, zabio u mnoštvo osoba te je samo sreća zaslužna da ishod ne bude višestruko tragičan. Bile bi potrebne još tri mjere::

1. Povećati izvjesnost kažnjavanja

Treba povećati izvjesnost kažnjavanja. Krajnje neodgovorni 23-godišnjak je na ljudima nabijenom parkiralištu pogibeljno divljao automobilom snage 510 KS, jer je to mogao. Bio je uvjeren da to može napraviti, brutalno i pogibeljno kršiti prometne propise, jer je bio uvjeren da to može napraviti bez rizika kažnjavanja. I da se nije desila teška, umalo tragična nesreća, koja će ostaviti trajne posljedice na osobe u koje se silovito zaletio, zbilja ne bi bio kažnjen i sve bi prošlo ‘ispod radara’ policije. Dakle, treba sva opasna mjesta premrežiti radarskim kamerama, koje bi olakšale posao policiji te omogućili da učinkovito kontroliraju i nadgledaju sve situacije.

2. Ograničavanje snage motora

Za vozače do 24. godine života najveću snaga motora automobila 85 kW (116 KS). U poslovne svrhe, uz radni nalog, snaga ne bi bila ograničena. Ovo je dorađena verzija prijedloga, nakon reakcije medija i javnosti, radi moguće odluka Ustavnog suda koja bi mjeru poništila zbog diskriminacije mladih vozača. Ovaj prijedlog, uz obvezu da se ne diskriminiraju žrtve koje ugrožavaju neobuzdani mladi vozači, je optimalan

3. Penalizacija najopasnije koncepcije automobila

Trebalo bi penalizirati koncepciju automobila koja je najopasnija, posebice u rukama mladih vozača, a istodobno nedovoljno iskusnih – to su automobili velike snage sa stražnjim pogonom, kakav je bio Mercedes-AMG GT S sa 510 KS. Ta je koncepcija podložna dinamičkoj nestabilnosti, preupravljivosti (oversteer), kad početna nestabilnost sama sebe multiplicira, te automobil prelazi u stanje koje je teško kontrolirati (osim ako u početnoj fazi zakretanjem volana u suprotni smjer uspije, povraćanjem radijusa zakretanja smanjiti centrifugalnu silu i stabilizirati automobil. Dakle, automobil s 200 KS i prednjim pogonom, a pogotovo 4×4 višestruko je stabilniji i aktivno sigurniji od jednako snažnog automobila sa stražnjim pogonom Prijedlog: progresivno treba povećavati osiguravateljske premije za automobile sa stražnjim pogonom, s više od 100 kW (136 KS).

Nelogičan je i neučinkovit javno iznesen prijedlog da se osiguravateljska premija poveća za mlade vozače koji imaju snažne automobile jer, prvo, premiju plaća vlasnik, a ne, nužno, osoba koja vozi automobil i drugo, pogonska koncepcija automobila za sigurnost prometa važnija je od snage, posebice kad su mladi vozači u pitanj