Oči svijeta uprte su u Crveno more gdje situacija eskalira zbog napada Hutija na brodove koji onuda plove. Uskoro će ondje ploviti i tri hrvatska broda kojima je osigurana oružana pratnja.

Hrvatski kapetan Mario Tomas danas sa svojom posadom ukrcava željezo na brod Solin, no uskoro će ploviti jednim od najrizičnijih područja, Crvenim morem. "Tamo se događaju napadi koji su se namnožili i u tu svrhu se i ja pripremam", rekao je kapetan za RTL Danas. Na brodu su 22 člana posade, od kojih je 10 Hrvata.

Napadi Hutija sve su češći. Jučer su to učinili dronovima i projektilima koje su oborile snage SAD-a i Velike Britanije. Kapetan Mario kroz Crveno more plovi oko 10. veljače. Na jednom području imat će i oružanu pratnju te ću uzeti zaštitare. "Oni su naš veliki forte da imamo sigurnost tri profesionalna čovjeka koji nas štite s oružjem", rekao je Tomas koji dodaje da bojazan postoji.

'Ne možete se osjećati sigurno'

"Huti imaju naprave i dronove s eksplozivnim raketama koje bacaju u more. Ako dođe do toga onda nam samo mogu pomoći NATO brodovi. Zbog toga se ne možete osjećati sigurno kad je to sve nepredvidivo", zaključio je kapetan.

Jednim od najopasnijih mora plovit će još dva hrvatska broda - Sveti Dujam i Split. Svi su u vlasništvu Jadroplova. Rizika, kažu u tvrtki ima, ali je procijenjeno da je prihvatljiv. Njihov predstavnik i časnik za sigurnost Pavao Orlandini rekao je da nemaju plan ploviti obilazno oko Afrike. "Troškovi se povećavaju, putovanje produljuje tri do četiri tjedna, tako da o tome nije odlučeno", kazao je Orlandini.

Danski sindikati osigurali dvostruke dnevnice

Danski sindikati za svoje pomorce osigurali su dvostruke dnevnice ako plove Crvenim morem. Neke tvrtke izbjegavaju taj put, a sve prijeti svjetskoj opskrbi. Neven Melvan, glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske rekao je za da pomorci imaju mogućnost iskrcati se s broda, ali pitanje je hoće li ih tvrtka kasnije ukrcati. "Dobro je poznato da je to težak i opasan posao i sad se to pokazuje", dodao je Melvan.

Bijela kuća izjavila je kako napadi Hutija eskaliraju, a američki državni tajnik Antony Blinken zahtijeva da prestanu. Naše Ministarstvo mora kaže da u ovom trenutku u Crvenom moru nema brodova pod hrvatskom zastavom. Od prije je, tvrde, na snazi podizanje stupnja sigurnosti s posebnim mjerama koje su brod i kompanije obvezni provoditi. Hrvatski pomorci žele da im plovidba bude mirna.

